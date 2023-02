Trần Đức Homes Center ra mắt tại Hawa Expo 2023

Tham dự Hội chợ xuất khẩu đồ gỗ và nội thất - Hawa Expo 2023 - diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) lần này, Trần Đức Homes giới thiệu Trần Đức Homes Center với tổ hợp các giải pháp cho ngành kiến trúc, xây dựng, trang trí nội thất tại Việt Nam.

Hawa Expo 2023 có quy mô hơn 28.000 m2 diện tích trưng bày, thu hút gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia với 1.600 gian hàng. Sự kiện diễn ra từ ngày 22/2 đến hết ngày 25/2 tại SECC, TPHCM (Ảnh: Trần Đức Homes).

"Trần Đức Homes Center sẽ là nơi chúng tôi chuyển thể các giá trị tinh thần và vẻ đẹp của thiên nhiên vào cuộc sống của khách hàng. Trong hành trình bảo tồn sự phong phú thiên nhiên bằng các giải pháp bền vững, chúng tôi coi 'tuổi thọ lâu dài' như là giá trị thương hiệu quan trọng nhất trong các giải pháp của mình. Với bề dày nền tảng hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành trang trí hoàn thiện nội, ngoại thất, chúng tôi tự hào Trần Đức Homes Center là trung tâm giải pháp hàng đầu tại Việt Nam cung ứng các giải pháp vượt trội, tiên tiến nhất trên thế giới cho ngành kiến trúc, nội ngoại thất", đại diện Trần Đức Homes cho hay.

Trần Đức Homes Center là bước tiến tiếp theo nhằm hoàn thiện mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất và chế biến gỗ tại Việt Nam của Trần Đức Homes (Ảnh: Trần Đức Homes).

Với phương châm "All in one", Trần Đức Homes Center cho biết đơn vị sẽ đưa tới các giải pháp chủ đạo gồm vật liệu kiến trúc - xây dựng xanh, cấu kiện Glulam, cửa nội - ngoại thất, nhà lắp ghép thông minh Ecolux Homes và giải pháp trang trí nội thất.

Thực hiện giải pháp vật liệu kiến trúc - xây dựng xanh, đơn vị sẽ chọn lọc các vật liệu với nguồn gốc "Xanh" như gỗ gia nhiệt biến tính (gỗ Thermo) và đá thiên nhiên, cùng với việc ứng dụng các công nghệ xử lý gỗ tiên tiến nhất đến từ châu Âu mà không gây tác động lên tính thẩm mỹ và tính tự nhiên của gỗ. Giải pháp này cũng đưa các họa tiết của thiên nhiên ứng dụng vào công trình, thông qua việc hoàn thiện các hạng mục trần, tường và sàn nội ngoại thất bằng các vật liệu xanh.

Gỗ Glulam được viết tắt từ Glued laminated timber hay còn được hiểu là gỗ đặc ghép keo chuyên dụng. Với nguồn vật liệu đến từ New Zealand như thông Radiata hay gỗ Mít Nài, gỗ Kiền Kiền, gỗ Chò Chỉ … sau khi trải qua quá trình xử lý và chế biến, các sản phẩm cấu kiện gỗ Glulam chịu đựng được điều kiện khắc nghiệt của thời tiết ngoài trời, là lựa chọn thay thế bê tông cốt thép trong các công trình kiến trúc đòi hỏi tính thẩm mỹ cao.

Dự Án tiêu biểu cho Giải pháp Cấu kiện gỗ Glulam, "Veranda Sông" tại An Lâm Retreats Saigon River (Ảnh: Trần Đức Homes).

Không chỉ tiên phong ứng dụng vật liệu xanh, cụ thể như gỗ gia nhiệt biến tính (gỗ Thermo) vào dòng sản phẩm cửa gỗ lõi nhôm hoặc cửa gỗ chuyên biệt ngoài trời, Trần Đức Homes cho hay thương hiệu còn mang tới sản phẩm cửa nhôm ngoại khổ kết hợp với các phụ kiện cao cấp từ Đức, có khả năng ứng dụng đa dạng vào các công trình với yêu cầu kỹ thuật cao.

Giải pháp nhà lắp ghép thông minh Ecolux Homes sẽ giải quyết bài toán từ bố cục không gian sống phù hợp với nhu cầu sử dụng, cho đến việc chọn lọc các vật liệu xanh và công nghệ xanh để cấu thành nên sản phẩm, rút ngắn giai đoạn thi công hoàn tất bàn giao sản phẩm thông qua việc chuẩn hóa mô-đun trong quá trình sản xuất.

Với giải pháp hoàn thiện trang trí nội thất, đơn vị cung cấp đồ gỗ và hoàn thiện trang trí nội thất với tiêu chuẩn 5 sao cho các công trình khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn và dự án tư nhân cao cấp. Trần Đức Homes Center cũng là đơn vị độc quyền sở hữu công nghệ Úc về phủ Axolotl - kim loại hóa bề mặt sản phẩm - tại Việt Nam. Công nghệ này sẽ tạo nên một lớp phủ hiệu ứng kim loại từ hiện đại cho đến giả cổ trên bất kỳ bề mặt vật liệu hiện hữu.

Bộ giải pháp do Trần Đức Homes Center cung cấp giúp khách hàng rút ngắn thời gian lên ý tưởng và hiện thực hóa công trình mơ ước một cách hiệu quả, tối ưu hóa chi phí (Ảnh: Trần Đức Homes).

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết, liên hệ:

Email: sales@tranduchomes.com

Phone: (+84) 988 897 997

Website: https://tranduchomes.com/