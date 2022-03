Tiếp thêm nghị lực cho phụ nữ làm chủ doanh nghiệp

Áp lực của phụ nữ làm kinh doanh

Chốn thương trường vốn không dành cho nữ giới là quan niệm vẫn còn tồn tại ở một số nơi. Bởi phải đảm đương trọng trách chăm lo gia đình, dưỡng dục con cái, thời gian của phụ nữ dành cho đam mê kinh doanh thường bị hạn hẹp hơn so với phái mạnh. Định kiến về vai trò giới cũng khiến cho cơ hội khởi nghiệp của người phụ nữ trở nên khó khăn.

Tuy nhiên, không thiếu những người phụ nữ đã mạnh mẽ dấn thân và quyết tâm đến cùng để được làm chủ cơ sở kinh doanh, làm chủ cuộc đời mình. Câu chuyện của họ đã được CARE Ignite phát hiện, lan tỏa rộng rãi trên nhiều phương tiện nhằm thay đổi góc nhìn xã hội và truyền cảm hứng đến những người phụ nữ trên khắp Việt Nam.

Những doanh nhân nữ của CARE cùng thay đổi định kiến xã hội và truyền cảm hứng cho thế hệ doanh nhân trẻ tiếp nối.

Câu chuyện của chị Lê Thị Hồng Vân - giám đốc điều hành của Thực phẩm An Lành - JOY VN Food là một ví dụ. Vì muốn gìn giữ và đưa sản phẩm truyền thống vào đời sống hiện đại, đồng thời tạo môi trường làm việc an toàn và công ăn việc làm cho phụ nữ nông thôn, chị Vân đã mạnh dạn đưa những mặt hàng nông sản địa phương như mạch nha, snack gạo lứt, bánh đa, bánh quế… ra kinh doanh.

Lúc mới khởi nghiệp, cũng như bao người, chị Vân cũng gặp vô vàn những khó khăn trong việc phát triển thương hiệu và quảng bá sản phẩm của mình. Với nỗ lực của bản thân, chị Vân đã tiếp cận được nguồn hỗ trợ chuyên sâu từ CARE Ignite, từ đó có cơ hội nhận đào tạo thêm về bán hàng trực tuyến và chiến lược marketing cho thương hiệu sản phẩm của mình. Giờ đây, Joy VN đã trở thành thương hiệu nhiều người biết đến, bày bán tại chuỗi siêu thị lớn trong thành phố.

Chị Lê Thị Hồng Vân say mê với công việc do mình tự làm chủ.

Hành trình chinh phục thương trường đầy cảm hứng của chị Trần Thị Hồng - chủ doanh nghiệp nghiên cứu và phát triển những sản phẩm thuần tự nhiên về hoa và thảo mộc bản địa - cũng đã tạo động lực cho rất nhiều phụ nữ trẻ.

Rời thủ đô Hà Nội náo nhiệt để về lập nghiệp ở mảnh đất Thanh Hóa, chị Hồng đối mặt với không ít gian nan khi giai đoạn hình thành và phát triển doanh nghiệp của chị cũng là quãng thời gian Covid-19 lan rộng. Sau khi sinh hai con, sức khỏe của chị Hồng cũng giảm sút nên mọi chuyện đều vất vả hơn. Tuy nhiên, chị Hồng vẫn không hề nản chí. Chị tiếp tục học tập, không ngừng thử nghiệm, sai và sửa sai để định hình lối đi riêng cho doanh nghiệp nhỏ chuyên sản phẩm thuần tự nhiên về hoa và thảo mộc bản địa của mình.

Đây chỉ là một vài trong số vô vàn những người phụ nữ tài năng ngoài kia đang từng ngày phấn đấu không ngơi nghỉ cho ước mơ của riêng mình.

Chị Trần Thị Hồng trong mảnh vườn nơi chị nghiên cứu và làm việc.

Chiến dịch "Chiếc ô kiêu hãnh" đẩy lùi định kiến

Câu chuyện về ý chí cầu tiến và khát vọng làm chủ của những nữ doanh nhân Việt đã và đang được CARE Ignite tích cực lan tỏa trên mạng xã hội. Song, chúng lại càng đặc biệt hơn khi được in lên những chiếc ô kiêu hãnh được CARE Ignite thiết kế riêng cho mỗi "bà chủ".

Chiến dịch "Chiếc ô kiêu hãnh" do CARE Ignite triển khai nhằm hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ do phụ nữ đứng đầu. Cụ thể, mỗi cơ sở doanh nghiệp được CARE Ignite hỗ trợ sẽ được cung cấp một chiếc ô kiêu hãnh được thiết kế riêng biệt. Hiên ngang đứng trước các cửa hàng kinh doanh do nữ doanh nhân làm chủ, những chiếc ô mang theo thông điệp "bật kiêu hãnh" khẳng định những đóng góp quan trọng của phụ nữ với nền kinh tế. Dưới mỗi tán ô là một câu chuyện, sự tự hào, niềm kiêu hãnh, minh chứng cho năng lực của nữ doanh nhân Việt. Đó cũng là lời khẳng định rằng, mọi ước mơ đều sẽ thành hiện thực nếu chúng ta dám theo đuổi.

Chiếc ô của CARE với dòng thông điệp "bật kiêu hãnh" như lời khẳng định bản thân của mỗi nữ doanh nhân.

Sự hiện diện của chiếc ô kiêu hãnh trên đường phố cũng chính là sự hiện diện của các nữ doanh nhân Việt cùng câu chuyện hành trình chinh phục ước mơ của riêng họ.

Thắp lửa đam mê và hỗ trợ phụ nữ Việt khởi nghiệp

Sáng kiến Thắp lửa - CARE Ignite được triển khai với mong muốn xây dựng một cộng đồng dành cho các nữ doanh nhân Việt và tại đây, nữ doanh nhân có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn và mong muốn để nhận được hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng, cơ hội vay vốn với các điều kiện ưu đãi…

IGNITE nằm trong dự án hợp tác kéo dài 3 năm giữa CARE và Mastercard, với mục tiêu hỗ trợ 3,9 triệu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tại Peru, Pakistan và Việt Nam - nơi phần lớn các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chưa được đáp ứng thỏa đáng dù đã sẵn sàng để tiếp nhận đầu tư. Sáng kiến lựa chọn tập trung hỗ trợ phụ nữ, những người thường chịu nhiều thiệt thòi, định kiến nhưng cũng chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, khách hàng đáng tin cậy, những người nhanh chóng tiếp nhận thương mại điện tử và sẵn sàng tái đầu tư cho cộng đồng, địa phương.

