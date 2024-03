Trần Đức - Nhà cung cấp giải pháp vật liệu xanh hàng đầu Việt Nam

An Lâm Retreats Saigon River - một trong những dự án nghỉ dưỡng nổi tiếng được kiến tạo bởi những vật liệu xây dựng bền vững.

Tập đoàn Trần Đức (Tran Duc Corporation) là cái tên hàng đầu được chủ đầu tư của các thương hiệu nghỉ dưỡng nổi tiếng như An Lâm Retreats, L'Alya Ninh Vân Bay, Furama, Fusion, Ana Mandara, Four Seasons Hotels & Resorts, The Ritz Carlton, JW Marriott Hotels - Resorts, Hyatt, Sheraton… lựa chọn làm đối tác lâu năm.

Đầu tư khủng và khẳng định vị thế "người dẫn đầu"

Tập đoàn Trần Đức thành lập năm 2001 và có hai nhà máy sản xuất với tổng diện tích 120.000 m2, đáp ứng các yêu cầu đa dạng của nhiều loại công trình cao cấp.

Đến nay, tập đoàn này sở hữu lực lượng nhân sự hơn 2.000 công nhân, các kiến trúc sư, kỹ sư nhiều kinh nghiệm và sở hữu 4 thương hiệu được đánh giá cao trên thị trường trong nước, quốc tế.

Trong đó, Trần Đức Furnishings (TDF) cung cấp giải pháp đồ nội thất cao cấp cho khách sạn và khu nghỉ dưỡng; Trần Đức Homes (TDH) cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành kiến trúc và xây dựng xanh; Modulux Homes cung cấp giải pháp không gian sống tiện nghi, bền vững và An Lâm vận hành khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Sau hai nhà máy luôn chạy hết công suất, hiện tại Trần Đức đang chuẩn bị xây dựng nhà máy thứ ba, dự kiến khánh thành vào năm 2025 với diện tích lên đến 128.000 m2, được thiết kế theo tiêu chuẩn xanh hiện đại nhất.

Với lợi thế về nguồn lực nhân sự, năng lực sản xuất, định hướng kinh doanh bền vững và uy tín trong ngành, Trần Đức đã góp mặt trong hơn 500 dự án với các thương hiệu khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp trong, ngoài nước.

Mới đây, sản phẩm nhà lắp ghép thông minh của thương hiệu Modulux Homes thuộc tập đoàn này cũng vượt qua vòng lựa chọn gắt gao để được lựa chọn vào dự án nhà ở tại tiểu bang Hawaii (Mỹ) sau vụ cháy rừng năm 2023.

Thay đổi cuộc chơi với công nghệ mới lần đầu tại Đông Nam Á

Trong quá trình hình thành và phát triển, Trần Đức là đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp như xử lý gỗ (công nghệ Thermo, công nghệ H-grade), vật liệu hoàn thiện (mái - vách - trần - sàn - cửa), nội - ngoại thất, cấu kiện gỗ với đà Glulam.

Những năm gần đây, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và mục tiêu Net Zero ngày càng cấp thiết, việc sử dụng các loại vật liệu bền vững, vật liệu xanh đã trở thành yêu cầu cho ngành kiến trúc và xây dựng.

Đáp ứng nhu cầu này, cuối tháng 12/2023, Tập đoàn Trần Đức đã lắp đặt và triển khai chuyền cấu kiện CLT đầu tiên tại Đông Nam Á. Đây được xem là "bê tông xanh" của tương lai, giúp các công trình kiến trúc và xây dựng bền vững khi có thể thay thế hoàn toàn bê tông cốt thép truyền thống.

Việc đầu tư mạnh vào cơ sở sản xuất và cấu kiện CLT hứa hẹn sẽ tạo ra một "cuộc chiến mới" các giải pháp vật liệu xây dựng bền vững tại khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Gian hàng Trần Đức tại HawaExpo 2024 được xây dựng với cấu kiện CLT (sàn) lần đầu tiên được sản xuất tại Đông Nam Á.

Trần Đức và biểu tượng kiến trúc xanh độc đáo tại HawaExpo 2024

Từ ngày 6-9/3, tại hội chợ HawaExpo 2024, Tập đoàn Trần Đức giới thiệu gian hàng lớn nhất với thiết kế dựa trên ý tưởng từ một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Việt Nam - hoa sen.

Gian hàng được thi công lắp ráp trong thời gian kỷ lục 72 giờ, sử dụng 100% các vật liệu xây dựng bền vững và lần đầu tiên được sản xuất tại Đông Nam Á.

Cột, đà bên trong gian hàng Trần Đức được xây dựng với cấu kiện đà Glulam vừa đáp ứng yêu cầu về độ thẩm mỹ vừa thân thiện với môi trường.

Bên cạnh việc đem đến những trải nghiệm mới lạ về các giải pháp vật liệu xanh tiên tiến, tại gian hàng của Trần Đức, khách tham gia còn có cơ hội gặp gỡ các chuyên gia đầu ngành. Tìm hiểu và đăng ký tham quan gian hàng để có cơ hội nghỉ dưỡng tại resort 5 sao hàng đầu Việt Nam.

Thông tin liên hệ:

Email: sales@tranduc.com

Phone: +84 2743 718 111 (Office) - 0988 897 997 (Hotline)

Website:https://tranduc.com

Văn phòng: phòng 901, The Waterfront Saigon, 1-1A Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM

Nhà máy: 69/13 Bình Chuẩn, đường số 42, Bình Chuẩn, Thuận An, tỉnh Bình Dương.