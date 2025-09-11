Tổng giám đốc Sabeco: “150 năm phát triển nhờ ý chí kiên cường”

2025 có ý nghĩa đặc biệt với Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), khi đánh dấu mốc 150 năm gắn bó cùng sự hình thành và phát triển của ngành bia Việt Nam.

Khởi nguồn từ năm 1875 tại một cơ sở sản xuất nước đá nhỏ phục vụ nhu cầu giải khát ở miền Nam Việt Nam, Sabeco dần lớn mạnh, trở thành biểu tượng của ngành bia Việt. Theo Tổng giám đốc Lester Tan, kết quả này đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo và tập thể nhân viên, ý chí kiên cường sẵn sàng đối mặt mọi gian khó và cố gắng tìm ra “cơ hội” trong “thách thức” để lội ngược dòng.

“Sabeco song hành cùng nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, chứng kiến biết bao đổi thay, nhưng tôn chỉ hoạt động không thay đổi, đó là làm ra những sản phẩm chất lượng cho người Việt, vì người Việt, do đội ngũ người Việt thực hiện”, ông Lester Tan chia sẻ và nhấn mạnh, nhờ tinh thần kiên cường mà cả tập thể cùng nhau xây dựng, đi qua những khó khăn từ thiên tai, biến động và thử thách.

150 năm phát triển, nhưng hành trình đó không chỉ là bia. Theo ông Lester Tan, thành công không chỉ được đo bằng lợi nhuận, mà còn thể hiện qua giá trị mà Sabeco mang đến cho cộng đồng, từ hệ thống đèn đường thắp sáng làng quê, đến sự hỗ trợ dành cho người lính biên phòng, gia đình trong dịp Tết.

Tổng giám đốc Lester Tan chia sẻ hành trình phát triển và đồng hành cùng cộng đồng của Sabeco (Ảnh: Sabeco).

Thách thức lớn nhất hiện nay là sự cạnh tranh gay gắt, thế giới biến động khó lường và sự thay đổi khẩu vị của người tiêu dùng. Để giải bài toán này, Sabeco tiếp tục đầu tư cho công nghệ, quy trình sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng, theo chuẩn quốc tế, hợp gu người Việt. “Chất lượng, tính di sản, sự đổi mới - nền tảng giúp Sabeco đạt thành tựu như hôm nay, tiếp tục là kim chỉ nam trong các chặng đường phát triển kế tiếp”, lãnh đạo Sabeco cho biết.

Kỷ niệm dấu mốc 150 năm gắn bó cùng sự hình thành và phát triển của ngành bia Việt Nam, Sabeco khởi động chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”, với nhiều hoạt động truyền cảm hứng. Nổi bật là sáng kiến “Hành trình di sản”, kéo dài trong 2 tháng, đi qua 9 tỉnh thành, lan tỏa câu chuyện 150 năm di sản của Sabeco đến gần hơn với mọi người.

Lễ khởi động “Hành trình di sản”, tượng trưng cho sự kết nối và sẻ chia, với mục tiêu lan tỏa câu chuyện 150 năm di sản của Sabeco (Ảnh: Sabeco).

Chuỗi sự kiện “Đêm di sản” tổ chức tại TPHCM, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Hà Nội, với các hoạt động văn hóa - giải trí, trải nghiệm không gian trưng bày hành trình phát triển và những dự án cộng đồng của Sabeco.

Ngoài ra, Sabeco đồng hành cùng Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” nhằm tôn vinh 150 người hùng thầm lặng trên khắp cả nước, những người bình dị nhưng đã và đang có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ tinh thần kiên cường, đoàn kết, khát vọng tiến bộ.