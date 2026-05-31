Thu hồi giấy phép phân phối xăng dầu của 2 doanh nghiệp

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu của Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Hoàng Hà theo đề nghị của chính các doanh nghiệp.

Cụ thể, tại Quyết định 1297 ngày 29/5, Bộ Công Thương thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cấp cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Hoàng Hà ngày 23/8/2024, có hiệu lực đến hết ngày 23/8/2029.

Doanh nghiệp có trụ sở tại Lô T03-VP02, số 35 phố Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội. Việc thu hồi được thực hiện trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp tại văn bản gửi Bộ Công Thương ngày 15/5.

Nhân viên đổ xăng dầu tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Mạnh Quân).

Cùng ngày, Bộ Công Thương cũng ban hành Quyết định 1296 thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cấp cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long ngày 17/1/2025, có giá trị đến hết ngày 17/1/2030.

Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long có trụ sở tại phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long. Quyết định thu hồi được ban hành căn cứ đề nghị của doanh nghiệp và đề xuất của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Bộ Công Thương giao Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Hai quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày ký.