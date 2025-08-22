Thẻ VPBank YoJo Visa Platinum đồng hành cùng người dùng trẻ trong hành trình khám phá cuộc sống

Thẻ VPBank YoJo Visa Platinum - "Bay chất sống chất"

“Tôi đang mong chờ cơ hội sở hữu một chuyến du lịch Bangkok hoàn toàn miễn phí cùng Vietjet và thẻ tín dụng VPBank với thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ”, Lan Chi (22 tuổi, TPHCM) - một cô gái trẻ yêu thích du lịch và luôn tìm cách tận hưởng cuộc sống theo cách riêng - chia sẻ.

Lan Chi đánh giá cao thẻ VPBank YoJo Visa Platinum bởi thiết kế đẹp, thẻ phù hợp với người thích di chuyển như cô. Lan Chi bất ngờ vì sau khi kích hoạt thẻ và chi tiêu lại được Vietjet tặng điểm Skypoint. Qua tìm hiểu, Chi được biết số điểm này cô có thể quy đổi được một chuyến bay hoàn toàn miễn phí từ TPHCM tới Bangkok.

Mở thẻ, chi tiêu, tích điểm, đổi quà là những tính năng hấp dẫn mà VPBank và Vietjet đã phối hợp để thiết kế riêng cho tấm thẻ tín dụng VPBank YoJo Visa Platinum. Mọi đặc quyền từ thẻ VPBank YoJo Visa Platinum đều được “đo ni đóng giày” cho những người trẻ thích trải nghiệm các chuyến bay, thích tận hưởng và khám phá cuộc sống.

Thẻ VPBank YoJo Visa Platinum mang đến tiện ích cho người trẻ năng động (Ảnh: VPBank).

Mỗi lần dùng thẻ là một lần người dùng tích điểm Skypoint lên tới 10% giá trị chi tiêu, tương đương khoảng 3.800 điểm mỗi tháng. Số điểm này có thể dùng để đổi vé máy bay Vietjet ngay trên ứng dụng Skyjoy và không bị hết hạn theo thời gian.

Nếu chi tiêu đạt 60 triệu đồng trong 2 tháng đầu tiên hoặc chi tiêu 20 triệu đồng tại Vietjet trong 6 tháng đầu, người dùng sẽ đủ điều kiện để Vietjet nâng hạng lên hội viên vàng Skyjoy. Điều này đồng nghĩa, khách hàng sẽ có thêm những đặc quyền ưu tiên khi làm thủ tục, lên máy bay trước, gắn thẻ hành lý riêng.

Với Lan Chi, chiếc thẻ VPBank YoJo Visa Platinum không chỉ là công cụ thanh toán mà là người bạn đồng hành giúp cô tận hưởng từng khoảnh khắc, từ săn vé máy bay, nhận ưu đãi bay độc quyền đến quản lý chi tiêu thông minh. Tấm thẻ này giúp cô tự thưởng cho bản thân một chuyến đi Thái Lan đáng nhớ, hoàn toàn miễn phí.

Quẹt thẻ là có quà

Với thẻ VPBank YoJo Visa Platinum, khách hàng sẽ được tận hưởng trải nghiệm mua sắm thông minh. Thẻ giảm giá đến 50% tại hơn 2.000 điểm ăn chơi, mua sắm, nghỉ dưỡng từ H&M, Zara, Vincom đến các resort như Melia Vinpearl Phú Quốc, Furama Đà Nẵng…

VPBank cũng thiết kế những ưu đãi riêng cho từng khách hàng dựa trên thói quen chi tiêu, thanh toán của chủ thẻ. Những ưu đãi này được ngân hàng gợi ý ngay trên ứng dụng VPBank NEO, thuận tiện khi sử dụng.

VPBank triển khai nhiều ưu đãi khi chi tiêu thẻ (Ảnh: VPBank).

Hiểu lối sống nhanh của giới trẻ, VPBank cho phép khách hàng mở thẻ VPBank YoJo Visa Platinum ngay trên ứng dụng VPBank NEO, nhanh chóng tiện lợi chỉ với vài phút và hưởng trọn phí thường niên 0 đồng cho năm đầu tiên. Song song, ngân hàng tặng ngay 3.000 Skypoint nếu người dùng chi tiêu 3 giao dịch hợp lệ trong 30 ngày đầu mở thẻ.

Minh Anh (23 tuổi, nhà sáng tạo nội dung về du lịch) chia sẻ: “Với tôi, sống hết mình là sống trọn từng khoảnh khắc. Thẻ VPBank YoJo Visa Platinum không chỉ giúp tôi tiết kiệm khi bay và nghỉ dưỡng, mà còn là công cụ để tôi chăm sóc bản thân tốt hơn. Mỗi lần quẹt thẻ là một lần tôi đầu tư cho trải nghiệm sống”.

VPBank phát triển thẻ xoay quanh 3 trụ cột quan trọng trong cuộc sống gồm: mua sắm thông minh - du lịch trải nghiệm - chăm sóc và phát triển bản thân. Với định hướng này, ngân hàng hiện đang liên kết với hàng nghìn đối tác lớn trong nước và đang từng bước hoàn thiện một bản đồ ưu đãi toàn diện, giúp khách hàng không chỉ thanh toán thuận tiện mà còn tận hưởng trọn vẹn mọi khía cạnh của cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tại https://vietjetyojo.vpbank.com.vn/