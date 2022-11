Chiều 15/11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Việt Nam và Bộ Nông nghiệp - An ninh sinh học - Thông tin đất đai và Các vấn đề nông thôn New Zealand tổ chức sự kiện New Zealand - Việt Nam - Đối tác chiến lược trong Nông nghiệp (AgriConnectioNZ) nhân chuyến thăm của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tại Việt Nam.

Tại sự kiện, bà Jacinda Ardern chia sẻ, nông nghiệp không chỉ là lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế mà còn là một phần bản sắc văn hóa của cả 2 quốc gia. Ở New Zealand, nông dân là nhân tố then chốt của nền kinh tế. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi nông nghiệp là nền tảng của mối quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 45 năm.

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bà Jacinda Ardern nói New Zealand và Việt Nam là đối tác "trời sinh" trong lĩnh vực nông nghiệp vì cả hai quốc gia đều đang điều hướng một thế giới thay đổi nhanh chóng. Với cam kết chung về thương mại tự do và cởi mở mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, cùng danh tiếng trong việc sản xuất và xuất khẩu lương thực đáng tin cậy, cả hai quốc gia tự hào là nhà cung cấp lương thực cho toàn thế giới.

Thủ tướng Jacinda Ardern cũng bày tỏ vui mừng khi New Zealand cam kết xây dựng một hệ thống thương mại mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và phát huy vai trò là quốc gia xuất khẩu lương thực chất lượng cao, an toàn, bền vững cho thế giới. Tuy nhiên, New Zealand không đơn độc trong nỗ lực ấy. Đất nước này coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong sứ mệnh trên.

"Ngành nông nghiệp của hai nước đang đi đầu trong xu hướng định hình tương lai của ngành sản xuất lương thực. Sự kiện này đánh dấu một cột mốc lịch sử trong mối quan hệ hiệu quả và cùng có lợi. Hôm nay, là thời điểm chúng ta khởi động quan hệ đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp cho thế kỷ tới", Thủ tướng Jacinda Ardern nói.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, hợp tác về nông nghiệp là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Việt Nam đánh giá cao sự quan tâm của New Zealand dành cho ngành nông nghiệp, tập trung vào chuyển giao kiến thức và công nghệ ở các lĩnh vực: phát triển thị trường nông sản, giống cây trồng chất lượng cao, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn đập và vận hành hồ chứa, an toàn thực phẩm, giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong chăn nuôi,…

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông Hoan bày tỏ trân trọng sự hỗ trợ của New Zealand trong đào tạo nâng cao năng lực tiếng Anh và quản lý cho khoảng 80 cán bộ lãnh đạo, công chức của Bộ NN&PTNT; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành nông nghiệp (qua Bộ Giáo dục và Đào tạo), với 500 suất học bổng sau đại học, ưu tiên cho các lĩnh vực: nông nghiệp, môi trường và biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai và an toàn thực phẩm.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp Việt Nam cho biết, kim ngạch thương mại nông, lâm, thủy sản năm 2021 đạt gần 550 triệu USD, chiếm tỷ trọng 41% tổng kim ngạch thương mại song phương. Hai bên đã ký Thỏa thuận về tạo thuận lợi cho thông quan sản phẩm nông, lâm, thủy sản, thông qua việc sử dụng chứng nhận điện tử, vào tháng 7/2020. Hiện các nhóm công tác của hai nước đang từng bước triển khai thử nghiệm hệ thống chứng nhận điện tử. Đồng thời, hai nước đang thúc đẩy các thủ tục mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông sản.

"Cùng tham dự sự kiện hôm nay, có các doanh nghiệp của hai nước trong các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand sẽ hợp tác xây dựng và phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy kết nối giữa hai nước và với thị trường toàn cầu", ông Hoan mong muốn và khẳng định, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp New Zealand đầu tư, kinh doanh thành công, bền vững và gắn bó mật thiết, dài lâu.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - An ninh sinh học - Thông tin đất đai và Các vấn đề nông thôn New Zealand O'Connor phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Nguyễn Dương).

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - An ninh sinh học - Thông tin đất đai và Các vấn đề nông thôn New Zealand O'Connor đã thông báo New Zealand sẽ tiếp tục tài trợ dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao (VietFruit) nhằm hỗ trợ nông dân trồng cây ăn quả ở Việt Nam phát triển các giống cây cao cấp và tham gia vào chuỗi cung ứng giá trị cao. Bên cạnh đó, Bộ trưởng O'Connor cũng kỳ vọng giảm phát thải trong nông nghiệp sẽ là trọng tâm ngày càng quan trọng trong mối quan hệ của quốc gia trong thời gian tới...