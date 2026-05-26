Eximbank liên tiếp nhận đơn từ nhiệm của 3 phó tổng giám đốc

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã chứng khoán: EIB) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự cấp cao. Eximbank cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của 3 phó tổng giám đốc trong ngày 25/5 đều theo nguyện vọng cá nhân.

Cụ thể, ngân hàng nhận được đơn từ nhiệm của ông Đào Hồng Châu về việc xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Cùng ngày, Eximbank cũng nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ về việc xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính. Theo đề nghị của ông Đào Hồng Châu và ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ, thời điểm xem xét chấp thuận đơn từ nhiệm sẽ từ ngày 1/6 hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị Eximbank.

Ngoài ra, Eximbank cũng nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hướng Minh về việc xin thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc. Theo đề nghị của ông Minh, thời điểm xem xét chấp thuận đơn từ nhiệm kể từ ngày 15/7.

Ba phó tổng giám đốc Eximbank đều là những nhân sự công tác lâu năm tại nhà băng này. Trong đó, ông Đào Hồng Châu và ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ có thâm niên gần 30 năm làm việc tại Eximbank. Còn ông Nguyễn Hướng Minh cũng giữ chức Phó Tổng giám đốc từ năm 2018 đến nay.

Sau khi 3 lãnh đạo trên rời Ban điều hành, bộ máy điều hành của Eximbank sẽ còn lại 4 thành viên, gồm Quyền Tổng giám đốc Trần Tấn Lộc, 2 Phó Tổng giám đốc là ông Phạm Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Hòa, cùng Kế toán trưởng là ông Lã Quang Trung.