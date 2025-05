Thu nhập nhân viên Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietcombank: Ai dẫn đầu?

BIDV, Vietcombank, VietinBank - những ngân hàng lớn có vốn Nhà nước đến nay đều đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2025 với con số khả quan. Tổng lợi nhuận quý đầu năm của các đơn vị này lên tới 25.095 tỷ đồng, tương ứng hơn 1 tỷ USD quy đổi. Agribank là ngân hàng duy nhất chưa công bố báo cáo tài chính quý I và cũng không niêm yết trên sàn chứng khoán.

Vietcombank đầu năm nay là quán quân lợi nhuận với 10.859 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo sau là BIDV với 7.413 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ và VietinBank lãi trước thuế hơn 6.823 tỷ đồng trong quý I, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Một trong những thông tin được không ít người quan tâm bên cạnh kết quả kinh doanh là lương, thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên trong ngành này.

Thu nhập bình quân nhân viên 4 ngân hàng quốc doanh ở mức tương đối cao (Ảnh minh họa: Tiến Tuấn).

Như tại Vietcombank, theo báo cáo tài chính mới nhất công bố, Tổng chi phí dành cho nhân viên trong quý I của ngân hàng này là 3.243 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 31/3, ngân hàng có tổng cộng 24.280 nhân viên, giảm 26 người so với đầu năm.

Tính bình quân, mỗi nhân viên ngân hàng trên đã nhận khoảng 44,52 triệu đồng/tháng, bao gồm lương, thưởng, bảo hiểm và các khoản phúc lợi khác.

Nhưng ngân hàng lãi cao nhất không đồng nghĩa với trả lương cho nhân viên cao nhất. Tính đến cuối quý I, VietinBank có 24.914 nhân viên, tăng 183 người so với đầu năm. Trung bình, chi phí cho mỗi nhân viên đơn vị này là 45,3 triệu đồng/tháng, cải thiện 13,7% so với cùng kỳ năm trước và là nhà băng có mức lương trung bình cho nhân viên cao nhất trong nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước.

"Ông lớn" BIDV đến hết quý I có 29.352 nhân viên, tăng 354 người so với đầu năm. Trung bình, chi phí cho mỗi nhân viên là 37,4 triệu đồng/tháng, cải thiện gần 8% so với cùng kỳ năm trước.

Agribank đến nay mới công bố báo cáo tài chính năm 2024. Báo cáo tiết lộ số lượng cán bộ nhân viên đến hết năm 2024 là 40.475 người, tăng 1.172 người so với năm 2023.

Tổng thu nhập bình quân gồm lương, thưởng, phụ cấp các loại của cán bộ nhân viên Agribank trong năm qua xấp xỉ 16.385 tỷ đồng, tăng 834 tỷ đồng so với năm 2023. Tính trung bình, mức thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên ngân hàng này là 33,73 triệu đồng/người, tăng 760.000 đồng/người so với mức thu nhập bình quân của năm 2023.

Với mức thu nhập kể trên, thu nhập bình quân của nhân viên Agribank thấp nhất trong nhóm các ngân hàng có vốn Nhà nước.

Tuy vậy, những con số trên là thống kê mức thu nhập bình quân từ lương và phụ cấp, còn tùy thuộc mỗi một vị trí tại ngân hàng sẽ có chế độ lương, thưởng khác nhau và thường có sự chênh lệch lớn.

Lý do là ngân hàng trả lương dựa trên thâm niên, mức độ hoàn thành chỉ tiêu, đặc thù giữa các bộ phận trong ngân hàng và thậm chí ngay giữa các nghiệp vụ hoạt động và hiệu quả hoạt động chung của từng chi nhánh...