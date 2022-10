Trăn trở của các CEO trong thời đại khách hàng ngày một khó tính, khó chiều

Định nghĩa về thành công trong kinh doanh đã thay đổi trong nhiều năm trở lại đây. Theo một khảo sát của PricewaterhouseCoopers đối với 1.409 nhà điều hành cấp cao tại 83 quốc gia trên khắp thế giới, có tới 76% cho rằng thành công từ kinh doanh của một công ty không chỉ nằm ở lợi nhuận tài chính. Bên cạnh những chỉ số về lợi nhuận, CEO vẫn đang tìm kiếm công cụ lý tưởng giúp họ hiểu khách hàng rõ hơn, nhằm đáp ứng những mong muốn của khách hàng kịp thời trong thị trường cạnh tranh khốc liệt như ngày nay.

CEO chịu nhiều áp lực trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh (Ảnh minh họa).

Khảo sát cho biết, CEO từ 83 quốc gia trên thế giới có nhu cầu rất lớn trong việc ứng dụng công nghệ để giải thích một cách chính xác và rõ ràng hơn các nhu cầu ngày một phức tạp và phát triển của khách hàng, từ đó tạo cơ hội để tương tác với họ nhiều hơn.

Theo khảo sát CEO toàn cầu thường niên lần thứ 25 của PwC chỉ ra ưu tiên hàng đầu bên cạnh các chỉ số về lợi nhuận (Ảnh chụp từ báo cáo của PwC).

Các quản lý cấp cao hiểu rằng để giải quyết vấn đề này, công ty cần phải đầu tư xây dựng một hệ thống dữ liệu khách hàng khoa học, trong đó có thể sử dụng dữ liệu để phân tích hành vi khách hàng, đưa ra những dự báo cũng như trở thành cơ sở cho những quyết định của họ trong tương lai.

Ra quyết định cảm tính - Điều cấm kỵ của các CEO

Rất nhiều CEO thấm thía vai trò của số liệu, báo cáo... trong những vấn đề cần đưa ra quyết định. Trong thời kỳ thị trường phát triển ngày nay, nhu cầu của khách hàng trở nên phức tạp và biến đổi không ngừng.

Trong một khảo sát của Deloitte vào năm 2019 với các CEO tại Mỹ, có tới 63 % cho rằng công ty của họ đang hoạt động không theo đúng kết quả dữ liệu phân tích, thậm chí 67% đang gặp vấn đề khi truy cập vào dữ liệu khách hàng của chính họ. Hầu hết các lãnh đạo cấp cao đều phụ thuộc vào dữ liệu khách hàng để đưa ra những quyết định nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh đúng đối tượng, đúng thời điểm.

Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng khi đi vào thực tế. Khi dữ liệu khách hàng bị trải rộng trên nhiều hệ thống, các công cụ báo cáo, sai lệch tại các chi nhánh, việc cung cấp một câu trả lời chính xác cho các CEO là điều không dễ dàng. Các báo cáo từ các quản lý trên hệ thống thường xảy ra tình trạng không khớp số liệu, gây lãng phí thời gian cho việc thảo luận, họp hành để tìm ra con số chính xác.

"Các CEO cần quyền truy cập vào nguồn dữ liệu duy nhất và đưa ra phiên bản báo cáo chính xác nhất", một CEO chia sẻ.

Đứng từ phương diện quản trị quan hệ khách hàng, cải thiện doanh số bán hàng, các nhà quản trị cấp cao cần một hệ thống lưu trữ phiên bản báo cáo duy nhất, phân tích dữ liệu chính xác nhất và có thể truy cập mọi lúc, mọi nơi dựa trên thời gian thực. Khi các CEO sở hữu một công cụ như vậy thì họ sẽ có cơ sở vững chắc để ra quyết định cho những việc hệ trọng như tăng giá, giảm bỏ một dòng sản phẩm hay chạy chương trình khuyến mãi …

Hơn ai hết, CEO biết và luôn có khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp do mình sở hữu. Tuy nhiên, để nắm rõ các chi tiết, sở hữu một cái nhìn sâu sắc và toàn diện về khách hàng tiềm năng, từ đó đưa ra quyết định cho chiến dịch tiếp thị hiệu quả, các CEO cần một công cụ hỗ trợ.

