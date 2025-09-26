Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công hai dự án tại Hải Phòng

Ngày 26/9, tại Hải Phòng, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án đầu tư phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng.

Đây là sự kiện do UBND thành phố phối hợp cùng Tập đoàn Vingroup tổ chức, chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khởi công dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Khởi công hai dự án lớn

Khu công nghiệp Tân Trào có diện tích gần 227ha, nằm tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án có vốn hơn 4.000 tỷ đồng, triển khai từ quý II/2025 và dự kiến hoàn thành quý II/2030.

Sau khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ trở thành trung tâm lớn về công nghiệp - công nghệ mới, với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành như điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đây cũng sẽ là nơi làm việc của hàng chục nghìn lao động chất lượng cao trong nước và quốc tế.

Cùng ngày, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng cũng được khởi công trong khu công nghiệp Tân Trào. Dự án có diện tích gần 100ha, vốn đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng, do liên danh Vingroup và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư.

Nhà máy được thiết kế với tổng công suất 4.800MW, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất 1.600 MW, giai đoạn 2 có công suất 3.200MW. Khi vận hành ổn định vào cuối năm 2030, nhà máy dự kiến cung cấp 19,2 tỷ kWh/năm, đáp ứng điện cho khu công nghiệp Tân Trào và bổ sung nguồn điện lớn vào lưới điện quốc gia. Đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam, nằm trong nhóm các cơ sở sản xuất điện từ LNG hàng đầu thế giới theo Quy hoạch Điện VIII.

Thủ tướng phát biểu tại sự kiện (Ảnh: VGP).

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đất nước đang thực hiện hai mục tiêu 100 năm đến năm 2030 và 2045 trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức. Việt Nam phải mạnh lên, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững độc lập tự chủ và chủ động chiến lược trong phát triển.

Theo Thủ tướng, hai dự án có ý nghĩa rất quan trọng, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển dựa trên kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các dự án không chỉ bổ sung năng lực công nghiệp, năng lượng cho Hải Phòng mà còn góp phần thu hút đầu tư công nghệ cao, quản trị hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao, ứng phó biến đổi khí hậu.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Hải Phòng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, kêu gọi đầu tư và huy động nguồn lực cho các lĩnh vực trọng tâm. Ông đề nghị các bộ, ngành tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư phát huy phương châm "nhanh, xanh, bền vững", thực hiện đúng cam kết, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân. Ông bày tỏ mong muốn khu công nghiệp Tân Trào thu hút đầu tư chọn lọc, công nghệ cao; còn Nhà máy Nhiệt điện LNG phấn đấu khánh thành sớm trước một năm so với kế hoạch.

Hải Phòng tăng trưởng ấn tượng sau sáp nhập

Bối cảnh phát triển của Hải Phòng cũng là điểm nhấn được Thủ tướng nhắc tới. Từ ngày 1/7/2025, thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở sáp nhập với tỉnh Hải Dương, diện tích gần 3.200km2, dân số hơn 4,6 triệu người. Đây là đô thị cảng biển hiện đại gắn kết cùng vùng nông nghiệp trù phú, công nghiệp - dịch vụ đa dạng, làng nghề truyền thống phong phú, tạo nên sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Lợi thế vượt trội của thành phố mới là cảng biển quốc tế, hạ tầng giao thông chiến lược đồng bộ, các khu công nghiệp - khu kinh tế trọng điểm cùng nguồn lao động dồi dào và bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất cảng anh hùng, xứ Đông văn hiến.

9 tháng đầu năm 2025, kinh tế Hải Phòng duy trì đà tăng trưởng cao. GRDP tăng 11,59%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,06%. Tổng thu ngân sách đạt 145.600 tỷ đồng, tăng hơn 30%. Trong đó thu nội địa hơn 80.800 tỷ đồng, tăng 41%, thu xuất nhập khẩu đạt gần 62.000 tỷ đồng, tăng 21%. Tổng vốn đầu tư thực hiện đạt gần 224.000 tỷ đồng, tăng 16,5%.

Sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 139 triệu tấn, tăng 12,4%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 36 tỷ USD, tăng 6,2%. Đặc biệt, thu hút đầu tư trong nước đạt 365.000 tỷ đồng, gấp gần 12 lần so với cùng kỳ. Khách du lịch đạt 11,87 triệu lượt, tăng 29%, mang về doanh thu hơn 12.300 tỷ đồng. Thành phố cũng khởi công, khánh thành 24 dự án lớn với tổng vốn hơn 64.000 tỷ đồng.

Phối cảnh nhà máy nhiệt điện LNG có quy mô lớn nhất Việt Nam (Ảnh: Đ.X.).

Ngay sau hợp nhất, Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025 bên lề kỳ họp ABAC 3 với chủ đề "Hải Phòng - Điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới". Tại đây, thành phố trao chứng nhận đăng ký cho 32 dự án và ký kết 7 biên bản ghi nhớ với tổng vốn hơn 15,6 tỷ USD.

Theo Thủ tướng, những kết quả này thể hiện quyết tâm, sự năng động và tinh thần "đã nói là làm" của Hải Phòng. Ông kỳ vọng các dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Tân Trào và Nhà máy Nhiệt điện LNG sẽ trở thành động lực phát triển mới, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm công nghiệp kiểu mẫu, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển chung của đất nước.