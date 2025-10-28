Trải nghiệm phát sóng trực tuyến từ Generali Việt Nam đạt gần 3 triệu lượt xem

Với hơn 2,8 triệu lượt xem, hơn 90.000 lượt bình luận, chia sẻ và 2,1 triệu lượt tiếp cận, Marathon Livestream “Deal đỉnh trao nàng - Bảo vệ như ý” ghi dấu ấn là một sự kiện livestream hiếm hoi trong ngành bảo hiểm.

Thông qua những thắc mắc thực tế từ khách hàng kết hợp tư vấn giải pháp bảo hiểm, sự kiện mang đến những trải nghiệm tương tác trực tuyến mới mẻ và ưu đãi lớn nhân ngày 20/10.

Marathon Livestream “Deal đỉnh trao nàng - Bảo vệ như ý” thu hút đông đảo lượt xem và lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: Generali Việt Nam).

Mở đầu chương trình, bà Nguyễn Phương Anh - Tổng giám đốc Generali Việt Nam tham gia giao lưu cùng khán giả và gửi đến thông điệp: món quà ý nghĩa nhất dành cho phái đẹp không nên chỉ dừng lại ở một ngày lễ, mà cần mang giá trị bền lâu.

Bà Phương Anh chia sẻ: “Với Generali, yêu thương không chỉ dừng lại ở một lời chúc hay bó hoa, mà cần đi kèm với một hành động thiết thực dành cho khách hàng. Vì thế, chúng tôi không chọn một món quà mang tính biểu trưng, mà muốn trao đi một giá trị có thể bảo vệ và đồng hành lâu dài. Và đó là lý do chương trình “Trọn đôi giá trị, gia đình khỏe mạnh, tương lai vững vàng” ra đời với ưu đãi lớn dành cho tất cả các bạn”.

Bà Nguyễn Phương Anh tham gia giao lưu ở phần mở đầu chương trình (Ảnh: Generali Việt Nam).

Trong suốt 5 giờ livestream, 10 tư vấn tài chính cùng các khách mời nổi tiếng như MC/diễn viên Trần Anh Huy, diễn viên Trần Ngọc Vàng và Nam vương Mario Thành Tâm đã chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng cùng nhiều kiến thức hữu ích về bảo hiểm, giúp mỗi người chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe, an toàn tài chính cho bản thân và gia đình.

Chương trình được chia thành 3 phiên tương ứng với 3 khách mời cùng nội dung phong phú, đan xen tư vấn, giải trí và các hoạt động minigame, ưu đãi, quà tặng hấp dẫn, tạo nên không khí tương tác sôi động giữa đội ngũ tư vấn tài chính và khán giả.

Những khoảnh khắc đáng nhớ tại buổi livestream (Ảnh: Generali Việt Nam).

Bên cạnh thành công về tương tác, sự kiện để lại nhiều cảm xúc với đội ngũ tư vấn tài chính - những người góp phần tạo nên sức lan tỏa của buổi livestream.

Ông Triệu Văn Chức - Giám đốc Tổng đại lý GenCasa Long Biên 2 - cho biết: “Chương trình tạo tiếng vang và ấn tượng rất tốt không chỉ với đội ngũ đại lý, khách hàng mà còn cả với đồng nghiệp các công ty bạn”.

Giám đốc Tổng đại lý GenCasa Huế 3 - bà Lê Thị Thu Hòe cũng chia sẻ niềm tự hào khi được là 1 trong 10 tư vấn viên tham gia chương trình: “Mỗi giây phút lên sóng là một kỷ niệm đáng nhớ, một dấu ấn trong hành trình cùng GenLive. Generali không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi để đội ngũ tư vấn cùng nhau toả sáng”.

Thành công của sự kiện livestream đã chứng minh sức hút của hình thức tương tác trực tuyến mới mẻ và tinh thần đổi mới không ngừng của Generali Việt Nam trong hành trình nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Không chỉ ghi dấu ấn về mặt truyền thông, sự kiện còn mở ra một hướng tiếp cận mới cho Generali Việt Nam, kết hợp công nghệ, sáng tạo và cảm xúc nhằm mang đến những trải nghiệm tương tác gần gũi, hiện đại với khách hàng.

Xem lại buổi livestream tại trang Facebook chính thức của Generali Việt Nam: https://www.facebook.com/GeneraliVietnam/videos/1488657152406842.