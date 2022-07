TPBank vào "Top 4 ngân hàng tư nhân uy tín Việt Nam 2022"

Mới đây, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã công bố Bảng xếp hạng top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín 2022. Các ngân hàng được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính. Thứ nhất là năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất. Thứ 2 là uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về ngân hàng trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng. Thứ ba là khảo sát các đối tượng liên quan được thực hiện trong tháng 6/2022.

Theo kết quả được công bố, TPBank tiếp tục giữ vững vị trí thứ 8 trong top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín và vị trí top 4 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Dấu ấn của ngân hàng kỷ nguyên số

Hội đồng chuyên môn của VNR500 đánh giá cao những nỗ lực của TPBank trong việc liên tục cập nhât, đổi mới, dẫn dắt xu hướng, áp dụng công nghệ hiện đại để nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng, làm đa dạng hệ sinh thái ngân hàng số của TPBank. Hệ thống ngân hàng tự động LiveBank ghi điểm mạnh mẽ với hệ thống gần 400 điểm giao dịch, phục vụ tương tự như một chi nhánh truyền thống nhưng thời gian được rút ngắn tối đa. Đồng thời, công nghệ hiện đại cho phép khách hàng không cần mang theo thẻ hay giấy tờ tùy thân vẫn có thể giao dịch nhanh chóng.

TPBank cũng trình làng LiveBank+ 24/7, mô hình độc đáo kết hợp giữa ngân hàng tự động và cửa hàng tiện lợi, giúp khách hàng tận hưởng những trải nghiệm dịch vụ tài chính khác lạ và độc đáo như: sử dụng wifi miễn phí, sạc dự phòng điện thoại, mua nước tự động, trải nghiệm tủ giao nhận đồ thông minh. Các tính năng độc - lạ mới, tài khoản nickname, shopname, thanh toán bằng khuôn mặt FacePay, cũng nhận được sự khen ngợi bởi tính sáng tạo, ghi dấu ấn đặc trưng cho TPBank.

Tăng tốc 2022 bằng kết quả kinh doanh ấn tượng

Nhờ quản trị tốt hoạt động ngân hàng, tăng cường đổi mới số, TPBank gặt hái kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm khả quan với lợi nhuận trước thuế đạt gần 3.800 tỷ đồng. Tổng tài sản của TPBank đạt hơn 310 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 89% kế hoạch mục tiêu. Tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 8.165 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ dịch vụ đạt 1.192 tỷ đồng, tăng 71,56% so với cùng kỳ nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, mở tài khoản, bán chéo bảo hiểm và hoạt động thanh toán. Thu nhập lãi thuần từ dịch vụ chiếm tới 14,6% tổng thu nhập, tăng gần 3,5% so với thời điểm 30/6/2021.

Giao dịch tại TPBank.

TPBank đã điều tiết nhu cầu tăng trưởng huy động theo nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng để đạt được hiệu quả tốt nhất. Tổng huy động đạt trên 276 nghìn tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ tương đương hơn 58 nghìn tỷ đồng và hoàn thành hơn 94% so với kế hoạch, chủ yếu tập trung vào khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Các chỉ số về an toàn vốn và thanh khoản được ngân hàng quản lý rất chặt chẽ. Tỷ lệ an toàn vốn theo Basel III (CAR) tại 31/5/2022 đạt 13,1%, cao hơn nhiều so với quy định tối thiểu 8% của Ngân hàng Nhà nước. TPBank cũng đang áp dụng theo chuẩn Basel III. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Ông Nguyễn Hưng - Tổng giám đốc TPBank chia sẻ: "TPBank có 2 năm liên tục được vinh danh trong top 8 các ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín và 3 năm liền đứng trong top 4 các ngân hàng tư nhân uy tín. Bên cạnh đánh giá khách quan này của VNR, uy tín và sức ảnh hưởng của TPBank trên thị trường còn được thể hiện trong các số liệu về tăng trưởng. Tính đến hết 30/6, TPBank tăng thêm gần 1,5 triệu khách hàng mới, tương đương tăng trưởng 25% so với cuối năm 2021, nâng tổng số khách hàng của TPBank đang phục vụ lên hơn 6 triệu khách hàng".

TPBank cũng đồng thời được VNR xếp hạng là một trong 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả, tạp chí Forbes xếp hạng 50 công ty niêm yết tốt nhất trên thị trường, thể hiện sự vượt trội về sức mạnh tài chính, truyền thông, tiềm năng tăng trưởng, mức độ phát triển bền vững, chất lượng quản trị và vị thế trên thị trường.