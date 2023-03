Trần giá vé máy bay có thể tăng từ giữa năm nay

Báo cáo trên được Bộ Tài chính gửi đến cuộc họp điều hành giá quý I do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì.

Theo báo cáo, trần giá vé máy bay vẫn được giữ ổn định từ năm 2019. Nhưng theo báo cáo của Cục Hàng không, chi phí nhiên liệu tháng 12/2022 của các hãng hàng không tăng gần 62,4% so với tháng 12/2014 và tăng xấp xỉ 81% so với tháng 9/2015. Chỉ số này tác động làm tổng chi phí tăng gần 28% so với tháng 12/2014 và 33,5% so với tháng 9/2015.

Trên cơ sở tác động các chi phí nhiên liệu, tỷ giá và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không với mức tăng trung bình 3,75% so với khung giá hiện hành.

Phương án tăng trần giá vé máy bay được đề xuất (Nguồn: Bộ Tài chính).

Chi tiết hơn, nhóm đường bay từ 1.280km trở lên tăng mạnh nhất, tăng 6,67%, lên tối đa 4 triệu đồng. Mức tăng 6,25% và 6,67% sẽ tác động đến các đường bay như Hà Nội - TPHCM, Hà Nội - Phú Quốc. Trần với nhóm đường bay dưới 500km như TPHCM - Đà Lạt, Hà Nội - Vinh được giữ nguyên.

Thời gian dự kiến tăng quý II và III năm nay và theo tính toán có thể khiến CPI năm nay tăng thêm 0,07 điểm phần trăm.

Các mức giá trần vé máy bay thời gian qua được thực hiện theo Thông tư 53 ban hành năm 2019 của Bộ Giao thông Vận tải. Lần gần nhất khung trần này được điều chỉnh tăng là năm 2015.