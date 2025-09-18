T&T Group và 15 công ty lớn của Mỹ tham gia tọa đàm về phát triển hàng không

Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, lãnh đạo Cục Hàng không, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và 15 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, công nghệ và dịch vụ tài chính của Hoa Kỳ như Amazon Web Services (AWS), Cisco Systems, Collins Aerospace, GE Aerospace, Gensler, BNP Associates, Hill International, KBR, United Airlines, Cisco, Oshkosh AeroTech…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tọa đàm (Ảnh: T&T).

Diễn đàn xúc tiến đầu tư về hàng không

Theo ông Stephen Green, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, việc tăng cường kết nối trong vận tải hàng không có ý nghĩa quan trọng đối với thương mại và đầu tư, còn góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, an toàn, an ninh cũng như gắn kết giữa người dân hai nước.

Quang cảnh buổi tọa đàm (Ảnh: BTC).

Thị trường hàng không Việt Nam hiện là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất Đông Nam Á. Lưu lượng hành khách dự kiến tăng 8% mỗi năm đến năm 2030. Các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng sân bay và mở rộng đội bay cũng đang được triển khai, từ đó mở ra cơ hội hợp tác chưa từng có.

Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không quốc gia của Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 30 cảng hàng không và đến năm 2050 đạt 33 cảng hàng không, với sự hỗ trợ bởi công nghệ tiên tiến và các chính sách khuyến khích hợp tác công - tư.

Trong lĩnh vực hàng không, hợp tác Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước phát triển mạnh mẽ với các thỏa thuận lớn được ký kết, từ mở đường bay thẳng, chia sẻ chặng bay, vận chuyển hàng hóa đến dịch vụ kỹ thuật tàu bay, hợp tác công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, dư địa hợp tác hàng không giữa hai bên vẫn còn rất lớn.

Theo đó, doanh nghiệp Việt sẽ có cơ hội tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm và chuẩn mực quản trị quốc tế, trong khi đó, doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ được tham gia vào một thị trường hàng không tăng trưởng nhanh và giàu tiềm năng. Hợp tác này cũng góp phần tích cực vào việc nâng tầm quan hệ kinh tế - thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: T&T).

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale khẳng định, việc tăng cường các quan hệ đối tác hàng không thúc đẩy hợp tác kinh tế, dẫn dắt đổi mới, nâng cao các tiêu chuẩn an toàn và an ninh, đồng thời làm sâu sắc hơn các kết nối giữa con người với con người.

Hiện tập đoàn này trong kế hoạch xây dựng một hệ sinh thái hàng không toàn diện, hoàn chỉnh với hãng bay, cảng hàng không, khu phức hợp sân bay - đô thị tích hợp hạ tầng hàng không hiện đại trong tương lai.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, phát biểu tại tọa đàm (Ảnh: T&T).

Về phía doanh nghiệp, ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines nhấn mạnh: “Hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ là một trong các chiến lược phát triển dài hạn của T&T Group. Riêng trong lĩnh vực hàng không, T&T Group cùng Vietravel Airlines đang theo đuổi mô hình tập đoàn hàng không tích hợp, lấy công nghệ, quản trị quốc tế và trải nghiệm khách hàng làm trung tâm”.

“Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành của những đối tác hàng đầu Hoa Kỳ, Vietravel Airlines không chỉ phát triển bền vững tại Việt Nam, mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, kết nối mạnh mẽ với khu vực và thế giới”, ông Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đã chia sẻ nhiều thông tin hữu ích. Trong khi đó, phía T&T Group cũng đề xuất cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực, từ vận hành sân bay, phát triển mô hình sân bay thông minh, triển khai các tiện ích dịch vụ bay, đến thiết kế, quản lý nhà ga.

Đây đều là những lĩnh vực mà đối tác Hoa Kỳ có thế mạnh và cũng là những hạng mục T&T Group quan tâm, muốn hợp tác sâu rộng trong tương lai.

Tầm nhìn về hàng không của T&T Group

Trong lĩnh vực hàng không, kế hoạch của T&T không chỉ dừng ở việc phát triển hãng bay hay sân bay, mà hướng tới mô hình tập đoàn hàng không tích hợp - mô hình đã thành công tại nhiều quốc gia như Singapore Airlines Group, Lufthansa Group (Đức), Qatar Airways và Emirates Group (UAE)…

Để thực hiện chiến lược này, T&T Group đã xây dựng nền móng vững chắc cho một hệ sinh thái hàng không hoàn chỉnh với nhiều mảnh ghép quan trọng.

