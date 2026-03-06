TPHCM lập quỹ đầu tư mạo hiểm 500 tỷ đồng, nhiều tỷ phú tham gia

UBND TPHCM vừa ban hành đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ của thành phố.

Dự kiến tăng vốn từ 500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng đến 2035

Quỹ đầu tư mạo hiểm này sẽ theo mô hình Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM, hoạt động theo nguyên tắc thị trường, không bảo lãnh vốn Nhà nước và không chịu sự can thiệp hành chính vào các quyết định đầu tư cụ thể. Cơ cấu tổ chức bao gồm đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành và hội đồng đầu tư độc lập.

Công ty sẽ được đăng ký thành lập từ sự tham gia sáng lập, góp vốn của nhà nước và các doanh nghiệp với quy mô vốn điều lệ ban đầu dự kiến khi thành lập (năm 2026) 500 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Nhà nước góp 200 tỷ đồng, chiếm 40%, vốn các nhà đầu tư tư nhân 300 tỷ đồng (60% vốn điều lệ).

Từ 2027-2035, công ty sẽ thực hiện việc góp bổ sung tăng vốn điều lệ linh hoạt hằng năm, với định hướng tạo nên một quỹ có tổng quy mô vốn điều lệ đạt được vào năm 2035 tối thiểu 5.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước 2.000 tỷ (chiếm 40% vốn điều lệ hoặc tỷ lệ thấp hơn). Còn vốn các nhà đầu tư tư nhân 3.000 tỷ đồng (chiếm 60% vốn điều lệ hoặc tỷ lệ cao hơn).

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, thành phố đã nhận được sự cam kết tham gia cổ đông sáng lập Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM từ các tập đoàn, doanh nghiệp kỳ lân công nghệ và Quỹ đầu tư như Sovico (của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo), Vingroup (tỷ phú Phạm Nhật Vượng), VinaCapital, Becamex, VNG, CT Group, Hoa Sen, Lotte Ventures Vietnam, FPT.

Đại diện các doanh nghiệp tư nhân lớn Vingroup, Sovico trò chuyện với Thủ tướng Phạm Minh Chính (Ảnh: VGP).

Sẽ đầu tư vào 50-150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Quỹ dự kiến đầu tư vào 50-150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học - công nghệ cao trong giai đoạn 2026-2035. Hỗ trợ thương mại hóa ít nhất 50 sản phẩm/công nghệ và ươm tạo tối thiểu 5 doanh nghiệp công nghệ quy mô lớn có khả năng IPO hoặc M&A.

Lĩnh vực ưu tiên của quỹ bao gồm dòng vốn vào các ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghiệp công nghệ số (AI, Big Data, Blockchain), công nghiệp vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học và y tế kỹ thuật cao, công nghệ vật liệu mới và năng lượng tái tạo, tự động hóa và robot.

Về huy động vốn, quỹ sẽ thu hút tối thiểu 2-3 đồng vốn tư nhân cho mỗi 1 đồng vốn Nhà nước, đưa tỷ lệ huy động nguồn lực xã hội chiếm trên 60% tổng quỹ.

Về hiệu quả kinh tế - xã hội sẽ góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của kinh tế đổi mới sáng tạo và công nghệ cao lên 20-25% GRDP của thành phố vào năm 2030.

Phạm vi hoạt động tập trung đầu tư chủ yếu trên địa bàn TPHCM. Tuy nhiên quỹ có thể xem xét mở rộng đầu tư, góp vốn ở các địa phương khác trong nước với điều kiện doanh nghiệp đó cam kết và thực hiện chuyển giao công nghệ, thiết lập cơ sở nghiên cứu, đầu tư sản xuất kinh doanh hoặc có đóng góp trực tiếp vào chuỗi cung ứng, sự phát triển kinh tế - xã hội, hoặc giải quyết thách thức về kinh tế, xã hội, môi trường của TPHCM.