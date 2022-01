Thương hiệu Whittard đưa văn hóa trà Anh Quốc vào Việt Nam

Chọn loại trà nào, thời gian ủ trà với nước nóng bao lâu, dùng kèm với loại sữa nào, những chi tiết tỉ mỉ và kì công ấy đã biến trải nghiệm uống trà của thực khách trở thành những chuyến du ngoạn trong thế giới trà Whittard.

Các thiết kế hộp thiếc cho mùa lễ hội được người tiêu dùng mong đợi.

Anh Quốc là xứ sở của văn hóa trà chiều, và cũng là đất nước của những thương hiệu trà cao cấp được thế giới ưa chuộng. Trà chiều Anh Quốc (Afternoon Tea) được khởi xướng từ thế kỷ 18 bởi giới quý tộc Anh, đến nay không chỉ đơn thuần là sở thích cá nhân mà đã trở thành nghi thức xã hội, một nét đẹp văn hóa của Anh Quốc. Nếu ví trà như "linh hồn" của mỗi bữa tiệc trà chiều, việc chọn trà sao cho phù hợp sẽ là yếu tố then chốt giúp tạo nên một buổi tiệc trà trọn vẹn. Với những người yêu trà Anh sành sỏi, thương hiệu Whittard là một lựa chọn được yêu thích không chỉ bởi những hộp trà thiếc đẹp tuyệt mỹ và sang trọng trên bàn trà chiều, mà còn bởi chất lượng nguyên liệu, nghệ thuật pha trộn hương vị lý thú, và tâm huyết chia sẻ kiến thức và văn hóa trà Anh của thương hiệu Whittard đến người tiêu dùng toàn cầu. Whittard đã phát triển qua hơn 135 năm, với những triết lý và chiến lược tương tác với người tiêu dùng toàn cầu để gắn liền những sản phẩm chất lượng với văn hóa uống trà Anh sang trọng, đem lại trải nghiệm đặc biệt từ thưởng thức đến khám phá thế giới của hương vị đích thực.

Nguyên liệu tốt nhất làm nên chất lượng.

Triết lý "buying the best" của Walter Whittard

Hơn 130 năm lịch sử, Whittard luôn giữ vững và trân trọng triết lý "Mua những nguyên liệu tốt nhất", tìm những nguồn nguyên liệu trà đen, trà xanh, cà phê và hạt cacao tốt nhất trên toàn cầu, tỉ mỉ và rất kỳ công pha trộn thành những sản phẩm độc đáo với công thức riêng biệt. Whittard tin rằng, mỗi trải nghiệm hương vị sẽ có câu chuyện của riêng nó: khi chất lượng, sự lựa chọn tỉ mỉ và trí tưởng tượng hòa quyện với nhau trở thành những khả năng sáng tạo hương vị bất tận.

Kể từ khi cửa hàng đầu tiên được ra mắt, triết lý sản xuất của Walter Whittard đến bây giờ vẫn không hề suy chuyển. Triết lý "buying the best" của Walter Whittard chính là cơ sở để Whittard of Chelsea chứng tỏ vị thế và chất lượng hàng đầu với sự ra đời của hàng loạt các sản phẩm trà, cà phê, socola (chocolate) nóng hảo hạng, với độ phủ sóng gồm 55 chuỗi cửa hàng trà trải dọc nước Anh, hiện diện tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Cùng với sự phát triển của sản phẩm và thương hiệu, Whittard luôn tôn trọng thổ nhưỡng và con người tại mỗi vùng nguyên liệu. Whittard hợp tác Ethical Tea Partnership - Hiệp hội trà đạo đức, tổ chức thành viên phi lợi nhuận, làm việc với các nhà sản xuất chè và các công ty trà để cải thiện tính bền vững của ngành công nghiệp trà từ năm 1997.

Hộp trà thiếc Whittard luôn làm người tiêu dùng mê mẩn.

Whittard, trải nghiệm người dùng trong thế giới của hương vị

Cùng với chất lượng vượt trội, đồng hành bên dòng trải lịch sử lâu đời, Whittard đã phát triển với đa dạng các sản phẩm trà đen, trà xanh, cà phê đẳng cấp cho chính thương hiệu của mình. Khi đến với thương hiệu trà Anh Quốc Whittard, người tiêu dùng có thể trải nghiệm thử nếm các hương vị trà, cà phê, socola (chocolate) nóng, đồng thời cùng các chuyên gia khám phá kiến thức pha chế, thời gian ủ trà và định lượng để đem lại hương vị hoàn hảo. Whittard luôn không ngừng sáng tạo ra những pha trộn và hương vị mới mẻ để người tiêu dùng không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi đến cửa hàng Whittard, trung bình mỗi năm lại có 50 sản phẩm mới mẻ ra đời, song hành cùng hàng trăm sản phẩm đã được người tiêu dùng toàn cầu ưa chuộng 135 năm qua.

Không chỉ nổi tiếng với trà cao cấp, khi lựa chọn cà phê Whittard, bạn sẽ có ngay một hành trình đầy thú vị bằng cách thử từng vị cà phê danh tiếng và lừng lẫy với xuất xứ từ các quốc gia trên khắp thế giới: Colombia, Ấn Độ, Indonesia, Ethiopia, Brazil, Kenya, Guatemala, Jamaica. Mỗi loại cà phê được rang xay theo đặc tính hương vị, cung cấp cho người dùng những chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới ngay trong tách cà phê của mình.

Tín đồ của socola nóng cũng sẽ được thỏa mãn đam mê khám phá với những hương vị Hot Chocolate của Whittard, từ dòng cacao truyền thống Luxury Hot Chocolate, 70% Cocoa, đến hương vị pha trộn sáng tạo cùng hương Cam (Orange), Crème Brulée, hay những phiên bản giới hạn cho ngày lễ Valentine như Cherry Brownie.

Thương hiệu Whittard đã chính thức có mặt tại Việt Nam.

Hiện nay, thương hiệu trà Anh Quốc Whittard đã chính thức có mặt tại Việt Nam để tín đồ trà Anh Quốc, cà phê và socola nóng có thể thỏa sức trải nghiệm.

World Finest Foods tự hào là đối tác nhập khẩu độc quyền và chính hãng Whittard Việt Nam.

Công ty TNHH WORLD FINEST FOODS

Địa chỉ trụ sở tại: 78 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội

Liên hệ để nhận giá bán buôn/bán lẻ hay tư vấn quà tặng doanh nghiệp: 0903761886

Website: https://worldfinestfoods.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/worldfinestfoods

https://www.facebook.com/WhittardVietnam

Tại hệ thống showroom của WINECELLAR.vn trên toàn quốc, quý khách có thể tìm thấy đa dạng các sản phẩm từ thương hiệu trà Anh Quốc WHITTARD.