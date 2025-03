Tiểu thương đồng loạt xả lỗ, kêu gọi tẩy chay đồ chơi Baby Three

Từng là món đồ chơi gây sốt, Blind box (hộp mù) Baby Three hiện đối diện với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ vì nghi có "đường lưỡi bò" trên sản phẩm mới ra mắt đầu tháng 3. Nhiều tiểu thương vội vàng bán lỗ, bán tháo để sớm hết hàng và tuyên bố ngừng kinh doanh sản phẩm này.

Mỹ Linh, một người kinh doanh sản phẩm đồ chơi Baby Three trên mạng xã hội, nói cô bán lỗ mỗi hộp 50.000-100.000 đồng so với giá nhập, nhưng vẫn mong có thể bán hết để thu hồi vốn và ngừng kinh doanh sản phẩm này.

"Khi nghi vấn Baby Three có chứa hình ảnh nhạy cảm, sức mua sụt giảm hơn hẳn, trước đây khách sẵn sàng chi tiền triệu để mua số lượng lớn, nay dù giảm giá nhưng lượng người hỏi mua vẫn thưa thớt", Linh nói.

Một cửa hàng bày bán Baby Three trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TPHCM) (Ảnh: Trúc Vi).

Trên những hội nhóm chợ mạng, nhiều người kinh doanh mặt hàng này cũng đồng loạt có động thái "xả hàng", có người còn thanh lý toàn bộ hàng tồn với giá giảm sâu.

Những "hộp mù" tại điểm ra mắt có giá dao động 250.000-700.000 đồng nay được người bán dao động 100.000-300.000 đồng. Có người bán đăng bán với giá giảm một nửa so với thường ngày với hy vọng lấy lại vốn.

Tiểu thương một cửa hàng chuyên bày bán hộp mù trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp, TPHCM) chấp nhận bán lỗ, giảm giá Baby Three xuống còn 100.000-500.000 đồng/hộp.

Vị tiểu thương này cho biết một số phiên bản trước đây được nhiều người săn đón, một buổi tối có thể bán được 10-20 hộp, mỗi hộp có giá 300.000-650.000 đồng, tùy kích thước. Tuy nhiên, từ một tuần trở lại đây, khách mua giảm hẳn, có những ngày không bán được hộp nào, cửa hàng cũng không dám nhập thêm hàng để bán.

Trong khi một bộ phận người kinh doanh bán tháo Baby Three thì một số khác đã kiên quyết tẩy chay và tuyên bố không kinh doanh thêm bất kỳ sản phẩm Baby Three hay sản phẩm liên quan. Nhiều tài khoản mạng xã hội còn kêu gọi không nên mua Baby Three để chấm dứt trào lưu này.

Nhiều bài đăng xả lỗ toàn bộ sản phẩm đồ chơi Baby Three (Ảnh: Chụp màn hình).

Một tài khoản chia sẻ, trước đây cô chỉ nghĩ rằng đây là món đồ chơi hệt như búp bê và vì các con thích thú nên mua. Dần dần, theo trào lưu, cô thấy khá tốn kém vì mỗi món đồ chơi có giá hơn 200.000 đồng, có hộp lên đến hơn 500.000 đồng.

Trước đó, một streamer nổi tiếng bất ngờ đăng tải thông báo ngừng bán sản phẩm Baby Three lên trang cá nhân. Quyết định trên đến từ hình ảnh nhạy cảm trong thiết kế bọng mắt, nước mắt của món đồ chơi Trung Quốc.

Nhiều người nhận ra hình vẽ có nhiều điểm tương đồng với "đường lưỡi bò" đồng thời kêu gọi tẩy chay sản phẩm trên. Không ít người kinh doanh đã nhanh chóng "xả hàng" sản phẩm Baby Three phiên bản "Thỏ Thị Trấn V2".

Baby Three là đồ chơi thú nhồi bông của Trung Quốc, ra mắt lần đầu tháng 5/2024 dưới hình thức hộp bí mật. Mỗi món được thiết kế theo phong cách riêng, lấy cảm hứng từ các loài động vật như mèo, thỏ, gấu, cáo... Suốt nhiều tháng qua, các sản phẩm đồ chơi blind box được bày bán tràn lan, từ vỉa hè đến các hội nhóm trên mạng xã hội.

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa ban hành công văn gửi chi cục quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành về việc tăng cường kiểm tra mặt hàng đồ chơi có hình ảnh, nội dung liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị chi cục QLTT các tỉnh, thành tăng cường công tác phối hợp với các sàn thương mại điện tử và nắm bắt tình hình trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có đối với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.