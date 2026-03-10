Lọc dầu Dung Quất sắp tiếp nhận 60.000 tấn nhiên liệu sinh học pha xăng E10

Ngày 10/3, thông tin từ Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), dự kiến cuối tháng 3, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ tiếp nhận nguồn nhiên liệu sinh học từ nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung để pha chế thành xăng E10. Việc này sẽ góp phần gia tăng sản lượng xăng dầu trong nước.

Nhà máy nhiên liệu sinh học Miền Trung đã chạy thử và cho ra sản phẩm ethanol nhiên liệu. Trong giai đoạn chạy thử, nhà máy sản xuất được khoảng 470m3 ethanol nhiên liệu.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Dự kiến từ ngày 20/3, nhà máy sẽ vận hành ở công suất tối ưu, sản lượng khoảng 60.000 tấn ethanol mỗi năm. Nguồn nhiên liệu này sẽ được cung cấp qua hệ thống ống dẫn cho nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất có lợi thế về hạ tầng pha chế hiện đại và hệ thống bồn bể, đường ống kết nối trực tiếp với nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung. Trên cơ sở đó, nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng xăng E10 cho thị trường.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiềm ẩn nhiều biến động, việc chủ động sản xuất và pha chế xăng sinh học tại nhà máy lọc dầu Dung Quất được xem là giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy lộ trình sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường tại Việt Nam.