Trần Phú TRAFUCO lan tỏa niềm tự hào dân tộc tại triển lãm Thành tựu đất nước

Sự kiện triển lãm Thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (VEC) quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu Việt Nam. Trong đó, gian hàng Trần Phú TRAFUCO - một trong những Thương hiệu quốc gia - triển khai hoạt động tiếp cận "trải nghiệm kép", vừa khẳng định vị thế đầu ngành bằng công nghệ trình chiếu hiện đại, vừa lan tỏa niềm tự hào và tri ân cộng đồng qua loạt hoạt động ý nghĩa.

Gian hàng Trần Phú TRAFUCO kết hợp giữa khu trình chiếu và không gian hoạt náo thu hút khách tham quan (Ảnh: Trần Phú TRAFUCO).

Khẳng định vị thế bằng chất lượng

Bước vào không gian của dây cáp điện Trần Phú, khách tham quan được tiếp cận với khu trưng bày được đầu tư bài bản. Thay vì chỉ trưng bày sản phẩm đơn thuần, doanh nghiệp sử dụng màn hình LED panorama cỡ lớn với hiệu ứng 2D, 3D Motion để trình chiếu hành trình gần 60 năm của một trong những thương hiệu dây cáp điện có lịch sử lâu đời nhất tại Việt Nam.

Khách mời và đối tác theo dõi công nghệ Holofan 3D mô phỏng dây chuyền sản xuất và cấu tạo sản phẩm dây cáp điện Trần Phú (Ảnh: Trần Phú TRAFUCO).

Công nghệ trình chiếu 3D Holofan được áp dụng nhằm tái hiện quy trình sản xuất và hệ thống máy móc 100% nhập khẩu từ châu Âu. Giải pháp này giúp khách tham quan, kể cả những người không chuyên về kỹ thuật, cũng có thể hình dung rõ nét về quy mô và mức độ hiện đại của dây chuyền sản xuất tại Trần Phú.

Bên cạnh khu vực công nghệ, đội ngũ tư vấn viên của thương hiệu luôn túc trực để tư vấn, giải đáp các thông số kỹ thuật và hướng dẫn cách nhận biết sản phẩm chính hãng, phân biệt với hàng giả, hàng nhái trên thị trường.

Một chuyên viên của Trần Phú tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách nhận biết sản phẩm chính hãng (Ảnh: Trần Phú TRAFUCO).

Những món quà chạm đến trái tim

Song song với không gian trình chiếu và tư vấn sản phẩm, khu vực phía trước gian hàng lại mang không khí lễ hội hoàn toàn khác. Đây là nơi diễn ra hoạt động tặng áo in hình cờ Tổ quốc và các hoạt động check-in, tham gia minigame nhận túi xách "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", sổ và bình nước thu hút khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Việc một thương hiệu công nghiệp như Trần Phú TRAFUCO có những hoạt động kết nối cộng đồng gần gũi đã tạo ra sự thích thú tại triển lãm. Sắc đỏ của những chiếc áo cờ Tổ quốc góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc của thương hiệu dây cáp điện Việt Nam.

Dòng người hào hứng tham gia hoạt động hoạt náo để nhận các phần quà ý nghĩa (Ảnh: Trần Phú TRAFUCO).

Một vị khách ghé thăm gian hàng chia sẻ: "Là kỹ sư, tôi quan tâm đến chất lượng kỹ thuật sản phẩm và rất ấn tượng với cách Trần Phú trình diễn công nghệ sản xuất. Việc nhận được thêm một món quà ý nghĩa như chiếc áo in cờ Tổ quốc khiến trải nghiệm của tôi trọn vẹn hơn trong ngày hội non sông".

Đôi bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm cùng những chiếc áo yêu nước ngay tại sự kiện (Ảnh: Trần Phú TRAFUCO).

Tâm và tầm của một Thương hiệu Quốc gia

Lý giải về cách tiếp cận khách hàng tại sự kiện triển lãm, đại diện Trần Phú TRAFUCO cho biết: "Đây là cách để Trần Phú, một Thương hiệu quốc gia, được hòa chung nhịp đập, chia sẻ niềm tự hào dân tộc. Đó cũng là cách chúng tôi thể hiện sự tri ân tới những thế hệ khách hàng đã tin dùng sản phẩm Trần Phú để xây dựng tổ ấm trong suốt gần 60 năm qua".

Niềm vui của những vị khách khi tham gia trải nghiệm tại gian hàng Trần Phú TRAFUCO (Ảnh: Trần Phú TRAFUCO).

“Bằng cách kết hợp hài hòa giữa chuyên môn và cảm xúc, Trần Phú TRAFUCO đã ghi dấu ấn tại sự kiện, khẳng định tầm vóc của một Thương hiệu quốc gia không chỉ mạnh về sản xuất mà còn chú trọng vào việc kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực”, đại diện thương hiệu cho hay.