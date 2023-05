Thêm ngân hàng First Republic Bank của Mỹ phá sản

Tình trạng kinh doanh của First Republic Bank sa sút và giá cổ phiếu ngân hàng này giảm mạnh trong những tuần gần đây khiến khách hàng ồ ạt rút hơn 100 tỷ USD (khoảng 2,3 triệu tỷ đồng).

JPMorgan là một trong những công ty tài chính lâu đời và lớn nhất thế giới, có trụ sở ở New York (Mỹ) đã chính thức tiếp quản First Republic Bank. Ngân hàng này đã mua lại tất cả các khoản tiền gửi của First Republic Bank, bao gồm cả các khoản tiền gửi không được bảo hiểm và phần lớn tài sản đáng kể của ngân hàng này.

FDIC cho biết, sau khi thương vụ mua lại First Republic Bank kết thúc, 84 văn phòng giao dịch của nhà băng trên tại 8 bang sẽ mở cửa trở lại với danh nghĩa là chi nhánh của JPMorgan Chase Bank.

"Tất cả khách hàng đang gửi tiền tại First Republic Bank sẽ trở thành khách hàng tại JPMorgan Chase và tập đoàn này sẽ có toàn quyền truy cập vào tất cả các khoản tiền gửi", FDIC thông báo.

Chi nhánh Ngân hàng First Republic tại New York, Mỹ (Ảnh: CNBC).

Jamie Dimon, Giám đốc điều hành của JPMorgan, cho rằng, việc mua lại ngân hàng mang lại lợi ích cho cổ đông, thúc đẩy chiến lược làm giàu của công ty. Cổ phiếu của JPMorgan Chase đã tăng 2,6% trong phiên giao dịch sáng 1/5 trước khi có thông báo chính thức rằng First Republic Bank sẽ bị thâu tóm.

Người phát ngôn của Bộ Tài chính Mỹ cũng lên tiếng trấn an người dân: "Hệ thống ngân hàng vẫn lành mạnh và linh hoạt. Người Mỹ nên cảm thấy tin tưởng vào sự an toàn của tiền gửi. Chức năng thiết yếu của hệ thống ngân hàng là cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp và gia đình"

Đây là vụ sụp đổ ngân hàng lớn thứ 3 ở Mỹ kể từ đầu tháng 3 đến nay. Sau khi SVB phá sản, First Republic Bank trở thành mắt xích yếu nhất trong hệ thống ngân hàng tại Mỹ.