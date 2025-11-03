Tín dụng ưu đãi chia sẻ gánh nặng với sinh viên ngành STEM

Kinh tế gia đình chị Trần Thị Thao (xóm 6, xã Phúc Lộc, Nghệ An) chỉ trông vào mấy sào ruộng. Tranh thủ nông nhàn, chị Thao làm thuê nhưng cuộc sống vẫn chật vật. Chồng mất sớm, một mình chị bươn chải để nuôi ba con ăn học. Khi con trai đỗ vào ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, chị vừa mừng vừa lo, bởi tiền cho con học đại học là gánh nặng lớn khiến nhiều đêm chị trằn trọc không ngủ.

Được Tổ tiết kiệm và vay vốn thông tin về chương trình tín dụng ưu đãi cho người học STEM, chị trở thành khách hàng đầu tiên tiếp cận nguồn vốn vay này của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Nghi Lộc, với tổng số tiền được duyệt vay trong suốt thời gian sinh viên theo học là 156 triệu đồng. Năm học 2025-2026, gia đình chị được giải ngân số tiền 78 triệu đồng để trang trải học phí, sinh hoạt phí và các chi phí học tập khác, với lãi suất cho vay 4,8%/năm.

Quảng Trị triển khai hiệu quả tín dụng ưu đãi cho sinh viên học nghành STEM (Ảnh: Đức Thọ).

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Viết Đường và bà Nguyễn Thị Hường (xã Anh Sơn Đông, tỉnh Nghệ An), khi cậu con trai nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Vinh, gia đình vừa mừng, vừa lo. Nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng và chăn nuôi lợn. Chỉ riêng khoản học phí khi nhập học, mua sắm đồ dùng, thuê trọ… cũng đã hơn 20 triệu đồng, khiến ông bà lo lắng.

Con trai của ông bà trúng tuyển ngành kinh tế kỹ thuật, thuộc đối tượng được vay vốn ưu đãi theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg về hỗ trợ tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM)

Với thời gian học 4,5 năm, gia đình ông được vay 333 triệu đồng. Riêng năm đầu tiên, ngân hàng cho vay 74 triệu đồng. Số tiền này ông bà dùng để đóng học phí học kỳ 1, mua sắm trang thiết bị học tập và chi trả sinh hoạt phí hằng tháng cho con trai.

Tại tỉnh Quảng Trị, gia đình ông Hồ Sỹ Trình, xã Triệu Phong là một trong những hộ được vay vốn theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg. Con gái ông hiện đang là sinh viên ngành công nghệ tài chính tại TPHCM. Ông Trình cho biết: “Khoản vay ưu đãi của NHCSXH đã giúp gia đình có thêm nguồn lực để đầu tư cho con gái tiếp tục theo học”.

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Thị Hòa, trú phường Ba Đồn cũng vừa được Phòng Giao dịch NHCSXH Ba Đồn giải ngân hơn 316 triệu đồng để hỗ trợ con theo học đại học thuộc khối ngành STEM.

Theo đại diện Phòng Giao dịch NHCSXH Ba Đồn (Quảng Trị), ngay sau khi chính sách mới có hiệu lực, đơn vị đã nhanh chóng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, phối hợp với các trường học và chính quyền địa phương để tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh, học sinh; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Với mức vay cao, lãi suất thấp, thời gian trả nợ linh hoạt và không yêu cầu tài sản bảo đảm cho khoản vay dưới 500 triệu đồng, chính sách này đã mở ra cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh, sinh viên, đặc biệt là ở vùng nông thôn, miền núi còn nhiều khó khăn.

Ở khu vực miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị), Phòng Giao dịch NHCSXH cũng đã giải ngân khoản vay đầu tiên cho sinh viên STEM trên địa bàn xã Khe Sanh. Gia đình bà Nguyễn Thị Hằng ở thôn Tân Xuyên có con trai Lê Quang Duy đang theo học ngành Toán - Thống kê, Trường Đại học Sư phạm Huế, được vay 200 triệu đồng để trang trải chi phí sinh hoạt và học tập trong suốt 4 năm.

Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg đã mở ra một cánh cửa cơ hội mới, hiện thực hóa ước mơ học tập của hàng nghìn sinh viên, đặc biệt là những em ở vùng sâu, vùng xa, mở ra cơ hội được học tập cho nhiều sinh viên theo học ngành STEM trên cả nước.

Đức Thọ