TikToker Lê Bống: Tôi thích gửi tiết kiệm online, mua vàng

Hot Tiktoker Lê Bống (tên thật: Lê Xuân Anh, sinh năm 1995) - chủ nhân của nhiều clip gây "bão mạng" đạt triệu lượt xem chia sẻ với phóng viên Dân trí về cách cân đối, quản lý chi tiêu.

Có thu nhập tốt từ nhiều công việc cùng lúc như MC, diễn viên, sáng tạo nội dung, Lê Bống cho hay cô cần quản lý tài chính cẩn thận để có nền tảng kinh tế vững. Thời điểm này khi nhìn lại, hot girl sinh năm 1995 tự thấy hài lòng với cách chi tiêu, cân đối tài chính của bản thân.

Hot TikToker Lê Bống (Ảnh: Lê Bống).

Lê Bống nói cô không thuộc nhóm người theo quan điểm "tuổi trẻ chỉ có một lần" mà là túyp với quan điểm "hãy tiết kiệm khi còn có thể".

Theo cô, khi còn trẻ, còn sức khỏe và còn có thể kiếm ra tiền, cô muốn tiết kiệm một khoản tiền tương đối, đủ để chăm lo cho bản thân và người thân trong gia đình.

Vì làm song song nhiều công việc cùng lúc, thường xuyên di chuyển nhiều nơi, đôi lúc cô chi tiêu vượt kế hoạch. Tuy nhiên, dù vượt hơn dự kiến ban đầu, cô không cho phép bản thân tiêu quá đà mà vượt vẫn cần trong mức vượt cho phép.

Sau khi nhận toàn bộ tiền lương, cát-xê mỗi tháng, cô sẽ trích ra 30% để tiết kiệm, 70% còn lại cô dùng để chi tiêu. Với cô, 30% là con số hợp lý, đủ để bản thân cảm thấy yên tâm phần nào.

Hiện tại, cô chọn gửi tiết kiệm online. Cô chưa có ý định tậu thêm nhà hay xe trong thời gian tới.

"Tôi khá bận nên không có nhiều thời gian để tụ tập, do vậy cũng tiết kiệm được một khoản kha khá. Hiện tại, tôi vẫn ở cùng với ông bà, bố mẹ nên cũng không tốn tiền thuê nhà", Lê Bống nói.

Trong năm 2024, cô đặt mục tiêu tìm hiểu về đầu tư bất động sản. Dù vậy, do bận rộn và chưa có nhiều kiến thức đầu tư, cô lựa chọn con đường an toàn là gửi tiết kiệm và mua vàng tích trữ. Cách này, theo cô, không tốn nhiều công sức tìm hiểu và khá an toàn.

"Một người quản lý tài chính cá nhân tốt là một người có thể kiểm soát và cân đối tốt thu chi của bản thân, biết sử dụng đồng tiền đúng cách, chủ động được mọi vấn đề tài chính của bản thân và có ngân sách dự bị cho tương lai", Lê Bống khẳng định.

Tiết kiệm trước, tiêu sau theo cách quản lý chi tiêu của Lê Bống là lời khuyên được nhiều chuyên gia nhấn mạnh. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Chung Vũ Thanh Uyên - đại sứ nền tảng cộng đồng phụ nữ Money With Mina chuyên về tài chính và sự nghiệp - cho rằng nên xây dựng thói quen và kế hoạch tiết kiệm.

"Hãy tiết kiệm ít nhất 5%, tốt nhất là 20% thu nhập và có thể nhiều hơn. Hãy tiết kiệm trước, tiêu sau", chị Uyên nói. Tuy nhiên, ngoài việc lên kế hoạch chi tiêu, chị cho rằng mỗi người nên có thói quen ghi chép chi tiêu và nhìn lại cách chi tiêu của từng tháng, từ đó rút kinh nghiệm cho những tháng tiếp theo.

"Nếu chỉ lên kế hoạch mà không biết cách thay đổi thói quen thì không còn ý nghĩa gì nữa. Sau khi phân bổ và chi tiêu, hãy nhìn lại bảng chi tiêu và cân đối chỉnh sửa nếu bạn có thói quen chi tiêu chưa đúng, vượt quá ngân sách", chị nói.