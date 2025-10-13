Tổng giám đốc Amway Việt Nam nhận giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc châu Á 2025”

Với chủ đề “Showcasing Future-Ready Enterprises - Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai”, giải APEA 2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (Enterprise Asia) tổ chức thường niên hướng đến việc ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân tiên phong trong việc tái định nghĩa giới hạn của kinh doanh.

Bằng cách ứng dụng công nghệ tiên tiến và thúc đẩy các phương thức kinh doanh bền vững, những doanh nghiệp này không chỉ tạo ra những đột phá mà còn góp phần kiến tạo một tương lai thịnh vượng và bền vững.

Gắn bó với Amway từ những ngày đầu đặt nền móng tại Việt Nam, ông Huỳnh Thiên Triều đã dành gần 20 năm kiên định kiến tạo và định hình thành công của doanh nghiệp. Dưới sự dẫn dắt chiến lược của ông, Amway Việt Nam đã vươn mình trở thành một trong 10 thị trường có doanh thu lớn nhất toàn cầu của tập đoàn Amway.

Đây là minh chứng cho tầm nhìn và năng lực điều hành, giúp Amway Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế tiên phong trong ngành bán hàng trực tiếp mà còn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hai con số. Sự thành công đã ghi dấu ấn Việt Nam là thị trường chiến lược quan trọng của Amway, không chỉ trong khu vực mà còn trên bản đồ thế giới.

Bà Nguyễn Thị Lệ Uyên - Giám đốc Kinh doanh và Huấn luyện Toàn quốc thay mặt ông Huỳnh Thiên Triều - Tổng giám đốc Amway Việt Nam nhận giải thưởng từ ban tổ chức (Ảnh: BTC).

Tầm ảnh hưởng của ông Huỳnh Thiên Triều đã được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận xuyên suốt khu vực châu Á - Thái Bình Dương với chuỗi danh hiệu uy tín, minh chứng cho phẩm chất lãnh đạo toàn diện. Ghi nhận nỗ lực và trách nhiệm xã hội, ông nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2023 cho những đóng góp tích cực vào hoạt động cộng đồng, đặc biệt là chương trình hiến máu Chủ nhật Đỏ.

Bên cạnh đó, ông cũng được vinh danh với các giải thưởng quốc tế như “Top 5 nhà lãnh đạo tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương 2023” (Asia-Pacific Typical Leader năm 2023) và giải “Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam - ASEAN 2020” (ASEAN Outstanding Manager of Vietnam) vì những đóng góp vào mô hình kinh doanh bền vững. Những danh hiệu này đồng thời khắc họa rõ nét hình ảnh một nhà lãnh đạo cân bằng giữa tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm xã hội.

Dưới sự chèo lái quyết đoán của Tổng giám đốc Huỳnh Thiên Triều, Amway Việt Nam đã gặt hái hơn 80 giải thưởng, khẳng định vị thế tiên phong trên nhiều lĩnh vực. Chuỗi vinh danh bao gồm: 2 bằng khen từ Bộ Y tế, 2 giải thưởng “Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN”, 9 giải Rồng Vàng cho thành tựu đột phá về chuyển đổi số; 6 giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” cùng với việc liên tục nằm trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững”.

Những thành tựu tập thể vượt trội này là minh chứng cho một mô hình lãnh đạo thành công, kết hợp hài hòa giữa tầm nhìn kinh doanh chiến lược và cam kết trách nhiệm xã hội bền vững mà ông Triều đã kiên trì theo đuổi.

Giải thưởng "Doanh nhân xuất sắc châu Á 2025" dành cho những doanh nhân xuất sắc, thể hiện phẩm chất lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược, và bản lĩnh đổi mới không ngừng (Ảnh: BTC).

Không chỉ xuất sắc trong kinh doanh, ông Huỳnh Thiên Triều còn là người thúc đẩy mạnh mẽ và mở rộng các chương trình xã hội mang dấu ấn nhân văn của Amway Việt Nam.

Ông đã kiên trì dẫn dắt tập thể Amway Việt Nam nhân rộng những sáng kiến cộng đồng ý nghĩa, tiêu biểu như việc triển khai hiệu quả chương trình Nutrilite Power of 5, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi (giai đoạn 2015 - 2018), hợp tác cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế) và Ban Quản lý Dự án “Cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi” (thuộc Vụ Sức khỏe Bà mẹ & Trẻ em, Bộ Y tế).

Ông là người khởi xướng các chương trình hợp tác quy mô lớn, bao gồm việc phối hợp cùng báo Tiền Phong và Bệnh viện Quân Y 175 triển khai Ngày hội hiến máu Chủ nhật Đỏ trên toàn quốc (giai đoạn 2020-2024), cùng với việc hợp tác chặt chẽ với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội trọng điểm giai đoạn 2024-2025. Những nỗ lực này đã củng cố cam kết của Amway Việt Nam trong việc kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng.

Giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc châu Á” mà ông Huỳnh Thiên Triều được trao tặng là sự khẳng định cho tầm nhìn chiến lược và những nỗ lực trên hành trình kiến tạo giá trị bền vững. Danh hiệu không chỉ ghi nhận năng lực lãnh đạo của cá nhân ông, mà còn phản ánh uy tín và sức ảnh hưởng của Amway Việt Nam trong khu vực. Sự tôn vinh đồng thời khắc họa rõ nét vai trò tiên phong của Amway trong việc định hình chuẩn mực phát triển mới cho ngành bán hàng trực tiếp, và nâng tầm hình ảnh doanh nhân Việt Nam trong cộng đồng kinh doanh châu Á - Thái Bình Dương.