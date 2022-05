Tăng doanh thu, Vinamilk vẫn sụt giảm về lợi nhuận, cổ phiếu lọt đáy 2 năm

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã chứng khoán: VNM) công bố doanh thu thuần quý I đạt 13.878 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 21% chỉ tiêu kế hoạch năm.

Trong đó, thị trường nội địa chiếm gần 85% tổng doanh số của công ty và tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường nước ngoài chiếm hơn 2.200 tỷ đồng doanh thu còn lại, tăng trưởng 10%.

Dù doanh thu tăng, lãi gộp của Vinamilk lại giảm so với quý I năm trước. Công ty cho biết áp lực từ các chi phí sản xuất gia tăng, giá nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục duy trì ở mức cao do thiếu hụt nguồn cung và ảnh hưởng từ khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu khiến biên lợi nhuận gộp của công ty giảm hơn 3% chỉ còn hơn 40%.

Tuy nhiên, Vinamilk tự đánh giá vẫn duy trì được mức giá đầu vào nguyên liệu hợp lý nhờ một số biện pháp như chủ động nguồn cung trong nước, có các đơn hàng mua với số lượng lớn. Các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của công ty không chênh lệch nhiều so với cùng kỳ năm trước. Do đó, Vinamilk báo lãi sau thuế 2.283 tỷ đồng trong quý I, giảm 12% so với cùng kỳ 2021, đạt được 23% kế hoạch lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm.

(Biểu đồ: Việt Đức).

Riêng với công ty con là Mộc Châu Milk (mã chứng khoán: MCM), Vinamilk cho biết lợi nhuận ròng quý I của doanh nghiệp này tăng mạnh hơn 70% so với cùng kỳ năm trước lên 86 tỷ đồng. Biên lợi nhuận ròng của Mộc Châu Milk hiện tại cao gần gấp đôi so với giai đoạn trước khi sáp nhập vào Vinamilk.

Trên sàn chứng khoán, thị giá cổ phiếu VNM hiện ở mức 74.200 đồng/cổ phiếu, vùng giá thấp nhất trong 2 năm qua. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu VNM mất 12% giá trị. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó cũng giảm còn khoảng 156.000 tỷ đồng, tương đương 6,8 tỷ USD.

Trong phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 4 vừa qua, nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu Hội đồng quản trị (HĐQT) Vinamilk có tính đến phương án mua cổ phiếu quỹ khi giá cổ phiếu xuống thấp hay không.

Trả lời cổ đông, Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên cho rằng có rất nhiều yếu tố tác động đến giá cổ phiếu trên thị trường. HĐQT Vinamilk không có chủ trương mua cổ phiếu quỹ để cứu giá cổ phiếu. Theo bà, ban lãnh đạo sẽ cố gắng dẫn dắt công ty phát triển bền vững, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, còn giá cổ phiếu do thị trường quyết định.

Bà Liên cũng nhấn mạnh quan điểm thị trường sữa trong nước vẫn chưa bão hòa. Theo CEO Vinamilk, mức tiêu thụ sữa bình quân trên đầu người tại Việt Nam còn rất thấp so với các nước phát triển trong khu vực, nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng thêm khi GDP, thu nhập của người dân tăng lên và mỗi năm có thêm 1 triệu trẻ em ra đời, cơ cấu dân số có sự chuyển đổi nhưng vẫn tăng thêm.

Quy mô thị trường sữa của Việt Nam đến năm 2025 dự kiến gần 140.000 tỷ đồng. Doanh thu của Vinamilk cố gắng đạt 86.000 tỷ đồng.