Tích lũy điểm U-Point cùng Techcombank: Điểm thưởng đổi quà, săn ưu đãi mỗi ngày

Chỉ từ 1 điểm U-point đến đặc quyền cá nhân hóa dành riêng cho khách hàng Techcombank

Với phương châm "Lấy khách hàng làm trọng tâm", Techcombank không ngừng mang đến những lợi ích và nối dài những trải nghiệm cũng như đặc quyền dành riêng cho khách hàng. Với chủ đề “Gắn kết thêm giá trị, trải nghiệm thêm rực màu”, chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank sẽ tiếp tục nối dài những giá trị, ưu đãi được cá nhân hóa.

Chỉ từ 1 điểm, người dùng đã có thể được giảm đến 50% tại hàng chục thương hiệu ăn uống, mua sắm nổi tiếng (Ảnh: Techcombank).

Theo đó, với cơ chế điểm tích lũy U-Point mà Techcombank tặng riêng cho khách hàng thân thiết, người dùng có thể quy đổi điểm thưởng thành nhiều phần quà hấp dẫn như tiền hoặc các ưu đãi phục vụ nhu cầu hàng ngày như mua sắm, du lịch, ăn uống, dịch vụ cao cấp…

Điểm U-Points hiện tại được tích lũy trên Techcombank Mobile thông qua các giao dịch với thẻ thanh toán/thẻ tín dụng và sắp tới sẽ còn mở rộng thông qua các giao dịch khác với ngân hàng, khi khách hàng mở mới hoặc sử dụng các sản phẩm khác từ Techcombank. Khách hàng càng chi tiêu qua thẻ, điểm tích lũy càng nhiều.

Chương trình điểm thưởng còn được tích điểm theo phân hạng hội viên Techcombank, càng lên hạng, tích điểm dựa trên giá trị mỗi giao dịch càng cao, tích tới 25% giá trị giao dịch. Khách hàng có thể tối ưu lợi nhuận cùng Techcombank Sinh lời tự động khi chọn tính năng đổi 1 đồng tiền lời lấy 2 điểm U-Points.

Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi điểm trên chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank trên ngân hàng số Techcombank Mobile để tùy ý sử dụng cũng như chia sẻ đặc quyền cùng người thân, bạn bè.

“Thông qua chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank, chúng tôi muốn gia tăng những đặc quyền được cá nhân hóa dành cho từng khách hàng và góp phần gắn kết cùng người thân, bạn bè. Mỗi điểm thưởng được tích lũy hay những ưu đãi giá trị chỉ từ 1 điểm U-point sẽ nối dài thêm những giá trị và đặc quyền chỉ dành cho khách hàng của Techcombank.

Với hệ sinh thái tài chính hàng đầu Việt Nam do Techcombank dẫn dắt cùng các đối tác lớn uy tín, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển chương trình này trở thành một trong những kênh quan trọng để gia tăng ưu đãi trải nghiệm giúp khách hàng gắn kết cùng người thân và gia đình”, bà Nguyễn Vân Linh – Phó giám đốc Khối Bán lẻ của Techcombank - chia sẻ.

Với hơn 12 triệu khách hàng đã sử dụng và hơn 870 triệu điểm thưởng U-Point đã chuyển thành hàng triệu phần quà ý nghĩa (Ảnh: Techcombank).

“Trải nghiệm thêm rực màu” cùng U-point mọi lúc mọi nơi

Điểm vượt trội của chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank là tích lũy U-Point sẽ giúp mỗi chi tiêu của khách hàng có giá trị hơn. Điểm có thể sử dụng để đổi lấy những voucher trong các lĩnh vực gần gũi cuộc sống: từ mua sắm, ẩm thực, du lịch đến những trải nghiệm tiện ích hàng ngày. Nhờ đó khách hàng vừa tối đa được quyền lợi và giá trị.

Điểm U-Point còn có tính ứng dụng thực tế và gần gũi trong cuộc sống của khách hàng nhờ hệ thống đối tác rộng rãi. Với hơn 200 đối tác, 500 thương hiệu và có mặt tại 9.000 địa điểm toàn quốc bao gồm các thương hiệu lớn trong lĩnh vực ăn uống, mua sắm, du lịch, giáo dục, y tế có thể kể đến như Shopee, Phúc Long, Pharmacity..., chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người dùng cùng các tiện ích tài chính khác trên ngân hàng số hàng đầu Việt Nam.

Ngoài ra, khách hàng Techcombank còn được trải nghiệm liền mạch khi liên kết tài khoản chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank và ví OneU để tận hưởng kho quà tặng và nhiều dịch vụ tiện ích như dùng điểm để mua vé ca nhạc, sự kiện giải trí, trả cước xe bằng U-Point…

Toàn bộ quá trình từ tích điểm, theo dõi số điểm, săn ưu đãi, đổi ưu đãi, sử dụng voucher… đều gói gọn trong cùng một giao diện đơn giản, dễ thao tác.

Một trong những đặc quyền không thể bỏ qua đó là dùng điểm U-point để đổi voucher từ nhãn hàng Bên cạnh đó, tại giao diện chương trình Khách hàng thân thiết, với chuyên mục Flash deal, khách hàng có thể dùng U-Point để đổi lấy những voucher từ các thương hiệu đối tác như Grab, Shopee, Phúc Long, Katinat...

Cụ thể, chỉ từ 1 điểm, người dùng đã có thể được giảm đến 50% tại hàng chục thương hiệu ăn uống, mua sắm nổi tiếng. Chương trình ưu đãi đặc biệt này được diễn ra vào thứ 4 hàng tuần trên app OneU, dành riêng cho nhóm bạn bè diễn ra vào ngày 15 và 30 hàng tháng, dành cho gia đình sẽ diễn ra vào ngày 14 và ngày 28 hàng tháng.

Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi điểm trên chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank trên ngân hàng số Techcombank Mobile (Ảnh: Techcombank).

Bên cạnh đó, khách hàng có thể tặng điểm U-Point cho người thân, bạn bè của mình như một cách san sẻ ưu đãi, cùng nhau hưởng những quyền lợi của chương trình này một cách tối ưu nhất. Khách hàng có thể sử dụng điểm U-point để thanh toán trực tiếp một phần giá trị giao dịch thanh toán tại các địa điểm có sử dụng giải pháp nhận thanh toán QR cho cửa hàng.

Ngoài ra, hội viên Lotusmiles có thể đổi điểm U-Point được tích lũy thông qua Khách hàng thân thiết Techcombank sang dặm Bông Sen Vàng trên OneU, với 297 điểm U-Point tương đương với 1 dặm thưởng trên Lotusmiles.

Với hơn 12 triệu khách hàng đã sử dụng và hơn 870 triệu điểm thưởng U-Point đã chuyển thành hàng triệu phần quà ý nghĩa, chương trình Khách hàng thân thiết Techcombank sẽ tiếp tục mở rộng những ưu đãi, để khách hàng “gắn kết thêm giá trị, trải nghiệm thêm rực màu”, tận hưởng cuộc sống cùng người thân một cách tốt nhất.