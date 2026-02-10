Từng kiếm 1.500 tỷ/năm, "đại gia" dệt may phải cho thuê mặt bằng bán đồ ăn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) vừa ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT/2026, thông qua việc hợp tác kinh doanh dịch vụ ăn uống tại khu đất số 213 Hồng Bàng (TPHCM).

Theo đó, Garmex Sài Gòn sẽ bàn giao diện tích 734m2 (bao gồm 403m2 tầng trệt và 331m2 sân) tại vị trí đắc địa khu vực Chợ Lớn cho đối tác là Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

Đáng chú ý, thay vì góp vốn hay chia sẻ lợi nhuận theo kết quả kinh doanh, Garmex chọn phương án "ăn chắc mặc bền". Đối tác sẽ thanh toán một khoản tiền cố định hàng tháng (từ ngày 1 đến ngày 5) cho Garmex, không phụ thuộc vào việc nhà hàng lỗ hay lãi. Giá trị hợp đồng trong năm đầu tiên ước tính chiếm khoảng 0,13% tổng tài sản công ty.

Đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp dệt may này phải "xẻ thịt" mặt bằng để kiếm tiền lẻ. Năm 2025, khi hoạt động sản xuất ngưng trệ, Garmex Sài Gòn sống chủ yếu nhờ doanh thu từ việc hợp tác với Công ty VinaPrint để kinh doanh sân thể thao pickleball trên diện tích từ 1.000-3.000m2.

Động thái chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản cho thuê (nhà hàng, sân thể thao) cho thấy sự bế tắc trong hoạt động cốt lõi của Garmex.

Trước năm 2022, Garmex Sài Gòn từng là thế lực của ngành dệt may với doanh thu hàng năm lên tới 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận hàng trăm tỷ và tạo việc làm cho hơn 4.000 công nhân. Tuy nhiên, "cú sốc" dây chuyền từ vụ việc đối tác lớn Gilimex bị Amazon cắt giảm đơn hàng đột ngột đã đẩy Garmex vào vòng xoáy khủng hoảng.

Mất đơn hàng, tồn kho tăng cao, doanh thu của công ty rơi tự do từ năm 2022 (giảm 93%). Đến năm 2025, bức tranh tài chính vẫn chưa sáng sủa khi Garmex tiếp tục báo lỗ thêm 24 tỷ đồng.

Từ một doanh nghiệp sản xuất hàng đầu, Garmex Sài Gòn hiện tại gần như không còn hoạt động may mặc, phải cắt giảm nhân sự tối đa và sống lay lắt nhờ nguồn thu từ việc cho thuê tài sản và mặt bằng nhà xưởng.