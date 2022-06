Thực hư công nhân hãng thời trang nhanh Shein kêu cứu trên tem mác quần áo

Gã khổng lồ thời trang nhanh Shein gần đây vướng nhiều lùm xùm khi sản xuất quần áo với giá rẻ giật mình (Ảnh: Getty).

"Gã khổng lồ" thời trang nhanh Shein gần đây vướng nhiều lùm xùm khi sản xuất quần áo với giá rẻ giật mình nhờ sử dụng lao động nước ngoài, bỏ qua các mối quan tâm về đạo đức và môi trường lao động cũng như sự không minh bạch trong các chính sách nhà máy của thương hiệu này.

Nhưng gần đây, khách hàng ngày càng lo ngại về những cáo buộc lao động bị cưỡng bức tại Shein khi những hình ảnh về các tem mác quần áo của Shein xuất hiện các dòng chữ kêu cứu được lan truyền trên mạng internet.

Theo đó, một số người sáng tạo nội dung trên TikTok đã đăng một video tổng hợp các bức ảnh về nhãn mác và bao bì được cho là của thương hiệu thời trang này với thông điệp lo ngại về tình trạng các công nhân tại nhà máy của Shein.

Một nội dung trên TikTok đăng hồi cuối tháng 5 với hơn 6,5 triệu lượt thích hiển thị tấm bìa carton với dòng chữ viết tay "help me, plz (xin hãy cứu tôi)", ngoài ra trên các tem mác quần áo cũng in dòng chữ "Help me" và dòng chữ viết tay "SOS! SOS! SOS".

Nội dung trên TikTok này cũng cho thấy dòng chữ "Tôi bị đau răng" được in trên một tem mác khác. Chữ "help" cầu cứu sự giúp đỡ cũng được in trên các tem mác quần áo. Ngay cả trên bao bì của FedEx cũng được viết chữ "help" bằng bút. Video ghi dòng chú thích: "POV: trẻ em tại Shein yêu cầu được giúp đỡ".

Trên bao bì của FedEx cũng được viết chữ "help" bằng bút và dòng chú thích: "POV: trẻ em tại Shein yêu cầu được giúp đỡ" trên video (Ảnh: TikTok).

Ngoài ra, hình ảnh về một tem mác xuất hiện dòng "need your help (cần sự giúp đỡ của bạn)" trong dòng tư vấn cho khách hàng về cách giặt quần áo cũng được lan truyền trên mạng.

Một tem mác xuất hiện dòng "need your help (cần sự giúp đỡ của bạn)" trong dòng tư vấn cho khách hàng về cách giặt quần áo (Ảnh chụp từ TikTok).

Người sáng tạo nội dung TikTok này là nohroe15 đã kêu gọi tẩy chay Shein và các thương hiệu thời trang nhanh khác. Một số người khác như bmekween cũng đã hưởng ứng ý tưởng này bằng cách đăng một video đáp trả.

"Tôi không nghĩ rằng mọi người hiểu về năng lực thực sự mà Shein đang sản xuất và họ đã sản xuất nhiều hơn các nhãn hiệu thời trang nhanh khác ra sao", bmekween nói. Sử dụng dữ liệu từ Business of Fashion, cô nhận thấy Shein sản xuất khối lượng quần áo mới nhiều gấp 20 lần so với Boohoo, một thương hiệu thời trang nhanh phổ biến khác.

Tuy nhiên, phản hồi lại các cáo buộc trong nội dung TikTok này, Shein cho rằng những video này "chứa thông tin sai lệch và gây hiểu nhầm" về thương hiệu. "Chúng tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi cực kỳ coi trọng các vấn đề của chuỗi cung ứng. Quy tắc ứng xử chúng tôi nghiêm cấm các nhà cung cấp sử dụng trẻ em hay lao động cưỡng bức và chúng tôi không tha thứ cho việc không tuân thủ quy định này", Shein khẳng định.

Về nội dung TikTok trên, Shein cho biết những bức ảnh về các tem mác trên là của các công ty khác. Ví dụ nội dung "help me, plz (xin hãy cứu tôi)" là từ một gói hàng mà một người phụ nữ nhận được từ Philippines vào năm 2015 và đã được đăng trên YouTube vào thời điểm đó. Còn thông điệp "cần sự giúp đỡ của bạn" đơn giản chỉ là một phần trong đoạn hướng dẫn cách giặt quần áo.

Mặc dù những thông điệp trên có vẻ như không hề liên quan đến các công nhân tại nhà máy của Shein như công ty này tuyên bố, nhưng điều đó không có nghĩa Shein không phải chịu trách nhiệm trong việc bảo vệ công nhân của mình. Chưa kể, những thông điệp này đều đến từ những người lao động trong các nhà máy may mặc.

Bất chấp tuyên bố trên của Shein, không có bằng chứng nào cho thấy công ty thực sự minh bạch về chuỗi cung ứng hay thực thi những quy định trong quy tắc ứng xử dành cho các nhà cung cấp, trong đó có việc nghiêm cấm sử dụng lao động cưỡng bức và trẻ em.