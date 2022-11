Thủ tướng New Zealand nói về tinh thần kinh doanh của người Việt

Phát biểu tại Hội nghị Phụ nữ do Forbes Việt Nam tổ chức chiều 16/11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern chia sẻ New Zealand có dân số chỉ 5 triệu người, tương đương một nửa số dân của TPHCM.

Dù vậy, bà nhìn thấy cả New Zealand và Việt Nam có điểm chung đó là tinh thần kinh doanh, khởi nghiệp và sự lạc quan của những người dân. Bà Ardern cho biết cảm nhận được điều này sau những cuộc tiếp xúc với cộng đồng doanh nhân Việt trong chuyến thăm Việt Nam những ngày qua.

Theo bà Ardern, New Zealand là một quốc đảo nhỏ, có thể nói là nằm ở dưới cùng của Trái Đất. Do đó, quốc gia này luôn ý thức phải tự giải quyết những vấn đề của mình. "Chúng tôi không bao giờ ngại ngùng với việc mình là người đầu tiên làm điều gì đó cả", nữ Thủ tướng New Zealand nói về tinh thần của đất nước mình.

Bà Ardern cho rằng Việt Nam cũng có lý do để hành động tương tự. Việc thúc đẩy tinh thần kinh doanh, đổi mới sáng tạo, kết hợp những người tài năng sẽ giúp phát triển đất nước.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu tại TPHCM chiều 16/11 (Ảnh: Forbes Việt Nam).

Nữ Thủ tướng cũng cho biết New Zealand đang tổ chức chương trình đưa những nhà lãnh đạo trẻ của Việt Nam đến với đất nước này đào tạo hàng năm. Bà mong muốn có thêm nhiều chương trình tương tự vì tin tưởng hai nước có thể học được nhiều điều từ nhau.

Trước đó, bà Jacinda Ardern đã có buổi gặp gỡ với Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vào chiều 16/11. Lãnh đạo TPHCM cho biết sẽ cùng cả nước phấn đấu đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và New Zealand lên 2 tỷ USD vào năm 2024. Hiện tại, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 1,3 tỷ USD, trong đó TPHCM đóng góp khoảng 30%.

Từ ngày 14/11 đến 17/11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đi cùng bà có phái đoàn thương mại nhằm giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của New Zealand, giúp tăng cường kết nối và tìm hiểu các cơ hội hợp tác thương mại mới tại đây.

Trong các mặt hàng xuất nhập khẩu giữa hai nước, sữa và các sản phẩm từ sữa là ngành hàng lớn nhất, chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của New Zealand vào Việt Nam tính đến tháng 6/2022.