VPBank nhận giải thưởng Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển Bền vững

VPBank nhận cú đúp giải thưởng danh giá

Ngày 3/12, tại TPHCM, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhận 2 giải thưởng tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết 2025 (Vietnam Listed Company Awards - VLCA). Trong năm 2025, VPBank là ngân hàng chiến thắng hai hạng mục tại sự kiện danh giá này.

Sau 6 tháng bình chọn, vượt qua 122 doanh nghiệp và quy trình chấm giải khắt khe, VPBank được vinh danh trong “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành tài chính”. Đồng thời, ngay trong năm đầu tiên phát hành Báo cáo Phát triển Bền vững độc lập, ngân hàng đã để lại ấn tượng với Hội đồng đánh giá, qua đó giành giải Ba Báo cáo Phát triển Bền vững - nhóm ngành tài chính.

Ông Phùng Duy Khương, Phó tổng giám đốc thường trực phụ trách phía Nam, Giám đốc Khối khách hàng cá nhân kiêm Giám đốc Khối thu hồi và xử lý nợ VPBank, nhận giải Ba Báo cáo Phát triển Bền vững - nhóm ngành tài chính tại VLCA 2025. (Ảnh: VPBank).

2 giải thưởng này là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của ngân hàng trong việc minh bạch hóa thông tin, nâng cao chuẩn mực quản trị theo các thông lệ tốt nhất, cũng như khẳng định vai trò tiên phong trong triển khai chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam.

Những năm qua, Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển Bền vững của VPBank không ngừng nâng cấp về cả nội dung và hình thức. Các ấn phẩm này tuân thủ đầy đủ các quy định trong nước, cũng như tham khảo các tiêu chuẩn chung mới nhất của Tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI), 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và ứng dụng công cụ Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS).

Bằng thông điệp “Thịnh vượng bền vững”, hai báo cáo là lời tuyên ngôn của VPBank trong việc theo đuổi mục tiêu tăng trưởng vượt trội, song hành với chiến lược phát triển dài hạn nhằm mang lại lợi ích lớn nhất cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng. Các ấn phẩm đã thể hiện bức tranh tổng thể về tình hình kinh doanh, chiến lược, mục tiêu dài hạn cũng như hoạt động quản trị doanh nghiệp và thực hành ESG (Môi trường - Quản trị - Xã hội).

Ông Phùng Duy Khương nhận giải thưởng “Top 10 Báo cáo thường niên tốt nhất - nhóm ngành tài chính” tại VLCA 2025. (Ảnh: VPBank).

Khởi xướng từ năm 2008, VLCA là chuỗi giải thưởng uy tín dành cho doanh nghiệp niêm yết, do HoSE, HNX và Báo Tài chính - Đầu tư tổ chức, với Dragon Capital là đơn vị tài trợ thường niên.

Ở hạng mục Báo cáo thường niên, kết quả được xét qua quy trình nhiều tầng với sự tham gia của VIOD, các doanh nghiệp Big4 kiểm toán và bước thẩm định cuối cùng của HoSE, HNX. Báo cáo Phát triển Bền vững được ACCA chấm điểm theo bộ tiêu chí quốc tế dựa trên GRI và IFRS. Từ mùa 2025, hạng mục này áp dụng bộ tiêu chí mới nhằm tăng tính quốc tế hóa và phù hợp hơn với thực tiễn tại Việt Nam.

Nâng chuẩn quản trị, thúc đẩy thịnh vượng bền vững

Tại VPBank, quản trị doanh nghiệp đã vượt qua yêu cầu tuân thủ pháp lý, trở thành nền tảng chiến lược bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững. Ngân hàng chủ động xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch, vận hành theo định hướng “Vượt trên tuân thủ”, trong đó mọi quyết định đều đặt trên nguyên tắc thận trọng, chính trực và hài hòa lợi ích giữa cổ đông, các bên liên quan và cộng đồng.

2025 đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp VPBank lọt “Top 20 doanh nghiệp có điểm ESG cao nhất nằm trong rổ chỉ số VNSI” (VN Sustainability Index). Điểm ESG của ngân hàng năm nay có cải thiện đáng kể so với năm ngoái và cao hơn trung bình ngành ở cả ba khía cạnh môi trường, quản trị và xã hội.

VPBank cũng vươn tầm quốc tế khi lọt “Top 5 doanh nghiệp Việt Nam có điểm số Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS) cao nhất”.

Trong hoạt động phát triển bền vững, VPBank ghi dấu ấn khi trở thành ngân hàng tiên phong tại Việt Nam phát hành thành công 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế.

Báo cáo Phát triển Bền vững của VPBank được lập theo các tiêu chuẩn chung mới nhất. (Ảnh: VPBank).

Xác định Báo cáo thường niên và Báo cáo Phát triển bền vững là cầu nối quan trọng giữa ngân hàng và các bên liên quan, VPBank sẽ không ngừng nâng cấp và triển khai các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng báo cáo, tuân thủ chuẩn mực trong nước và quốc tế.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng quản trị doanh nghiệp và phát triển bền vững, củng cố hơn nữa niềm tin của nhà đầu tư, nâng cao uy tín trên trường quốc tế.