Tuyệt tác căn hộ bên Vịnh Du thuyền - thước đo của giới siêu giàu

Những căn hộ siêu sang trong các cộng đồng tinh hoa, có cùng chiều sâu văn hóa được ví như thước đo thể hiện chân dung và vị thế của giới siêu giàu.

Chân dung chủ nhân của những tuyệt tác căn hộ trên không

Trong một bài viết thu hút hàng trăm ngàn lượt tìm kiếm trên tạp chí New York Times, dư luận đổ dồn sự chú ý vào bảng liệt kê danh sách những cư dân tại tòa tháp nổi tiếng đắt đỏ hàng đầu thế giới Time Warner Center ở Manhattan. Với mức giá từ khoảng 56.000 USD/m2, chủ nhân của Time Warner Center là những gương mặt đại diện cho tầng lớp thượng lưu của nước Mỹ.

Tòa tháp Time Warner Center ở Manhattan (Ảnh Shutterstock).

Sống ở Time Warner Center có ít nhất 17 tỷ phú trong danh sách những người giàu nhất thế giới hàng năm theo xếp hạng của Forbes, như các nhà sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới, giám đốc điều hành của các tập đoàn lớn. Đồng thời, rất nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng góp mặt vào danh sách cư dân tinh hoa của Time Warner Center như ca sĩ Jimmy Buffett, Ricky Martin, tiền vệ của New England Patriots Tom Brady…

Không phải tình cờ mà tòa căn hộ siêu sang có tầm nhìn thẳng ra công viên trung tâm Central Park này trở thành điểm hẹn của giới tinh hoa. Bên cạnh những đặc quyền thượng lưu mà ông chủ Bloomberg đã quảng cáo như những dịch vụ được cá nhân hóa tối đa, hệ thống nhà hàng, cửa hiệu sang trọng cập nhật những mẫu túi mới nhất có giá hàng chục nghìn đô la hay những bữa ăn thượng hạng thì Time Warner Center thu hút giới tinh hoa bởi tính bảo mật và riêng tư tối thượng. Những cây viết săn tin hàng đầu New York Times mất cả năm trời qua nhiều kênh khác nhau mới có được danh tính một số chủ nhân tinh hoa tại đây.

Vừa riêng tư tuyệt đối, vừa xa hoa sang trọng đồng thời quy tụ những "hàng xóm" giàu có, sang trọng, có địa vị xã hội, chung đẳng cấp, cùng gu thẩm mĩ cao nên Time Warner Center đã ngày một thu hút thêm giới siêu giàu.

Căn hộ The Platinum bên Vịnh Du thuyền nhìn từ xa (Ảnh minh họa).

Ở Việt Nam, sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu cũng đang kéo theo nhu cầu tìm kiếm các dự án đẳng cấp và cộng đồng cư dân tinh hoa. Anh Đức Thành, Giám đốc một công ty công nghệ số tại Hà Nội chia sẻ: "Hiện mình đã đặt chỗ một căn hộ tại tầng trung của Sun Marina Town ngay bên bờ biển Bãi Cháy. Đồng thời, khi dòng căn hộ The Platinum ra mắt, mình dự định sẽ chọn căn hộ 2 phòng ngủ tại tầng 40 cũng tại dự án này. Căn hộ tầng thấp thích hợp để cho thuê sinh lời theo dạng AirBnb còn căn hộ The Platinum của mình sẽ là một khoảng trời riêng tư chỉ dành cho bản thân, trong những dịp công tác và nghỉ dưỡng dài ngày tại Quảng Ninh".

