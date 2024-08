Tổng kiểm tra hàng trăm cây xăng trên cả nước, phát hiện nhiều vi phạm

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, trong tháng 7, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) đã triển khai kiểm tra 309 việc liên quan đến kinh doanh xăng dầu, trong đó xử lý vi phạm 54 vụ, nộp ngân sách hơn 1,3 tỷ đồng.

Lũy kế 7 tháng, cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý 1.355 vụ việc, trong đó, xử lý 247 vụ vi phạm về kinh doanh xăng dầu. Số tiền nộp ngân sách Nhà nước (bao gồm số tiền buộc nộp lại bất hợp pháp do thực hiện các hành vi vi phạm hành chính) là hơn 8,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lực lượng QLTT đã kiểm tra, xử phạt 3 "ông lớn" đầu mối như Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Nghệ An); Công ty cổ phần Appollo Oil (TPHCM); Công ty TNHH Trung Linh Phát (Ninh Bình). Các doanh nghiệp này vi phạm pháp luật về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Theo báo cáo của lực lượng chức năng, các hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu chủ yếu là không đăng ký hệ thống phân phối, sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Năm Số vụ thanh, kiểm tra Số vụ xử lý Số tiền xử phạt (tỷ đồng) 2022 2.650 575 18,7 2023 3.080 860 31,8 7 tháng/2024 1.355 274 8,3

Bên cạnh đó, mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối theo quy định. Một số vi phạm khác gồm: Buôn bán xăng dầu có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn, kinh doanh không có giấy phép kinh doanh hoặc đã hết hiệu lực.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp không đăng ký thời gian bán hàng, giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng...

Trước đó, bà Nguyễn Thúy Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước cho biết trong nửa đầu năm, Bộ Công Thương ban hành quyết định kiểm tra việc duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu của 6 thương nhân đầu mối và 8 thương nhân phân phối, hiện nay đang trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, qua rà soát báo cáo tình hình duy trì điều kiện kinh doanh, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục QLTT kiểm tra 4 thương nhân đầu mối; 20 thương nhân phân phối có dấu hiệu vi phạm để xem xét xử lý theo quy định. Việc kiểm tra không liên quan và không ảnh hưởng đến tổng nguồn xăng dầu trong nước.