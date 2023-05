Tràng Phục Linh Plus được vinh danh top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2023

Là một trong những giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên tại khu vực Đông Nam Á, "Thương hiệu mạnh ASEAN" hướng đến tôn vinh các doanh nghiệp uy tín, có đóng góp tích cực cho nền kinh tế.

Vượt qua những tiêu chí đánh giá của giải thưởng, thương hiệu Tràng Phục Linh PLUS đã nhận danh hiệu top 10 "Thương hiệu mạnh ASEAN 2023".

Đại diện thương hiệu cho hay giải thưởng này là sự ghi nhận uy tín của thương hiệu Tràng Phục Linh PLUS ở lĩnh vực dược phẩm, trong đó có vấn đề hỗ trợ cải thiện các bệnh lý về đại tràng.

Tràng Phục Linh PLUS vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2023 (Ảnh: Dược phẩm Thái Minh).

Tràng Phục Linh PLUS là sản phẩm được sản xuất và phân phối bởi công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh - một trong những đơn vị dược phẩm hàng đầu Việt Nam.

Theo nhà sản xuất, với sự kết hợp các thảo dược của y học cổ truyền cùng tinh hoa của y học hiện đại, Tràng Phục Linh PLUS mang đến tác dụng hỗ trợ giảm co thắt đại tràng, hỗ trợ tái tạo và hỗ trợ phục hồi niêm mạc đại tràng bị tổn thương, hỗ trợ hội chứng ruột kích thích, viêm đại tràng cấp và mạn tính, từ đó giúp cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Sản phẩm được Đại học Y Hà Nội nghiên cứu lâm sàng, chứng minh tác dụng.

Tràng Phục Linh PLUS nhận cúp và bằng khen Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2023 (Ảnh: Dược phẩm Thái Minh).

Đại diện nhãn hiệu Tràng Phục Linh PLUS chia sẻ trong tương lai nhãn hiệu Tràng Phục Linh PLUS nói riêng và công ty Cổ phần Dược phẩm Thái Minh nói chung sẽ đầu tư tiếp tục các nghiên cứu để chứng minh tác dụng của Tràng Phục Linh PLUS ở trên những đối tượng bệnh nhân rộng hơn cũng như sẽ phát triển thêm các dòng sản phẩm mới cùng với thương hiệu Tràng Phục Linh để đem lại những sản phẩm có chất lượng tốt hơn và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách xuất sắc hơn.

Sản phẩm có giấy phép quảng cáo số 816/2021/XNQC-ATTP do Bộ Y tế cấp. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Vị này cũng cho hay nhờ ưu điểm khoa học, chính xác, hiệu quả, sau hơn 12 năm có mặt trên thị trường, Tràng Phục Linh PLUS đã trở thành sự lựa chọn của nhiều người có bệnh lý đại tràng trên khắp Việt Nam.

