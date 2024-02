Từ vụ chó của Châu Bùi gặp nạn sau chuyến bay, soi giá vận chuyển thú cưng

Ngày 7/2, tài khoản Linh Bùi - chị gái ruột của fashionista Châu Bùi - đăng tải bài viết khá dài về sự việc thú cưng của Châu Bùi không may qua đời trên một chuyến bay.

Theo thông tin, Châu Bùi sử dụng dịch vụ của Airexpress để gửi chú chó từ TPHCM về Hà Nội. Tuy nhiên, khi Châu Bùi hạ cánh, cô nhận được thông tin chó đã qua đời do lồng đựng bị vỡ từ sơ suất của hãng vận chuyển. Hiện tại, Airexpress đã khóa website, hotline và fanpage, chưa có thông tin chính thức.

Linh Bùi chia sẻ dịch vụ vận chuyển thú cưng từ TPHCM về Hà Nội này có giá 2,2 triệu đồng. Mức giá trên chưa bao gồm chi phí thuê, mua lồng cho thú cưng (từ 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng, tùy kích cỡ).

Châu Bùi xót xa vì thú cưng không may qua đời khi được vận chuyển từ TPHCM về Hà Nội (Ảnh: Linh Bùi).

Thực tế, có nhiều đơn vị nổi tiếng với dịch vụ vận chuyển thú cưng.

Nascoexpress có giá vận chuyển thú cưng dưới 7kg dao động 1-,5 triệu đồng đối với các chặng khứ hồi, tùy thành phố. Từ kg tiếp theo, mức giá được tính là 100.000 đồng/kg.

Ngoài ra, các hãng hàng không cũng cung cấp dịch vụ vận chuyển thú cưng. Vietnam Airlines và Vietjet Air đều cho phép mang thú cưng lên máy bay theo dạng hành lý ký gửi với những điều kiện tương đồng, chỉ khác nhau về lệ phí.

Mức giá vận chuyển thú cưng tối đa 9kg của Vietnam Airlines là 500.000 đồng, 800.000 đồng với thú trên 9kg đến 16kg và 1,2 triệu đồng với loại trên 16kg đến 32kg.

VietJet Air áp dụng giá 250.000 đồng cho thú cưng dưới 9kg; từ hơn 9 đến 16kg là 400.000 đồng, từ trên 16kg đến 32kg là 700.000 đồng; nếu trên 32kg hãng xem xét để thu thêm phí.

Hiện tại, ở Việt Nam, chỉ duy nhất Vietnam Airlines cho phép hành khách được phép mang thú cưng lên khoang hành khách khi thú đảm bảo một số tiêu chí. Mức phí cho dịch vụ này là 1 triệu đồng/chặng từ TPHCM, Hà Nội đi các tỉnh thành khác. Với các chặng còn lại, phí là 500.000 đồng.

Ngoài vận chuyển bằng đường hàng không, có nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển thú cưng bằng tàu hỏa, ôtô với các mức phí rẻ hơn, chỉ bằng 1/2 mức phí vận chuyển bằng máy bay.

Từ sự việc của Châu Bùi, không ít người chia sẻ rằng họ từng thất vọng với dịch vụ vận chuyển thú cưng của các đơn vị vận chuyển. Khi quảng cáo, những đơn vị này thường cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho thú cưng và giao tận tay khách hàng. Tuy nhiên, nếu có chuyện không may xảy ra, câu trả lời nhận được thường là "lỗi do sơ suất" và không có đền bù thỏa đáng.