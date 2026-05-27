Tiếp tục biến động “ghế nóng” tại loạt ngân hàng

Mới nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán: STB) thông qua quyết định từ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của ông Vũ Minh Quân theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/5.

Trước đó, Sacombank cũng đã chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Nguyễn Thanh Nhung từ ngày 8/5. Hiện Ban điều hành Sacombank gồm ông Faussier Loic Michel Marc giữ vị trí quyền Tổng giám đốc cùng 10 phó tổng giám đốc và 2 thành viên Ban điều hành.

Trong khoảng nửa năm trở lại đây, Sacombank liên tục chứng kiến những thay đổi đáng chú ý ở cấp cao nhất của bộ máy điều hành. Tâm điểm là sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy - cựu Chủ tịch LPBank - tại ngân hàng này.

Đầu tháng 3, ông Thụy được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc, trước khi tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 4. Sau đó, Sacombank đã giao ông Faussier Loic Michel Marc đảm nhiệm vai trò Quyền Tổng giám đốc.

Biến động diện rộng còn diễn ra tại Eximbank. Mới nhất, 3 lãnh đạo ngân hàng này cùng xin từ nhiệm.

Cụ thể, ông Đào Hồng Châu sẽ thôi đảm nhiệm vai trò phó tổng giám đốc và có nguyện vọng kết thúc thời gian công tác tại Eximbank kể từ ngày 1/6. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ sẽ thôi đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính và có nguyện vọng kết thúc thời gian công tác tại Eximbank kể từ ngày 1/6.

Ông Nguyễn Hướng Minh sẽ thôi đảm nhiệm vai trò phó tổng giám đốc và có nguyện vọng kết thúc thời gian công tác tại Eximbank kể từ ngày 15/7 nhằm đảm bảo công tác chuyển giao và triển khai các công việc liên quan theo kế hoạch của ngân hàng.

Sau khi ba cá nhân nói trên từ nhiệm, Ban điều hành của Eximbank sẽ còn lại 4 thành viên gồm Quyền Tổng Giám đốc Trần Tấn Lộc, hai phó tổng giám đốc là ông Phạm Quang Dũng, Nguyễn Văn Hoà và Kế toán trưởng Lã Quang Trung.

Cuối năm qua, ngân hàng này cũng tiếp nhận một lúc đơn xin từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT.

Ông Phạm Hồng Hải bất ngờ từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc OCB (Ảnh: DT).

Ở diễn biến bất ngờ không kém, trung tuần tháng 5, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) công bố thông tin về việc ông Phạm Hồng Hải gửi đơn từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc sau 2 năm đảm đương chức vụ này.

Thay thế, OCB bổ nhiệm ông Chris Shayan giữ chức vụ phó tổng giám đốc kể từ ngày 1/6. Được biết, ông Chris Shayan có kinh nghiệm về Fintech, AI… dự kiến hỗ trợ ngân hàng trong chiến lược mới.

Cuối năm qua, OCB cũng công bố thông tin bổ nhiệm bà Đỗ Tú Anh đảm nhận vai trò phó tổng giám đốc phụ trách Khối khách hàng doanh nghiệp (CMB) và phòng Quản lý chuyển đổi.

Nhiều ngân hàng như VIB, SHB… chứng kiến sự thay đổi của loạt lãnh đạo cấp cao. Tại VIB, ông Hồ Vân Long không còn đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc, Giám đốc Ban Dịch vụ tài chính kiêm Giám đốc Tài chính kể từ ngày 18/5. Thay vào đó, ông được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Chiến lược cấp cao.

Hay SHB cũng vừa công bố quyết định miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc đối với ông Đỗ Đức Hải theo nguyện vọng cá nhân…