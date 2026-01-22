TikTok bị phạt gần 900 triệu đồng

Thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) cho biết cơ quan này vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TikTok Pte. Ltd (Singapore) với số tiền 880 triệu đồng do loạt vi phạm.

Cụ thể, cơ quan chức năng cho biết công ty không có cơ chế để người tiêu dùng lựa chọn việc cho phép hoặc không cho phép thực hiện việc sử dụng thông tin của người tiêu dùng để quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Quy định điều khoản không được phép quy định trong điều kiện giao dịch chung theo quy định. Gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng thông qua việc cung cấp thông tin không đầy đủ về nội dung, đặc điểm giao dịch giữa người tiêu dùng với tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Doanh nghiệp cũng không ban hành trình tự, thủ tục, phương thức hoặc biện pháp phù hợp với từng đối tượng người tiêu dùng dễ bị tổn thương để bảo đảm quyền khiếu nại, yêu cầu giải quyết tranh chấp và các quyền khác của người tiêu dùng dễ bị tổn thương.

TikTok là một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới (Ảnh: Chụp màn hình).

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động rà soát và hoàn thiện các nội dung, chính sách, bảo đảm tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

TikTok Pte. Ltd. có trụ sở tại Singapore, thuộc sở hữu của Tập đoàn ByteDance (Trung Quốc), hoạt động trong lĩnh vực phát triển và vận hành nền tảng mạng xã hội chia sẻ video ngắn TikTok.

Công ty chịu trách nhiệm quản lý, vận hành một số thị trường quốc tế của TikTok, trong đó có khu vực Đông Nam Á. TikTok là một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất thế giới, với hàng tỷ người dùng, cung cấp các dịch vụ giải trí, sáng tạo nội dung, quảng cáo số và thương mại điện tử.