iMoney số 1: Mai Phương Thúy kiếm tiền để tiêu hay cất?

7 câu hỏi và câu trả lời dạng "hỏi nhanh, đáp gọn" trong iMoney số đầu tiên trong vệt chủ đề "Kiếm tiền để tiêu hay kiếm tiền để... cất?" phần nào thể hiện được quan điểm của Mai Phương Thúy về đầu tư, tiêu dùng, tài chính cá nhân...

Với nhiều người, tiền quan trọng. Với Thúy thì sao. Chị quan niệm về tiền như thế nào?

- Tiền dĩ nhiên là quan trọng, nhưng Thúy không phải là người thích chạy theo tiền bạc.

Theo Thúy, tiền kiếm được thì nên tiêu hay nên cất? Vì sao?

- Tiền nên được tiêu và được cất, tùy mỗi người mà phân chia theo ý thích. Thúy nghĩ với người thích tiêu hơn tiết kiệm hay đầu tư thì có cố gắng khuyên họ cũng không được.

Mai Phương Thúy "tự thú" sai lầm lớn nhất của cô là không đầu tư sớm, định làm từ 20 tuổi mà mãi tới 27 tuổi mới tập trung (Ảnh: NVCC).

Nếu kiếm được 10 đồng thì nên tiêu bao nhiêu, cất bao nhiêu?

- Không có số chuẩn cho mỗi người, Thúy kiếm 10 đồng thì tiêu nửa đồng thôi, còn 9,5 đi đầu tư, vay mượn được thêm ai thì càng tốt.

Người tiêu quá nhiều thì sẽ bị gọi là tiêu hoang, không biết tiết kiệm. Còn người cất quá nhiều thì lại là ki bo hà tiện không dám chi tiêu. Rõ ràng tiêu nhiều quá hay cất nhiều quá thì cũng không hẳn tốt, hệ quả của tiêu nhiều, cất nhiều là gì, theo chị?

- Cân bằng được là tốt nhưng cái gì cân bằng cũng khó làm được. Thúy nghĩ mình làm gì cũng nên nghĩ liệu sau này mình có hối hận không, không thì cứ làm. Còn đã làm rồi thì tương lai gieo nhân nào gặt quả đấy: tiêu hoang thì có thể chẳng có gì, cất quá nhiều thì không có gì ngoài tiền, cân bằng thì an toàn.

Đã khi nào chị mắc sai lầm trong sử dụng đồng tiền kiếm được hay chưa và chị rút ra bài học gì cho mình?

- Sai lầm lớn của Thúy là không đầu tư sớm hơn. Định làm từ năm 20 tuổi mà rong chơi đến 27 tuổi mới tập trung, 7 năm đó thực tế trôi qua khá lãng phí. Một nửa số tiền Thúy nướng cho đồ hiệu mà đi đầu tư thì giờ lãi "khủng" lắm.

Người trẻ bây giờ nên ưu tiên vào việc gì và nếu chị là họ, chị sẽ tiêu tiền vào đâu, cất tiền vào đâu? Chị có lời khuyên gì về đầu tư và tiêu dùng cho các bạn trẻ?

- Thúy nói thật là Thúy hơi mất kết nối với bạn trẻ bây giờ. Thúy đoán mò là chắc các bạn vẫn thích tiêu xài hơn tiết kiệm. Tuổi trẻ mà, Thúy hiểu lắm. Tuy nhiên nếu được thì làm 10 cũng nên tiết kiệm 3, nếu có thể.

Gần đây, người ta vẫn hay bàn đến một cụm từ là "tự do tài chính". Chị quan niệm thế nào về tự do tài chính? Theo chị, người trẻ đã nên quan tâm vấn đề này chưa, và ở độ tuổi nào thì nên quan tâm đến tự do tài chính?

- Thúy cũng không rõ nữa, trên mạng mọi người định nghĩa như thế nào thì Thúy theo thế ấy. Tuy nhiên khái niệm này nên được khéo léo gieo vào đầu từ lúc còn rất trẻ, Thúy nghĩ từ cấp 2 cấp 3 đã có thể giới thiệu khái niệm này một cách sơ khai được rồi.

