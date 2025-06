Trang sức tinh tế - Món quà ý nghĩa cho “tháng gia đình”

Tháng 6 là tháng của những khoảnh khắc gắn kết tình thân trở nên bền chặt qua những ngày đặc biệt: Quốc tế Thiếu nhi, Ngày của Cha, Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là thời điểm để yêu thương gia đình không chỉ được giữ trong tim mà còn được thể hiện bằng hành động, là cơ hội để ta chạm lại những cảm xúc ấm áp và thêm gần nhau.

Tháng 6, nhắc nhau về những yêu thương không lời

Đứng trước những chuyển động không ngừng của cuộc sống hiện đại, nhiều người đang phải đối mặt với những áp lực vô hình. Không ít người loay hoay trong công việc giữa thời buổi kinh tế nhiều biến động. Có người gồng mình trong guồng quay học tập, công việc. Cũng có người âm thầm chống chọi với những tổn thương đến từ các mối quan hệ bạn bè, tình cảm, hay thậm chí là chính mình.

Giữa những gập ghềnh đó, gia đình vẫn là điểm tựa tinh thần quan trọng. Sự hiện diện, sự đồng hành đầy ấm áp của gia đình từ một cái gật đầu đầy tin tưởng, một bữa cơm dọn sẵn chờ con về, hay một câu nói tưởng chừng giản đơn: “Ba mẹ ở đây, con cứ làm điều mình tin là đúng” cũng đủ để nhiều người vững vàng đi tiếp.

Tháng 6 nhắc ta yêu thương bằng hành động, từ lời cảm ơn cho cha, món quà tặng con trẻ đến khoảnh khắc sum vầy bên gia đình (Ảnh: PNJ).

Không phải ai cũng giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng bằng cách riêng của mình, mỗi người thân trong gia đình đều đang âm thầm trao đi sự quan tâm, có khi là qua ánh mắt, có khi qua món quà trao tay, hay đơn giản là một cái ôm chặt, một bữa cơm nhà, hoặc một tin nhắn hỏi han đúng lúc. Những cử chỉ yêu thương dù nhỏ từ người thân cũng góp phần giúp mỗi cá nhân cảm nhận được sự gắn bó và đồng hành từ gia đình.

Tháng 6 là dịp để mỗi người sống chậm lại, lắng nghe và thấu hiểu những yêu thương thầm lặng ấy. Đây cũng là thời điểm để bày tỏ tình cảm, sự quan tâm và trân quý dành cho những người thân yêu.

Kết nối yêu thương với món quà trang sức từ PNJ

Thấu hiểu giá trị của tình thân và những yêu thương luôn cần được tỏ bày, PNJ đồng hành với thông điệp “Bên nhau, mình là nhà”, mang đến những món quà trang sức tinh tế cùng loạt ưu đãi hấp dẫn giúp khách hàng thể hiện tình cảm với người thân yêu nhất nhân dịp “tháng gia đình” từ 31/5 đến 30/6.

Khách hàng có tổng giá trị hoá đơn cao nhất toàn quốc sẽ có cơ hội khám phá Tokyo Disneyland, đây là dịp để cả nhà cùng nhau tận hưởng và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ.

PNJ dành tặng 1 bộ vali du lịch cao cấp đến từ thương hiệu Samsonite dành cho khách hàng có tổng giá trị hóa đơn cao nhất theo từng khu vực.

Khi mua trang sức PNJ từ 1 sản phẩm trở lên, khách hàng sẽ nhận được mã ưu đãi lên đến 800.000 đồng, trang sức Family Infinity trị giá đến 2 triệu đồng, hộp trang sức PNJ và vali cao cấp Samsonite khi hóa đơn có từ 2 thương hiệu trở lên.

Thiết kế trang sức PNJ là món quà tinh tế, lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc cả nhà mình ôm nhau thật chặt (Ảnh: PNJ).

Song song đó, PNJ còn mang đến những ưu đãi hấp dẫn khác để khách hàng gửi tặng người thân món quà chứa đựng tình cảm chân thành:

200 khách hàng đầu tiên mua trang sức Grow with you sẽ có cơ hội nhận mô hình Disney hoặc son dưỡng Hello Kitty.

Khi mua trang sức MANCODE by PNJ, khách hàng sẽ nhận được gói quà tặng gồm bao đựng hộ chiếu và phiếu ưu đãi trị giá 5 triệu đồng cho đơn hàng từ 50 triệu đồng.

PNJ gửi tặng bộ mỹ phẩm cao cấp từ Lancôme cho hóa đơn từ 20 triệu đồng, hoặc quà tặng trang sức bạc Disney trị giá 800.000 đồng khi mua đồng hồ Disney | PNJ từ 3,5 triệu đồng.

Bộ sưu tập Vương Xà Trấn Bảo mang đến chương trình ưu đãi đồng vàng và tượng lên đến 7,9 triệu đồng/sản phẩm.

Chuỗi sự kiện “Bên nhau, mình là nhà” - Gắn kết từ những điều giản dị

Không dừng lại ở những món quà gửi trao, PNJ còn tổ chức chuỗi sự kiện “Bên nhau, mình là nhà” tại các trung tâm thương mại trên toàn quốc: Vincom Plaza Biên Hòa (7/6 - 8/6), Aeon Mall Long Biên (14/6 - 15/6), Aeon Mall Bình Tân (14/6 - 15/6), GO! Buôn Ma Thuột (14/6 - 15/6), GO! Trà Vinh (14/6 - 15/6), Aeon Mall Bình Dương (21/6 - 22/6), Parc Mall (28/6 - 29/6), Tasco Mall Long Biên (28/6 - 29/6).

Tại đây, các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau tham gia trò chơi nhận ưu đãi, hoạt động tô màu quạt, chong chóng, workshop (thảo luận) “Ươm mầm”, tạo không gian để cả gia đình cùng trải nghiệm và kết nối.

Đặc biệt, khi tham gia sự kiện, khách hàng sẽ được trải nghiệm hoạt động bốc thăm trúng thưởng cùng cơ hội ưu đãi trang sức lên đến 40%.

Giữa nhiều sự đổi thay, món quà yêu thương sẽ tiếp thêm động lực để bạn và người thân đi qua mọi cung bậc cuộc sống (Ảnh: PNJ).

Tình cảm gia đình vẫn luôn là sợi dây gắn kết bền chặt dù cho các thành viên có thể xa cách về mặt địa lý. Sự quan tâm và yêu thương của các thành viên sẽ tiếp cho ta thêm động lực để mỗi người trong gia đình cùng nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Hướng đến “tháng gia đình”, cùng PNJ tỏ bày yêu thương và trao nhau món quà đầy ý nghĩa tới người thân yêu.

Xem thêm thông tin về chương trình tại đây.