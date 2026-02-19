Từ đầu ngành đến ngập trong thua lỗ, Sá xị Chương Dương muốn bán nhà máy

Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương (Sá xị Chương Dương, mã chứng khoán: SCD) vừa công bố tài liệu họp mặt cổ đông thường niên, dự kiến diễn ra vào 27/2 tới đây.

Doanh nghiệp kiến nghị cổ đông cho chuyển nhượng nhà máy nước giải khát Nhơn Trạch 3. Ban lãnh đạo cho hay có đối tác gửi bản chào giá đáp ứng nhu cầu khẩn thiết về dòng tiền, và sẽ trình cổ đông tại phiên họp bất thường cuối tháng này.

Động thái muốn bán nhà máy diễn ra trong bối cảnh công ty liên tục thua lỗ. Tính đến năm 2025, công ty đã lỗ 5 năm liên tiếp. Theo ban lãnh đạo công ty, kết quả kinh doanh chưa như kỳ vọng dù nhiều nỗ lực. Lỗ lũy kế tính đến cuối năm 2025 là xấp xỉ 350 tỷ đồng.

"Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết cho HĐQT phải có những quyết định kịp thời nhằm cải thiện năng lực tài chính và khả năng tự chủ dòng tiền của công ty", tờ trình cổ đông viết.

Hồi tháng 9/2025, HĐQT công đã xin được gia hạn 2 khoản vay nội bộ trị giá hơn 450 tỷ đồng từ Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB). Lúc bấy giờ, công ty cho biết trong trường hợp nội dung này không được thông qua, công ty có thể phải đối mặt với nguy cơ phá sản.

Sá xị Chương Dương tiền thân là nhà máy Usine Belgique, được xây dựng vào năm 1952 trực thuộc Tập đoàn BGI của Pháp. Năm 2004, công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần. Đến nay, Sá xị Chương Dương vẫn hoạt động với vai trò là công ty con phụ trách hoạt động sản xuất nước giải khát của Sabeco (hiện nắm 62,06% vốn tại Sá xị Chương Dương).

Trong quá khứ, Sá xị Chương Dương là doanh nghiệp dẫn đầu ngành sản xuất nước giải khát phía Nam, nổi tiếng với sản phẩm sá xị con cọp (hay còn gọi là nước sá xị). Giai đoạn 2009-2016 được xem là thời kỳ đỉnh cao của Sá xị Chương Dương khi doanh thu tăng cao liên tục và chạm mức kỷ lục 417 tỷ đồng vào năm 2016, lợi nhuận thu về hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, doanh thu của công ty dần suy giảm. Lúc bấy giờ, thị trường có sự xuất hiện của các hãng nước giải khát nước ngoài với chiến lược marketing hiệu quả, mạng lưới phân phối rộng, nước ngọt con cọp của Sá xị Chương Dương nhanh chóng đánh mất thị phần.

Lãnh đạo từng thừa nhận mạng lưới phân phối và bán hàng của Công ty đã suy giảm theo ngành hàng và Công ty chưa có đủ nguồn lực, khả năng để phục hồi nhanh như các công ty đứng đầu thị trường. Những “ông lớn” trong ngành còn bán phá giá, ký hợp đồng độc quyền với điểm bán, gây áp lực cho Công ty về giá, biên lợi nhuận và hệ thống phân phối.