TPHCM "bắt tay" loạt tỷ phú, ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm 500 tỷ đồng

Mới đây, UBND TPHCM đã chính thức ra mắt Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp, vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

Trong đó, TPHCM sẽ đóng góp 40% vốn điều lệ của quỹ, phần còn lại được huy động từ nhóm cổ đông sáng lập là các tập đoàn hàng đầu Việt Nam hiện nay, bao gồm Sovico (công ty của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo), Vingroup (công ty của tỷ phú Phạm Nhật Vượng), Becamex, Sunwah, VNG (Vinagame), FPT...

Đây cũng là lần đầu tiên một quỹ đầu tư mạo hiểm do Nhà nước khởi xướng với định hướng huy động thêm nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Công ty quỹ hướng tới mục tiêu tạo cú hích cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của nền kinh tế, thông qua việc hỗ trợ các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và các ngành công nghiệp tiên tiến.

Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM là ông Trần Hữu Dũng và Tổng giám đốc là ông Hoàng Đức Trung.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, chia sẻ: “Quỹ đầu tư mạo hiểm ra đời là một mốc son, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và công cụ nhằm thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp của thành phố phát triển ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả. Qua đó đóng góp cho khu vực kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố”.

Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM đặt mục tiêu quy mô vốn đạt 5.000 tỷ đồng vào năm 2035. Lĩnh vực đầu tư tập trung vào các "công nghệ lõi" chiến lược từ trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học đến năng lượng tái tạo và robot tự động hóa.

Doanh nghiệp này cũng sẽ đầu tư vào 50-150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đưa TPHCM trở thành "thỏi nam châm" thu hút các dòng vốn đầu tư mạo hiểm quốc tế.