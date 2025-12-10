TPHCM có tổ hợp ép dầu đậu nành quy mô hàng đầu Đông Nam Á

2 thập kỷ qua, ngành chăn nuôi Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định từ 3-5% mỗi năm, kéo theo nhu cầu lớn về nguồn đạm thực vật, đặc biệt là khô dầu đậu nành.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhu cầu sử dụng đậu nành tại Việt Nam hiện đứng thứ 13 toàn cầu và là một trong thị trường nhập khẩu đậu nành lớn nhất của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á. Niên vụ 2023-2024, Việt Nam cần nhập khoảng 2,2 triệu tấn đậu nành nguyên hạt và 5,9 triệu tấn khô đậu nành. Con số này được dự báo tiếp tục tăng lên 6 triệu tấn trong năm nay.

Trong bối cảnh nguồn cung vốn phụ thuộc vào nhập khẩu, một liên doanh vừa hoàn thiện tổ hợp ép dầu đậu nành quy mô hàng đầu Đông Nam Á, đặt tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 (phường Phú Mỹ, TPHCM). Công ty TNHH Kinh doanh nông sản Việt Nam (VAL) - liên doanh giữa Tập đoàn Bunge (Mỹ) và Wilmar (Singapore) - mở rộng dây chuyền ép dầu đậu nành thứ 2 với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD.

TPHCM có Tổ hợp ép dầu đậu nành quy mô dẫn đầu Đông Nam Á (Ảnh: VAL).

Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết việc mở rộng nhà máy này là minh chứng cho niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế về triển vọng phát triển mạnh mẽ và ổn định của thành phố.

Theo ông Vinh, nhà máy được kỳ vọng trở thành một dự án chế biến nông sản quy mô lớn trong khu vực, cung cấp khoảng 30% thị phần khô đậu nành cho ngành thức ăn chăn nuôi trong nước.

Đại diện liên doanh nêu cả hai dây chuyền ép dầu có thể xử lý 2,6 triệu tấn đậu nành và sản xuất gần 2 triệu tấn khô dầu đậu nành mỗi năm.