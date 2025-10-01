Thương hiệu Kim Hằng ra mắt bộ sưu tập phin cà phê 34 tỉnh thành

2025 đánh dấu nhiều cột mốc trọng đại của đất nước, và trên hành trình gần 50 năm đồng hành cùng người Việt, Kim Hằng quyết định ra mắt dòng sản phẩm đặc biệt.

Đây không chỉ là sản phẩm pha chế, mà còn kỳ vọng góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hóa, nơi mỗi chiếc phin trở thành những biểu tượng thu nhỏ của quê hương.

Bộ sưu tập phin cà phê Kim Hằng “Đất Việt Trong Tôi” (Ảnh: Kim Hằng).

Ý tưởng sáng tạo từ bản sắc dân tộc: Khi chiếc phin kể chuyện quê hương

Trên từng chiếc phin, dấu ấn 34 vùng đất hiện hữu: Hà Nội nghìn năm văn hiến với Văn Miếu Quốc Tử Giám, Sài Gòn rực rỡ phồn hoa cùng chợ Bến Thành, Huế trầm mặc và cổ kính với Đại Nội Huế, và những miền quê bất tận lưu giữ tinh hoa ngàn đời của dân tộc.

Hình ảnh Văn Miếu Quốc Tử Giám, chợ Bến Thành, Đại Nội Huế trên những chiếc phin cà phê (Ảnh: Kim Hằng).

Mỗi chi tiết không chỉ gợi nhớ quê hương, mà còn khơi dậy niềm tự hào về văn hóa Việt. Với Kim Hằng, mỗi chiếc phin được trao đi giống như một “tấm bưu thiếp” tinh tế, gợi nhắc cho mỗi người khi cầm trên tay chiếc phin sẽ thấy bóng dáng quê hương mình ở đó.

Dù là người con xa xứ hay những bạn trẻ đam mê khám phá văn hóa, chiếc phin sẽ trở thành một cầu nối gợi nhắc về nguồn cội. Khi nâng phin cà phê lên, đó chính là hương vị, là cảm giác thân quen, là niềm tự hào lặng lẽ dâng lên.

Bộ sưu tập là sự kết tinh giữa sáng tạo và tinh thần dân tộc, khắc họa hành trình đồng hành cùng sự phát triển của đất nước. Gần nửa thế kỷ qua, Kim Hằng - một thương hiệu Việt mãi luôn kiên định với sứ mệnh phục vụ và gắn bó cùng người tiêu dùng.

Với 2 phiên bản phin màu đen và đỏ được ra mắt, đây chính là màu sắc biểu tượng cho sự sang trọng và nhiệt huyết. Từng đường khắc trên thân phin tái hiện hình ảnh đặc trưng của 34 tỉnh thành, tạo nên một tác phẩm vừa tinh xảo vừa hiện đại.

Gửi gắm niềm tự hào Việt trong từng giọt cà phê

Bộ sưu tập “Đất Việt Trong Tôi” mang đến thông điệp giản dị: trong mỗi người Việt đều có một miền đất để nhớ về. 34 tỉnh thành được khắc họa như một lời nhắn nhủ rằng, dù đi đâu, khi nhâm nhi tách cà phê, ta vẫn có thể thấy hình bóng và cảm nhận được tình yêu quê hương luôn hiện hữu trong từng giọt cà phê.

Biểu tượng chợ Bến Thành được khắc hoạ lên Bộ sưu tập “Đất Việt Trong Tôi” (Ảnh: Kim Hằng).

Bộ sưu tập dành cho những người yêu cà phê, là món quà tinh thần ý nghĩa cho ai yêu văn hóa Việt. Đặt một chiếc phin trên bàn, đó có thể là câu chuyện sẻ chia cùng bạn bè, hay một lời nhắc nhở dịu dàng về tình yêu đất nước. Và trong từng giọt cà phê rơi xuống, còn đọng lại cả niềm tự hào dân tộc.

Kim Hằng - viết tiếp câu chuyện gần 50 năm bền bỉ của thương hiệu Việt

Ra đời từ năm 1978, Kim Hằng đã trở thành cái tên quen thuộc trong căn bếp của nhiều thế hệ gia đình Việt. Suốt gần 50 năm, từ những sản phẩm gia dụng quen thuộc đến những sản phẩm sáng tạo mới mẻ, thương hiệu luôn giữ trọn tinh thần: một thương hiệu Việt, vì người Việt, tôn vinh bản sắc Việt.

Bộ sưu tập “Đất Việt Trong Tôi” chính là minh chứng rõ rệt cho tinh thần bền bỉ, niềm tự hào và nỗ lực lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mà Kim Hằng luôn gìn giữ.

Bộ sưu tập “Đất Việt Trong Tôi” với 2 phiên bản màu đỏ và màu đen (Ảnh: Kim Hằng).

“Đất Việt Trong Tôi”: Để mỗi khoảnh khắc đều thêm yêu Việt Nam

"Đất Việt Trong Tôi" là hành trình đưa văn hóa vào từng sản phẩm, là hành trình của sự tự hào, của niềm gắn kết. Để mỗi buổi sáng, giọt cà phê chắt lọc từ chiếc phin không chỉ mang lại sự tỉnh táo mà còn là một điểm nhấn tinh tế trong không gian sống, cũng như lời nhắc nhở dịu dàng về tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi ngày mới.

“Với thiết kế độc bản mang dấu ấn 34 tỉnh thành của bộ sưu tập phin 'Đất Việt Trong Tôi', Kim Hằng tin rằng, vẻ đẹp văn hóa sẽ luôn bền bỉ, giống như hương vị đậm đà của từng giọt cà phê phin, thấm sâu vào tâm hồn mỗi người Việt. Một chiếc phin mang tên quê hương sẽ đồng hành cùng người dùng như một cách gìn giữ và lan tỏa bản sắc Việt trong đời sống hằng ngày”, đại diện Kim Hằng chia sẻ.

