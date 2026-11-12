Thị trường công nghệ toàn cầu vừa đón nhận cơn địa chấn khi ông Jensen Huang tuyên bố rời ghế Tổng giám đốc điều hành (CEO) kiêm thành viên Hội đồng quản trị Nvidia vào sáng 12/11 (giờ Mỹ). Quyết định rời vị trí đột ngột xuất hiện sau những thông tin liên quan đến quan hệ tình cảm cá nhân ngoài hôn nhân của vị tỷ phú này.

Nhằm duy trì tính liên tục cho các hoạt động kinh doanh, hãng chip trí tuệ nhân tạo lớn nhất thế giới đã lập tức bổ nhiệm Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress đảm nhiệm vị trí CEO lâm thời.

Ngay sau động thái trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thu hút sự chú ý lớn từ giới kinh doanh khi gợi ý nhân sự thay thế cho chiếc ghế quyền lực tại Nvidia. Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump bày tỏ: "Giờ đây, khi Jensen Huang - người đã điều hành Nvidia rất tốt - từ chức, chỉ có một người có thể thay thế ông ấy, đó là Tim Cook của Apple. Một huyền thoại thay thế một huyền thoại".

Cựu CEO Apple Tim Cook và cựu CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: Laregiontula).

Theo hãng tin Reuters, ông Tim Cook vừa rời ghế CEO Apple vào tháng 9 vừa qua, khép lại 15 năm điều hành đầy thành công tại tập đoàn sản xuất iPhone. Hiện tại, ông Cook giữ cương vị Chủ tịch điều hành tại Apple. Trong sự nghiệp quản lý, ông được đánh giá cao nhờ năng lực vận hành chuỗi cung ứng tối ưu, đưa Apple chạm tới những cột mốc định giá kỷ lục và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định suốt hơn một thập kỷ.

Tạp chí TIME cho biết hiện chưa rõ Tổng thống Trump đã trực tiếp liên hệ với ông Tim Cook về đề xuất này hay chưa. Đại diện của Apple cũng như cá nhân ông Cook chưa đưa ra bình luận chính thức. Mối quan hệ giữa ông Cook và ông Trump từ lâu đã giữ được sự kết nối tốt đẹp. Năm ngoái, vị cựu CEO Apple từng tặng Tổng thống tấm bảng kỷ niệm sản xuất nội địa gắn trên đế vàng 24 carat, ghi nhận cam kết rót thêm 100 tỷ USD của Apple vào hoạt động sản xuất tại Mỹ.

Về phía ông Jensen Huang, ông cũng từng là một trong những lãnh đạo công nghệ giữ quan hệ gần gũi với chính quyền Tổng thống Trump. Theo Reuters, trước khi quyết định từ chức được công bố, ông Trump từng lên tiếng bày tỏ sự tin tưởng vào người sáng lập Nvidia và đánh giá rất cao những đóng góp xuất sắc của ông cho ngành công nghệ.

Hiện tại, chiếc ghế lãnh đạo chính thức tại gã khổng lồ bán dẫn Nvidia đang là tâm điểm chú ý lớn nhất của giới đầu tư quốc tế.