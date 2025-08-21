Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City mở cửa vào ngày 22/8

Điểm hội tụ của loạt thương hiệu quốc tế và trong nước

Ngay trong những ngày đầu mở cửa, loạt thương hiệu nổi tiếng sẽ ra mắt, mang đến trải nghiệm vui chơi phong phú cho cư dân và du khách, từ CGV - cụm rạp chiếu phim hiện đại, đến triển lãm Art Toy City, triển lãm ánh sáng HDC, Kidzooona và Bzone - tổ hợp vui chơi giải trí cho trẻ em và gia đình, thử thách nhảy Dance For Fun nhận quà, nhà sách Fahasa...

Vincom Mega Mall Ocean City - Điểm nhấn trải nghiệm mới phía Đông Thủ đô (Ảnh: Vincom).

Triển lãm ánh sáng - Không gian check-in (chụp ảnh) bên trong trung tâm thương mại (Ảnh: Vincom).

Không chỉ dừng ở tiện ích và vui chơi, Vincom Mega Mall Ocean City còn là thiên đường F&B mới phía Đông Thủ đô. Chuỗi thương hiệu cà phê và nhà hàng được yêu thích lần lượt khai trương, mang đến trải nghiệm ẩm thực Việt và đa quốc gia như Min Coffee, Eggyolk, Highlands Coffee, Phúc Long, Since Tea, Wau Haus, De Beakje, Ramen Buta Shamoji, Dookki, Jollibee, ẩm thực phong cách Hàn Quốc Ssal Bobby...

Khách hàng sẽ dễ dàng tìm thấy những quán cà phê với không gian đẹp, các chuỗi trà sữa nổi tiếng, cũng như nhà hàng phục vụ ẩm thực truyền thống Việt Nam và món Á.

Không gian đậm chất Á Đông tại Min Coffee bên trong Vincom Mega Mall Ocean City (Ảnh: Min Coffee).

Bên cạnh đó, khu vực mua sắm quy tụ nhiều thương hiệu tiện ích, thời trang trẻ trung, năng động và phụ kiện, mỹ phẩm như MLB, Newdrops, Skechers, Mr.DIY, Kohnan, KBOX, Crocs, The Colorist, Pucini, Canifa, Yanbaby... Vincom Mega Mall Ocean City là điểm đến phù hợp cho những ai yêu thích phong cách sống hiện đại.

Loạt thương hiệu tại Vincom Mega Mall Ocean City sẽ mang đến cho khách hàng hàng nghìn phần quà cùng ưu đãi lên tới 50% như Mr.DIY, MLB, The Colorist, Crocs, tặng vé miễn phí khi xem phim tại rạp chiếu phim CGV và khu vui chơi Kidzooona, ưu đãi từ các gian hàng ẩm thực như Jollibee, Min Coffee, Egg Yolk, Ding Tea, Wau Haus...

Thương hiệu Crocs giảm giá đến 50% và quà tặng cho hóa đơn từ 1,2 triệu đồng trong 3 ngày 22-24/8 (Ảnh: Crocs).

Chuỗi hoạt động ra mắt đặc sắc

Ngay từ 9h sáng ngày 22/8, trung tâm thương mại Vincom mở cửa đón khách với màn múa lân, trống hội tưng bừng, cùng loạt ưu đãi dành tặng khách hàng và cư dân Ocean City. Buổi tối, không khí sôi động với đêm nhạc Upbeat Ocean, hứa hẹn thu hút đông đảo cư dân và khách hàng đến tham dự. Vào 21h cùng ngày, bầu trời Ocean City sẽ bùng nổ với màn pháo hoa rực rỡ trước trung tâm thương mại, khép lại ngày khai mở bằng khoảnh khắc thăng hoa đáng nhớ.

Không gian khu vườn nhiệt đới bên trong Vincom Mega Mall Ocean City (Ảnh: Vincom).

Vincom Mega Mall Ocean City sẽ liên tục khuấy động không khí bằng các sự kiện như Vietnam Mode On Fashion Show (31/8), EDM Orchestra (1/9), chuỗi sự kiện trải nghiệm “Upbeat Vietnam Ơi!”, và giải nhảy đường phố Ocean Dance Party trong giai đoạn vận hành thử nghiệm.

Vào ngày 26/8, Aquafield Ocean City - tổ hợp spa xông hơi cao cấp với quy mô gần 4.000m2 - sẽ được khai trương bên trong trung tâm thương mại. Aquafield mang đến hành trình tái tạo năng lượng toàn diện với 10 phòng xông hơi chuyên biệt: từ Thermal Stone, than củi, đến phòng tuyết, hay hương gỗ Hinoki và muối hồng Himalaya.

Aquafield Ocean City - tổ hợp spa xông hơi cao cấp bậc nhất Việt Nam sẽ khai trương vào ngày 26/8 (Ảnh: Aquafield Ocean City).

Lần đầu tiên khách hàng sẽ được trải nghiệm Vincharm Spa - thương hiệu spa cao cấp với những liệu trình đặc trưng như massage, trị liệu thảo mộc… Aquafield còn mang đậm dấu ấn văn hóa Hàn Quốc, đưa khách hàng đến một không gian thư giãn phong cách Hàn Quốc, từ ẩm thực đến phong cách nghỉ dưỡng. Với thiết kế Á Đông đương đại, Aquafield được ví như một “resort tái tạo năng lượng” ngay cửa ngõ phía Đông Thủ đô.

Việc di chuyển đến Vincom Mega Mall Ocean City cũng rất dễ dàng nhờ hệ thống VinBus hoàn toàn miễn phí, kết nối từ nội đô Hà Nội và từ khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1.

Với các tuyến bus OCT1, OCT2, OCP1 hoạt động từ 6h sáng đến 24h, tần suất chỉ từ 10 phút/chuyến, khách hàng tiếp cận đa dạng tiện ích mua sắm, giải trí trong và xung quanh Vincom Mega Mall Ocean City một cách thuận tiện và tiết kiệm.

Hàng trăm chuyến xe VinBus hoàn toàn miễn phí di chuyển đến trung tâm thương mại mỗi ngày (Ảnh: VinBus).

Tọa lạc tại trung tâm Ocean City - đại đô thị đang thu hút đông đảo du khách tại miền Bắc - Vincom Mega Mall Ocean City được kỳ vọng sẽ nâng cấp trải nghiệm mua sắm, giải trí tại khu vực này bằng loạt sản phẩm, dịch vụ bán lẻ hàng đầu.

Kết hợp giữa quy mô lớn, hệ sinh thái thương hiệu đa dạng, cùng chuỗi sự kiện giải trí - nghệ thuật hấp dẫn, Vincom Mega Mall Ocean City không chỉ là trung tâm thương mại, mà còn là một điểm đến phong cách sống của giới trẻ, gia đình và cộng đồng cư dân quốc tế.