T&T Airlines sẽ là doanh nghiệp chuyên về dịch vụ hàng không, bao gồm vận tải hàng không, đại lý du lịch, dịch vụ điều hành bay, các dịch vụ, hoạt động hỗ trợ trực tiếp khác.

Cảng hàng không Quảng Trị là dự án trọng điểm khu vực miền Trung do T&T đầu tư. Dự án được khởi công tháng 7/2024 với quy mô 265ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Khi được hoàn thành, cảng dự kiến đạt tiêu chuẩn cấp 4C; có khả năng phát triển khai thác tàu bay Code E; đáp ứng nhu cầu khai thác đến 5 triệu hành khách cùng 25.500 tấn hàng hóa mỗi năm.

Mới đây, tỉnh Quảng Trị đã đề nghị cho phép cảng nâng cấp lên cấp 4E nhằm mở rộng năng lực tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 777, Airbus A350, phục vụ mục tiêu kết nối quốc tế và phát triển vùng trung tâm Bắc Trung Bộ. Theo kế hoạch, cảng sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2026.

Phối cảnh Cảng hàng không Quảng Trị (Ảnh phối cảnh dự án).

T&T cũng đang có kế hoạch phát triển một tổ hợp công nghiệp hàng không - logistics - dịch vụ - thương mại - đô thị sân bay với quy mô 10.800ha tại Quảng Trị; gồm đầy đủ các khu chức năng cho một tổ hợp công nghiệp hàng không: bảo trì bảo dưỡng, sản xuất lắp ráp linh kiện phụ tùng, thiết bị bay, sản xuất và thử nghiệm máy bay, logistics hub, khu hàng không sáng tạo, khu trung tâm dịch vụ hiện đại và đô thị sân bay…

Khi hoàn thành, đây sẽ là mô hình tổ hợp công nghiệp hàng không - đô thị sân bay hàng đầu tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, với việc T&T Group trở thành cổ đông chiến lược của Vietravel Airlines, chỉ trong một thời gian ngắn, Vietravel Airlines liên tiếp đón đội tàu bay thuộc sở hữu của hãng. Hãng cũng tích cực xúc tiến đàm phán với các nhà sản xuất máy bay, các hãng hàng không quốc tế nhằm mở rộng đội bay và mạng bay.

Mục tiêu đến năm 2030, quy mô đội tàu bay của hãng sẽ đạt 30-50 chiếc, mạng bay phủ khắp Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông.

Vietravel Airlines là mảnh ghép quan trọng để T&T hoàn thiện hệ sinh thái hàng không (Ảnh: T&T).

Không chỉ tích cực tham gia các dự án PPP và đầu tư công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, T&T Group còn chủ động phát triển hệ sinh thái logistics - hàng không - công nghiệp phụ trợ - đô thị thông minh, từng bước xây dựng chuỗi giá trị liên kết đồng bộ.

Những bước đi này thể hiện tiềm lực tài chính vững mạnh, đồng thời cho thấy tầm nhìn dài hạn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và T&T cùng cam kết phát triển bền vững.

Trên thực tế, nhiều năm qua, T&T Group và các công ty thành viên đã không ngừng mở rộng hợp tác với các đối tác chiến lược hàng đầu Hoa Kỳ. Tháng 2, T&T Group đã có buổi tiếp xúc và làm việc với hãng sản xuất máy bay Boeing. Tại sự kiện, Boeing bày tỏ quan tâm và đồng ý về mặt nguyên tắc để T&T trở thành đối tác chiến lược của hãng tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Trước đó, tháng 9/2021, T&T Group đã ký một loạt hợp đồng và biên bản hợp tác với các đối tác Mỹ trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, thu mua nông sản, phân phối độc quyền thương hiệu thực phẩm chức năng nổi tiếng...

T&T Group còn trực tiếp hiện diện tại Hoa Kỳ thông qua T&T Mỹ với nhiều hoạt động đầu tư giá trị, điển hình là các dự án bất động sản tại Huntington Beach và Brookhurst, California... Doanh nghiệp này cũng đang nghiên cứu mở rộng quy mô đầu tư tại Huntington Beach, với kế hoạch bổ sung các khoản đầu tư lớn trong thời gian tới.

Những khoản đầu tư chiến lược này không chỉ góp phần mở rộng chuỗi giá trị toàn cầu mà còn thúc đẩy dòng vốn FDI từ Hoa Kỳ vào Việt Nam và gia tăng tiêu thụ các sản phẩm - dịch vụ liên quan, từ đó góp phần cải thiện cán cân thương mại song phương.