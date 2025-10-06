Thông điệp hành động của Petrovietnam trong giai đoạn mới

Theo ông Hùng, đây không chỉ là khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam để xây dựng văn hóa hành động mới, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa tập đoàn trở thành lực lượng dẫn đầu trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, góp phần đạt các mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng (Ảnh: PVN).

Petrovietnam là doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển nền công nghiệp dầu khí hiện đại, đồng bộ, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Tập đoàn dẫn đầu về quy mô tài sản, lợi nhuận, sở hữu hệ thống công nghiệp - năng lượng đa ngành, đa lĩnh vực và đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế Việt Nam.

Do đó, phương châm hành động “Nói ít - Nghĩ nhiều - Làm nhiều” cần trở thành kim chỉ nam để toàn Tập đoàn xây dựng văn hóa hành động, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đạt được những mục tiêu đề ra.

Trước đó, trong nhiều cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy và HĐTV Petrovietnam, ông Hùng cũng thường xuyên quán triệt phương châm hành động này.

“Nói ít” không đồng nghĩa với ít trao đổi, mà là tránh hình thức, tránh hô hào khẩu hiệu. Mỗi phát biểu, mỗi ý kiến đưa ra cần gắn với hành động cụ thể, với trách nhiệm cá nhân.

Đảng bộ Petrovietnam đã tổ chức hàng loạt hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là “bộ tứ chiến lược”. Ngay sau đó, tập đoàn đã cụ thể hóa bằng chương trình hành động, chiến lược dài hạn.

Ví như trong thực hiện Nghị quyết 57, Petrovietnam đã tăng tốc đầu tư công nghệ số, tự động hóa trong vận hành nhà máy, số hóa quản trị doanh nghiệp - minh chứng rõ nét cho tinh thần “nói ít - làm nhiều”.

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, “nghĩ nhiều” là yêu cầu bắt buộc để mỗi quyết sách vừa có tầm nhìn xa, vừa phù hợp với thực tiễn. Nghĩ nhiều để cân nhắc lợi ích quốc gia - dân tộc, vì sự phát triển chung của tập đoàn và chăm lo tốt cho người lao động.

Những cuộc họp “nói ít” của Petrovietnam không đồng nghĩa với ít trao đổi, mà là tránh hình thức, khẩu hiệu, tập trung vào hiệu quả thực chất (Ảnh: PVN).

Petrovietnam đã chứng minh khả năng tư duy chiến lược qua hàng loạt dự án lớn: đầu tư điện khí LNG Nhơn Trạch 3 và 4; chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho điện gió ngoài khơi; triển khai dự án điện hạt nhân.

Chiến lược phát triển tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 cho thấy, Petrovietnam kiên định với vai trò trụ cột trong bảo đảm an ninh năng lượng, đồng thời thúc đẩy phát triển chuỗi ngành công nghiệp phụ trợ.

Trong giai đoạn 2020-2025, tập đoàn liên tục vượt kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí, duy trì đóng góp ngân sách hàng chục tỷ USD và phát triển những dự án công nghệ cao.

Trong các cuộc họp quản trị danh mục đầu tư, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng yêu cầu cần “làm nhiều” nhưng không phải làm dàn trải, mà là triển khai quyết liệt, hành động cụ thể, kỷ luật cao.

Không chỉ phát triển các dự án năng lượng trọng điểm mới, Petrovietnam đã “tái sinh” các dự án khó khăn. Hành động thực chất, kết quả đo đếm được sẽ tiếp tục là phương châm hành động của Petrovietnam trong giai đoạn đất nước cần đến sự tiên phong, quyết liệt của Tập đoàn.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 (Ảnh: PVN).

Trong kỷ nguyên đầy biến động, bất định, phức tạp và khó lường, cạnh tranh toàn cầu gay gắt, tốc độ là yếu tố quyết định. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đề nghị đảng viên, người lao động Petrovietnam cần biết tận dụng từng cơ hội, rút ngắn thời gian xử lý công việc, cải cách thủ tục, số hóa quy trình để tạo lợi thế đi trước.

Tốc độ nhanh còn thể hiện ở sự nhạy bén với cái mới, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng bứt phá.

Hiện Petrovietnam xác định nhân lực chính là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững. Bên cạnh nguồn lực tài chính mạnh, công nghệ hiện đại, Petrovietnam cũng cần xây dựng và phát triển đội ngũ “nhân sự động” - những con người có khả năng thích ứng, sáng tạo và dẫn dắt sự thay đổi.

Khác với mô hình “nhân sự ổn định” vốn dựa trên thâm niên và chuẩn mực cố định, nhân sự động là lực lượng biết chuyển đổi vai trò, học hỏi nhanh, đổi mới cách làm, chủ động quản trị rủi ro và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Chính họ đã từng là mắt xích quyết định giúp Petrovietnam vượt qua các cú sốc giá dầu hay khủng hoảng chuỗi cung ứng toàn cầu.

Do đó, chiến lược nhân lực thời kỳ mới của Petrovietnam được xác định dựa trên ba trụ cột: Tiềm năng thích ứng (sẵn sàng học lại, thử nghiệm, thay đổi hành vi để phù hợp với môi trường); Tư duy hệ thống (nhìn toàn cảnh, kết nối đa chiều, chủ động điều chỉnh hành vi theo chiến lược chung); Khả năng lan tỏa văn hóa (giữ vai trò hạt nhân củng cố giá trị cốt lõi, truyền cảm hứng và định hình chuẩn mực tích cực trong tổ chức).

Định hướng này khẳng định Petrovietnam không chỉ tìm kiếm người giỏi, mà còn đề cao những con người có thể thích nghi, sẵn sàng cùng tổ chức bứt phá trong tương lai. Đây chính là “đổi mới từ cốt lõi”, xây dựng mô hình vượt trội về nhân lực, để tập đoàn tiếp tục tiên phong và giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Petrovietnam định hướng xây dựng và phát triển đội ngũ “nhân sự động” có khả năng thích ứng, sáng tạo và dẫn dắt sự thay đổi (Ảnh: PVN).

Tuy nhiên, hiệu quả mà Petrovietnam hướng tới không chỉ là lợi nhuận, mà còn ở những đóng góp về chính trị, xã hội và môi trường. Petrovietnam luôn nằm trong nhóm các doanh nghiệp thực hiện an sinh xã hội cao nhất.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2020-2025, Petrovietnam đã dành 5,13 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói giảm nghèo... Tập đoàn cũng kiên định phát triển năng lượng xanh, gắn tăng trưởng với bảo vệ môi trường.