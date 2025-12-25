Trẻ Em Việt: Cung cấp giải pháp thiết kế - thi công khu vui chơi trẻ em

Nhiều người lầm tưởng “làm khu vui chơi là dễ”

Đại diện Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Trẻ Em Việt - đơn vị thiết kế thi công khu vui chơi chuyên nghiệp - nhận định, nhiều nhà đầu tư bước vào lĩnh vực vui chơi trong nhà với suy nghĩ đơn giản: chỉ cần thuê mặt bằng, đặt vài thiết bị cầu trượt, nhà banh và thuê người trông coi là có thể vận hành.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít trường hợp rơi vào tình trạng “đốt vốn” do chọn sai vị trí, định vị sai nhóm khách hàng, thiết kế thiếu trải nghiệm tương tác hoặc không đủ sức hấp dẫn để giữ chân trẻ em, phụ huynh và đặc biệt là chất lượng trò chơi chưa tốt.

Hình ảnh khu vui chơi trẻ em đang vận hành (Ảnh: Trẻ Em Việt).

Theo đại diện Trẻ Em Việt, trung bình, một khu vui chơi nhỏ cũng cần diện tích 80-200m², chi phí đầu tư thiết bị từ vài trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng, chưa kể chi phí thuê mặt bằng, điện nước, nhân sự, khấu hao thiết bị. Nếu không có lượng khách ổn định, mô hình này rất dễ rơi vào khủng hoảng dòng tiền chỉ sau vài tháng hoạt động.

Thiết kế khu vui chơi trẻ em với chủ đề khủng long (Ảnh: Trẻ Em Việt).

Sự thật phía sau những mô hình thành công

Đại diện Trẻ Em Việt chia sẻ: “Khu vui chơi thành công là mô hình được xây dựng bài bản từ đầu, không cảm tính và không chạy theo thiết bị giá rẻ.

Hầu hết khách hàng tìm đến Trẻ Em Việt là những nhà đầu tư có mặt bằng đất trống hoặc đã có sẵn mặt bằng (nhà hàng, quán cà phê, trường mầm non, trung tâm thương mại…) và mong muốn tăng thêm doanh thu bằng giải pháp khu vui chơi tích hợp”.

Điểm chung của các mô hình hiệu quả là được thiết kế theo chủ đề riêng biệt, tạo điểm nhấn về mặt trải nghiệm. Có lộ trình vận hành rõ ràng, từ đón khách, tổ chức trò chơi, đến quảng bá trên mạng xã hội. Tối ưu dòng tiền bằng việc kết hợp bán sản phẩm F&B, dịch vụ sinh nhật, lớp kỹ năng”.

Một số mô hình nổi bật do Trẻ Em Việt triển khai theo chủ đề như “Vương quốc Khủng long”, “Thị trấn trẻ thơ”, “Căn cứ robot”, giúp tăng lượt khách vào cuối tuần 30-50% tại các địa điểm F&B hoặc khu dân cư.

Trẻ Em Việt thiết kế khu vui chơi theo chủ đề (Ảnh: Trẻ Em Việt).

Đầu tư không cảm tính - Bắt đầu từ thiết kế đúng

Từ những kinh nghiệm tư vấn, thiết kế khu vui chơi trẻ em, đại diện Trẻ Em Việt nhận định: “Việc đầu tư khu vui chơi cần được tiếp cận như một ngành dịch vụ nghiêm túc, không đơn thuần là "mua đồ chơi và để trẻ tự chơi".

Một khu vui chơi tốt cần có thiết kế phù hợp với độ tuổi, hành vi của trẻ, tạo không gian tương tác giữa trẻ và cha mẹ, có giá trị giáo dục, hướng nghiệp hoặc kích thích phát triển cảm xúc và vận động và quan trọng nhất, phải phù hợp với mục tiêu kinh doanh, diện tích và dòng khách cụ thể của nhà đầu tư”.

Theo vị đại diện, một số trường hợp lỗ là do áp dụng sai mô hình từ chọn lựa thiết bị trò chơi kém chất lượng dẫn đến trải nghiệm khách hàng không tốt; thuê mặt bằng đắt nhưng không có phương án kéo khách; hoặc không có chiến lược marketing dài hạn, thiếu kiến thức kinh doanh và không được tư vấn bài bản ngay từ ban đầu.

Mô phỏng hình ảnh chú cá mập cho những thiết kế khu vui chơi gần biển (Ảnh: Trẻ Em Việt).

Trong khi nhiều doanh nghiệp chọn nhập mẫu sẵn hoặc sao chép theo xu hướng, Trẻ Em Việt chọn hướng đi bằng tư duy bản địa, thiết kế sáng tạo và tôn trọng giá trị trẻ thơ.

Khu vui chơi không còn là nơi để trẻ xả năng lượng, mà là nơi để giáo dục, kết nối gia đình, và tạo giá trị thương hiệu cho nhà đầu tư. Đơn vị chú trọng vào thiết kế, chất lượng thi công, vận hành đúng mô hình, hướng đến đúng mục tiêu khách hàng và có cách kể chuyện độc đáo.

“Chúng tôi tin rằng trẻ em không chỉ cần chỗ để chơi, mà cần những không gian để tưởng tượng, kết nối và phát triển toàn diện”, đại diện công ty nhấn mạnh.

Sự kiên định với giá trị này là kim chỉ nam để Trẻ Em Việt phát triển và góp phần thay đổi cách xã hội nhìn nhận về vai trò của khu vui chơi - từ một dịch vụ giải trí sang một yếu tố quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục và phát triển trẻ em.