CRM Bizfly đang được nhiều quản lý cấp cao lựa chọn trong những năm gần đây nhờ khả năng lưu trữ và hỗ trợ phân tích, đánh giá toàn diện dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp. Nền tảng này còn ghi nhận các tương tác của khách hàng với công ty trên thời gian thực, phân loại và cho phép các quản lý theo dõi vị trí chính xác của khách hàng trong chu kỳ bán hàng tại công ty. Từ đó, không chỉ giúp các CEO đưa ra quyết định mà còn hỗ trợ họ dự đoán xu hướng, lập kế hoạch cải thiện hay xây dựng chiến lược kinh doanh trong tương lai.

Quản trị dữ liệu khách hàng hiệu quả để ra quyết sách kinh doanh chính xác - "Nói dễ, làm khó"

Nhắc tới việc áp dụng phần mềm vào quy trình vận hành của doanh nghiệp tại chương trình "CEO chìa khóa thành công", ông Phạm Phi Hùng - Tổng giám đốc Công ty TNHH TM DV Vận tải Phạm Hùng đã nhấn mạnh 2 tiêu chí cơ bản "Dễ học, dễ làm -easy to learn, easy to use". Khi áp dụng phần mềm vào doanh nghiệp phải làm sao để các phòng ban, nhân viên dễ học, dễ sử dụng nhất, công cụ phải tối giản hóa nhất. Trong khi, bà Trần Thu Hà - Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Bes Việt Nam - lại khẳng định rằng phần mềm phải phù hợp với mô hình kinh doanh, phục vụ quy trình làm việc của công ty trong thực tế.

Có rất nhiều bài học về việc mua phần mềm nhưng không thể áp dụng trên diện rộng bởi nhiều lý do, lý thuyết khác xa với thực tế. Bizfly CRM được phát triển dựa trên chính nỗi trăn trở của chính các CEO trong lĩnh vực quản trị dữ liệu khách hàng.

"Bởi thấu hiểu nỗi đau và mong muốn được đồng hành cùng với doanh nghiệp trên con đường chuyển đổi số, Bizfly đã nghiên cứu, sáng tạo và phát triển Bizfly CRM. Chúng tôi đã có hơn 2 năm để cải thiện và phát triển vận hành nội bộ VCCorp trước khi trở thành người đồng hành của cả các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ trên mọi lĩnh vực", đại diện Bizfly chia sẻ.

Bizfly CRM tích hợp sẵn cổng API dễ dàng kết nối với các hệ thống sẵn có như tổng đài, sms, chatbot trong hệ sinh thái Bizfly hoặc các ứng dụng từ bên thứ 3.

Với vai trò vừa là người phát triển phần mềm, vừa là người trực tiếp sử dụng, Bizfly CRM sở hữu các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số cập nhật liên tục phiên bản tối ưu nhất cho người sử dụng. Đội ngũ hỗ trợ 24/7 của Bizfly sẽ hướng dẫn doanh nghiệp trong suốt quá trình sử dụng và vận hành ứng dụng. Bizfly CRM còn tích hợp sẵn cổng API cho phép chủ động kết nối với các hệ thống sẵn có trong doanh nghiệp như tổng đài, sms, chatbot trong hệ sinh thái Bizfly Martech & Salestech hoặc các ứng dụng từ bên thứ 3.

Bizfly là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam hiện nay có cung cấp giải pháp Bizfly CRM "customize"- tùy biến theo yêu cầu khách hàng dành cho những dự án lớn có yêu cầu đề bài phức tạp, được thiết kế để phù hợp với đặc thù riêng của các tổ chức và doanh nghiệp quy mô lớn.

"Hầu hết các CEO hay quản lý cấp cao của doanh nghiệp đều nhận thức rõ tầm quan trọng của việc sử dụng nền tảng duy nhất để quản lý và chăm sóc dữ liệu khách hàng nhằm tạo cơ sở cho các phân tích, dự báo về khách hàng chính xác nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp giải quyết trọn vẹn những nỗi trăn trở như trên và lo sợ một nền tảng cồng kềnh, khó đưa vào vận hành trên diện rộng đối với đội ngũ nhân sự chưa đồng đều thì Bizfly CRM là gợi ý lý tưởng", đại diện nhà phát triển khẳng định.

Bizfly là đơn vị trực tiếp cung cấp, triển khai giải pháp cho các doanh nghiệp trong đa lĩnh vực (tài chính - ngân hàng, giáo dục, y tế, bất động sản....) như: Tập đoàn Vingroup, Samsung, Bamboo Airway, Dược phẩm Sohaco, chuỗi Bảo Tín Mạnh Hải... cùng nhiều doanh nghiệp SMEs ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

