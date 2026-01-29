Trung Quốc đang âm thầm đẩy mạnh săn vàng trên toàn cầu?

Trung Quốc âm thầm tăng tốc "săn" vàng toàn cầu

Tập đoàn khai khoáng Trung Quốc Zijin Mining Group đang tiến rất gần tới thương vụ thâu tóm Allied Gold, doanh nghiệp khai thác vàng niêm yết tại Toronto (Canada), với giá trị ước tính khoảng 4 tỷ USD.

Allied Gold hiện sở hữu loạt tài sản vàng quy mô lớn tại Mali, Bờ Biển Ngà và Ethiopia. Động thái của Zijin diễn ra trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh mới, đồng thời nối tiếp cuộc gặp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi đầu tháng 1.

Theo thông báo tối 26/1, công ty con Zijin Gold International sẵn sàng mua lại toàn bộ cổ phần đang lưu hành của Allied Gold với giá 44 CAD/cổ phiếu, cao hơn 5,4% so với mức đóng cửa cuối tuần trước. Thương vụ định giá Allied Gold ở mức khoảng 5,5 tỷ CAD, tương đương 4 tỷ USD, và hiện chờ sự chấp thuận của cổ đông.

Thông tin này ngay lập tức đẩy cổ phiếu Allied Gold tăng 4% trong phiên giao dịch tại Toronto, lên 43,4 CAD, sát mức chào mua của Zijin. Cơ cấu cổ đông của Allied hiện gồm ban lãnh đạo và hội đồng quản trị nắm 15,4%, quỹ Helikon Investments (London) sở hữu 15,2% và BlackRock nắm 8,4%.

Tập đoàn khai thác mỏ Zijin của Trung Quốc đang muốn giành quyền khai thác mỏ vàng tại Mali, Bờ Biển Ngà và Ethiopia thông qua việc mua lại công ty Allied Gold của Canada (Ảnh: Nikkei Asia).

Tham vọng kiểm soát các mỏ vàng chiến lược

Trọng tâm của thương vụ là việc Zijin giành quyền kiểm soát 10 mỏ vàng tại Mali, Bờ Biển Ngà và Ethiopia, trong đó nhiều dự án dự kiến sẽ đi vào khai thác trong vài năm tới.

Tính đến cuối năm 2024, Allied Gold sở hữu khoảng 533 tấn tài nguyên vàng. Sản lượng khai thác đạt 10,7 tấn năm 2023, tăng lên 11,1 tấn năm 2024 và dự kiến đạt 11,7-12,4 tấn trong năm 2025.

Đáng chú ý, mỏ Kurmuk tại Ethiopia dự kiến bắt đầu sản xuất từ nửa cuối năm nay. Cùng với các dự án nâng cấp và mở rộng, tổng sản lượng của Allied có thể tăng lên khoảng 25 tấn mỗi năm vào năm 2029.

Ban lãnh đạo Zijin đánh giá thời gian hoàn vốn của thương vụ là "ngắn", với hiệu quả kinh tế "đáng kể", đồng thời kỳ vọng việc thâu tóm sẽ nhanh chóng củng cố nền tảng tài nguyên và mở rộng năng lực vận hành của tập đoàn tại châu Phi.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Zijin Gold sẽ kiểm soát tổng cộng 12 mỏ vàng lớn tại 12 quốc gia, qua đó đưa tập đoàn mẹ tiến gần mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp dẫn đầu ngành vàng toàn cầu.

Ông Peter Marrone, Chủ tịch Allied Gold, cho biết hội đồng quản trị và ban điều hành đều ủng hộ đề xuất từ Zijin, đồng thời khuyến nghị cổ đông chấp thuận thương vụ, đánh giá mức giá tiền mặt là “rất hấp dẫn”.

Dù vậy, thương vụ vẫn cần vượt qua vòng thẩm định và phê duyệt từ các cơ quan quản lý tại Canada và Trung Quốc. Theo ông Jack Shang, chuyên gia phân tích của Citi, giao dịch này sẽ giúp Zijin gia tăng mạnh sản lượng và lợi nhuận từ vàng, trong bối cảnh kim loại quý vừa vượt mốc tâm lý 5.000 USD/ounce.