The Platinum - điểm hẹn của giới tinh hoa bên vịnh biển du thuyền

Từ việc thấu hiểu mong muốn của khách hàng, đặc biệt là tầng lớp tinh hoa, những người luôn tìm kiếm không gian sống đẳng cấp cùng những cộng đồng chung lối sống, nhà phát triển Sun Property (Thành viên Tập đoàn Sun Group) đã bước đầu thành công trong việc kiến tạo tổ hợp bất động sản Sun Marina bên vịnh du thuyền tại Bãi Cháy. Trong đó, tòa tháp đôi 50 tầng cao nhất Hạ Long Sun Marina Town đã chinh phục giới đầu tư khi mang tới hệ thống tiện ích đẳng cấp như bể bơi vô cực, hệ thống câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe, gym, spa, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại cao cấp, bến du thuyền…

Bể bơi đẳng cấp tại Sun Marina Town (Ảnh minh họa).

Đại diện Sun Property cho biết: "Nhận định rằng Sun Marina Town sở hữu vị trí độc tôn trước mặt Vịnh Du thuyền, đi kèm ý tưởng thiết kế thực sự khác biệt, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu của khách hàng để đưa ra các dòng sản phẩm khác nhau. Tiếp nối dòng sản phẩm Gold đã được thị trường đón nhận, dòng căn hộ đặc biệt cao cấp The Platinum vừa được giới thiệu trong tháng 9. Tất cả các căn hộ The Platinum nằm từ tầng 34 đến 41 sẽ sở hữu tầm nhìn ngoạn mục ôm trọn Vịnh Hạ Long từ tầm cao trên 100 m. Mọi trải nghiệm tại The Platinum sẽ được may đo riêng theo yêu cầu của gia chủ. Sự riêng tư tuyệt đối được tôn trọng". Đồng thời, Sun Property kỳ vọng những căn hộ The Platinum siêu sang sẽ kiến tạo nên một cộng đồng cư dân ưu tú, tinh hoa, vượt lên giá trị là một chốn an cư cao cấp.

Để tạo nền tảng cho việc hình thành nên cộng đồng ưu tú đó, Sun Property đã kỳ công lựa chọn những chất liệu cao cấp hàng đầu dành riêng cho phần hành lang cũng như nội thất của Platinum. Chủ nhân The Platinum sẽ được lựa chọn 3 phong cách nội thất khác nhau được thi công bởi AA Corporation. Mỗi căn hộ được bàn giao căn hộ "full option", đi kèm đầy đủ vật liệu hoàn thiện liền tường (như hệ tủ, thiết bị vệ sinh, trần, sàn, tường hoàn thiện) và nội thất cao cấp (bao gồm: giường, tủ, bàn, ghế, sofa…).

Một trong các phong cách nội thất của The Platinum (Ảnh minh họa).

Chị Thúy Hằng, Giám đốc chuỗi phòng triển lãm tranh tại Hải Phòng chia sẻ đã bị The Platinum chinh phục ngay khi được bạn bè giới thiệu. Do tính chất công việc liên quan tới nghệ thuật và sáng tác nên nguồn cảm hứng và sự riêng tư tuyệt đối được coi trọng: "Tôi đề cao những không gian sống riêng tư nên ngay khi lần đầu được giới thiệu về những căn hộ The Platinum có thang máy riêng lên thẳng từ hầm gửi xe tôi đã lập tức liên hệ tìm hiểu về dự án. Tầm nhìn tuyệt vời hướng thẳng bến du thuyền và 1969 hòn đảo trên vịnh Hạ Long còn khiến tôi muốn biến căn hộ của mình thành triển lãm tranh mini cao cấp dành riêng cho những người bạn tâm giao", chị Hằng cho biết.

Bên cạnh đó, cư dân The Platinum còn được sở hữu riêng đặc quyền sử dụng dịch vụ tiện ích thượng lưu tại CLB Du thuyền - Marina Club gồm: Nhà hàng sang trọng, các buổi tiệc trà, biểu diễn nghệ thuật độc quyền…

Với những đặc quyền thượng lưu, những trải nghiệm xứng tầm mà The Platinum hứa hẹn mang tới, những căn hộ siêu du thuyền bên bờ biển Bãi Cháy sẽ trở thành điểm hẹn của giới tinh hoa tựa như tòa tháp biểu tượng sáng lấp lánh Time Warner Center ở Manhattan.

Trường Thịnh