Thủ tướng New Zealand chào đón tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

Thủ tướng Jacinda Ardern gửi lời chào và hỏi thăm HLV Mai Đức Chung cùng các thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam, đặc biệt là tình hình chấn thương của trung vệ Chương Thị Kiều.

Bà Jacinda Ardern bày tỏ: "Tôi rất vui khi đã được gặp gỡ với HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam tại New Zealand trong chuyến khảo sát và tham dự Lễ bốc thăm VCK FIFA World Cup 2023 vừa qua của đoàn công tác VFF.

Tại thời điểm diễn ra Lễ bốc thăm, tôi đã rất hy vọng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu tại New Zealand và quả đúng như vậy".

Thủ tướng New Zealand gặp gỡ đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh VFF).

Thủ tướng New Zealand cũng khẳng định nước chủ nhà đã sẵn sàng cho World Cup 2023: "Đây là lần đầu tiên New Zealand đăng cai một trong ba sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Đây là niềm tự hào vô cùng lớn đối với New Zealand.

Chúng tôi đã từng có kinh nghiệm tổ chức một vài giải đấu trước đó và đón tiếp khoảng 20.000 - 30.000 người đến tham dự. Sắp tới đây, chắc hẳn lượng khách, khán giả đến với New Zealand sẽ càng nhiều hơn nữa. Chúng tôi rất vui vì điều này".

Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định New Zealand sẽ đón tiếp và tạo các điều kiện cho đội tuyển nữ Việt Nam như là một đội chủ nhà tại đây. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ những người dân New Zealand.

Bà Ardern cũng giới thiệu cùng các thành viên của đội tuyển về các thành phố có địa điểm thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam, trong đó có quê hương của bà tại Hamilton, nơi sẽ diễn ra trận đấu thứ hai của thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp đội thắng ở bảng A vòng play-off liên lục địa.

"Chúng tôi sẽ không chỉ là nước chủ nhà tại giải đấu này, mà chúng tôi sẽ còn là những người hâm mộ cuồng nhiệt của các cô gái Việt Nam", Thủ tướng New Zealand khẳng định.

Thủ tướng Jacinda Ardern chúc đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tốt ở World Cup (Ảnh VFF).

Tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng Jacinda Ardern tặng cho các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam món quà đặc biệt của New Zealand, nhằm góp phần chuẩn bị cho hành trình của các cô gái tại VCK FIFA World Cup nữ 2023.

Về phần mình, Mai Đức Chung nói: "Dù lịch trình rất bận rộn nhưng Thủ tướng Jacinda Ardern vẫn dành thời gian gặp đội tuyển nữ Việt Nam. Điều này là niềm vinh dự với chúng tôi và cá nhân tôi xin gửi lời cảm ơn bà Thủ tướng.

Đây chỉ là những bước đầu tiên, mở ra nhiều cơ hội cho thể thao Việt Nam. Bóng đá của chúng ta vẫn cần học hỏi từ các nước bạn rất nhiều.

New Zealand và FIFA đã chuẩn bị rất tốt cho giải đấu vào năm sau. Qua cuộc gặp mặt hôm nay, với sự quan tâm từ phía Thủ tướng Jacinda Ardern, chúng tôi lại càng yên tâm hơn nữa trong hành trình sắp tới".

Tại vòng bảng VCK FIFA World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng E với các đối thủ Mỹ, Hà Lan, và đội thắng ở bảng A vòng play-off liên lục địa (Bồ Đào Nha/Thái Lan/Cameroon). Các trận đấu sẽ diễn ra tại New Zealand vào tháng 6/2023.