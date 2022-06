Tỷ phú Thái Lan sắp bỏ túi cả nghìn tỷ đồng nhờ Vinamilk

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán: VNM) vừa công bố ngày 7/7 tới là thời điểm chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức còn lại của năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt đầu tiên của năm nay với tỷ lệ 24,5%/mệnh giá (mỗi cổ phiếu tương ứng nhận 2.450 đồng). Trong đó, tỷ lệ cổ tức còn lại của năm ngoái là 9,5% còn phần cổ tức được tạm ứng của năm nay là 15%. Thời điểm thanh toán dự kiến là ngày 19/8.

Với khối lượng gần 2,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến tổng số tiền Vinamilk chi ra để chi trả cổ tức cho cổ đông khoảng hơn 5.100 tỷ đồng.

Trong cơ cấu sở hữu của Vinamilk, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là cổ đông lớn nhất với 36% cổ phần. Vinamilk còn hai cổ đông lớn khác gồm nhóm F&N sở hữu 20,4% cổ phần và quỹ Platinum Victory nắm giữ 10,6% vốn.

(Biểu đồ: Việt Đức).

Trong đó, F&N là thành viên trong tập đoàn của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi - ông chủ của ThaiBev, doanh nghiệp mua lại cổ phần và nắm quyền chi phối Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Còn quỹ Platinum Victory thuộc tập đoàn Jardine Matheson. Nhóm nhà đầu tư này còn sở hữu cổ phần tại nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam như Thaco, REE.

Như vậy, dự kiến trong đợt tạm ứng cổ tức sắp tới, SCIC sẽ nhận về hơn 1.850 tỷ đồng. Nhóm nhà đầu tư F&N nhận hơn 1.000 tỷ đồng. Còn quỹ Platinum Victory thu về gần 550 tỷ đồng.

Dù lợi nhuận những năm gần đây chững lại do nhiều biến động của thị trường như giá nguyên liệu bột sữa tăng cao, sức tiêu thụ chậm lại vì đại dịch, Vinamilk vẫn duy trì truyền thống trả cổ tức cao cho cổ đông. Tỷ lệ chi cổ tức năm 2021 của Vinamilk lên tới 38,5% và con số này dự kiến được duy trì trong năm nay.

Quý I vừa qua, Vinamilk đạt doanh thu thuần gần 13.900 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty sụt giảm 12% so với quý I/2021 còn 2.283 tỷ đồng. Năm nay, Vinamilk cũng chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận ròng 9.770 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VNM hiện đóng cửa ở mức giá 71.500 đồng/cổ phiếu. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu của Vinamilk giảm 17%, thấp hơn mức suy giảm chung của VN-Index.