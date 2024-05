Trúng 50 giải Vietlott cùng lúc trị giá 70 tỷ đồng khi đang "lướt Facebook"

Công ty này cho hay ngày 17/5, tại Cần Thơ, công ty đã trao giải Jackpot 1 và Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 cho một khách hàng là chị T, với tổng giá trị giải thưởng hơn 70 tỷ đồng.

Chị T mua vé bao 5 nên đã trúng 1 giải Jackpot 1, 1 giải Jackpot 2 và 48 giải nhất với tổng số tiền trúng thưởng là 70,15 tỷ đồng.

Với giải trên, người trúng phải nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi phát hành vé là tỉnh Kiên Giang theo quy định, với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Tổng tiền chị T thực nhận là khoảng 63 tỷ đồng.

Vé xổ số tại một điểm bán (Ảnh minh họa: VL).

Theo thông tin do Vietlott cung cấp, chị T đang sinh sống và làm việc tại Kiên Giang. Thỉnh thoảng chị mới mua vé nhưng khi thấy 2 người trúng giải hơn 310 tỷ đồng thì hay mua hơn do "thấy người ta may mắn nên cũng mua với suy nghĩ biết đâu một ngày mình cũng gặp may như thế".

Chị T trúng giải lúc đang ngồi "lướt Facebook". Biết tin trúng thưởng, cả đêm chị này thao thức không ngủ được vì bất ngờ.